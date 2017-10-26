专栏节选：中国国际领导力，直追美国--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自10月25日出版的中研院院士朱云汉专栏) 西方媒体对中共十九大的关注，达到前所未有的程度。因为他们都认识到习近平将是一百多年以来，第一位真正可以发挥国际领导角色的中国领导人。

这几年来中国不再避讳谈承担全球事务领导责任这个课题，也在为自己发挥关键领导角色上，搭建了多层次政策协商平台，这个战略拼图已经在今年基本完成。

今年北京有三个最关键的外交布局：第一，召开首次一带一路高峰会，为这个极具雄心的政策倡议搭建一个覆盖全球的高端政策对话与协商平台，并搭配了完整的部长级协商机制，加速推动沿线国家深化合作与经济一体化。

第二，将金砖五国峰会从封闭性对话机制，扩大为吸纳所有重要新兴市场国家的政策共识建立机制，以更强化开发中国家在G20架构内的关键作用。

第三，九月份，中国国务院总理李克强在北京与IMF、世界银行、OECD、国际劳工组织、WTO、以及国际金融稳定理事会等六大国际经济组织负责人，举行「1＋6」圆桌对话会，商谈如何促进开放、包容、活力的世界经济，让全球瞩目，过去只有美国才有可能扮演这个角色。

在此同时，中国在国际公共财领域，也创建了许多补充性或替代性的供给机制，这些过去也都只能由美国独家提供或由西方主导的机制提供。

现在，中国也提供远洋护航与执法，并提供北斗全球卫星定位与救援通讯系统；中国推出新的跨境银行支付系统，设置多项多边与双边换汇机制，确保开发中国家可以彼此协力共同因应突发的金融危机；中国政府并规划在年底前，正式推出以黄金兑换为保证的人民币计价石油期货交易，让全球能源与原物料交易可以完全绕过美元。

北京并大力推进跨境电子商务平台，让个体与微型企业可以更容易参与全球范围经济交换与分工；中国的进出口银行与国家开发银行，在非洲与中美洲的融资规模，早已远远超过世界银行，现在又创设金砖新开发银行、亚洲基础设施投资银行、丝路基金等多元开发融资平台，对推动大型跨国基础设施将提供极大助力。

可以预期，「一带一路」倡议对沿线国家的效益，将可直追二战后美国为协助西欧经济重建的马歇尔计划。 (完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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