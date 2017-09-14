专栏节选：从巧新到健信，股价总是预告我们不知道的未来--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月14日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台股站上万点，已持续进入第八十个交易日，印证了先前我说过：这一波台股上万点会很久，但是同样的万点行情，这次的万点行情与一九九○年的一二六八二点的万点行情，却是完全不同的面貌，这是市场结构改变了。

首先是上次的一二六八二点万点行情是台湾钱淹脚目，造成全民皆股的行情，资深的投资人都有印象，当年证券商未开放新设，要到号子开户不容易，证券营业大厅挤满人，当年证券股股价数百元，如今券商股价不值钱，上市柜证券股大约有半数在面额以下。

最强烈的对比是一九八九年台火股价涨到一四二○元。当年台火除了有土地资产，最大的号召是台火是永利证券的大股东，结果股价飙涨，最后惨跌到剩下二元。这次万点行情较上次更久，但是证券股普遍乏人问津，最具代表性的是福邦证券，黄显华先生顶下了福邦证券经营权，去年初，福邦证券以每股九．五元上柜，这几年福邦证券励精图治，上半年税后净利二．四亿元，EPS○．九九元，但是股价不捧场，最近才站上票面以上。

**避免遭万点灭顶，基本面是选股首要条件**

最近报载台股价量齐扬，当冲倍增，但是排名很前面的群益证券终于勉强站上票面，专业券商的大庆证券也站上十元，但康和、宏远股价都只有七元多，原因是这次的万点行情是外资拉抬权值股创造的，这次税改后，内外资股利税率差距缩小，也许本土券商会有扬眉吐气的机会。

第二个特色是，上次万点行情，因为发行公司从一九八七年的一二一家缓步向上增加，市场钱多，但筹码有限，于是太多钞票追逐股票，形成多数股票开盘就涨停的景象。最有趣的是一九八一年鸿源吸金的时代，台湾四档封闭型股票基金居然每天涨停飙涨到六十六元，在一二六八二点的年代，全市场只有一档中纺股价不到五十元，现在股市发行公司到一六三○家以上，筹码比资金多，基本面成了选股最重要的条件，选股若不够细腻，很容易在万点行情灭顶。

最近有几个市场比我们早知道的个案，一是锻造铝圈大厂巧新，《今周刊》报导了两造双方的内斗恩怨，巧新在兴柜市场一直着手准备要上市，从金融海啸以来，巧新不断给市场惊叹号，原因是巧新是锻造铝圈大厂，在汽车轻材质革命中，巧新的锻造是以高压直接将铝材挤入模具中成型，这个技术门槛很高，全世界只有四家厂具有这个能力。

巧新在金融海啸中，差一点因为福特、通用逼近破产面临经营危机，股价最惨跌到三元，后来搭上汽车轻量化流行趋势，众多跑车与这两年很夯的特斯拉都找上巧新，而巧新的业绩也扶摇直上，二○一一年巧新全年EPS只有○．六七元，在石呈泽博士领军之下，巧新业绩年年成长，到了去年创下税后净利十六．○三亿元佳绩，EPS达八．○六元，而巧新股价也涨到二二九．五元，今年一到八月巧新营收小幅衰退六％，上半年税后净利六亿元，EPS仍有三．○二元，但是巧新的股价却从去年八月一路反转向下，最惨居然跌到七十元，这段跌势堪称投资学上的经典之作。

**技术面跌破年线，巧新内斗现端倪**

首先在技术分析上，年线是多方非常重要的停损位置，假如你是巧新的股东，在市场上，你不可能知道巧新公司到底发生了什么事，但是年线是非常重要的支撑，巧新最大的起涨点是二○一一年从九元起涨，这五年期间，巧新都在年线上面，但是巧新在去年十月七日首度跌破季线，亮起第一个警告讯号，尤其是季线开始反转以后，多头的架构开始转差，但要命的是跌破年线，巧新在今年六月十九日大跌、首度跌破年线，但巧新在年线上僵持了三个月，手上有巧新股票的人，在四月二十四日看到巧新大跌七．三九元，那根长黑是巧新有效跌破年线，这是强烈卖出讯号，此后各条均线交叉向下，巧新已经没有机会了。

到了这个时候，我们仍然不知巧新公司发生了什么事，但是技术面已预告了巧新公司发生了事情，随着业绩成长趋缓到衰退，最后爆出公司两派发生内斗，巧新股价就出现排山倒海般的下跌，此时股票套牢的股东已经来不及了。

其实从股价大跌，消息面每天都有新讯息，巧新大跌后，股价已不容易再破底，但未来要观察巧新在走了灵魂人物石呈泽之后，后继接手的人，能不能把过去石呈泽打下的江山接下来，如果顶不住，巧新的未来仍然不能太过乐观。

回头看巧新的内斗，这又跟另一家公司源恒有关系，当年铸造铝圈厂源恒在台中大肚，因为家族经营不善，股价也掉到三．六五元，此时的大股东丘世健，以他在两岸金融创投的经验，入股源恒，连续减资、私募改变源恒的体质，其实到二○一五年源恒已转亏为盈，那年小赚七○○万元，并改名健信的源恒，每股净值从三．五六元变成十二．五二元，这一年健信办了一个一．四八亿元的私募，每股十六．九二元，但是在一五年十一月健信完成减资、私募之前，一五年最低价仍然只有四．九五元，这一年十一月六日健信在减资前股价是八．八元，减资再增资后，开盘是二十六．八元，这段时间健信股价最低二十元，到了去年健信悄悄涨到五十八．九元，市场上对健信仍然十分陌生。

今年即使到了三月，健信仍然只有三十七．二五元，此时健信的业绩还没有正式发酵，二○一六年健信税后净利三二○○万元，EPS○．七六元，这个业绩仍然引不起市场太大注意。

主要原因是铸造与锻造工法仍有所不同，锻造是以铝材挤入模具中成型，铸造是把铝材熔融为液态再注入模具成型，铸造门槛低，全球有上千家在竞争，不过有了丘世健在背后操刀，今年健信帐面开始出现获利数字，首季EPS○．九九元，第二季EPS跳升到一．○四 元，此时健信有了业绩加持，有如加足马力的马达，在巧新内斗掀开之前，健信的股价在六月已涨到一○一元。

等到巧新内斗搬上枱面，大家赫然发现石呈泽下台是跑到健信当总经理，而石呈泽在巧新董事会与另一派闹翻，有一部分原因是巧新把一部分单子给了健信，最后石呈泽与健信藕断丝连的关系成了他去职的理由。但后来市场也发现石呈泽持有健信股票一○五五张，原来在二○一五年健信以每股十六．九二元私募，石呈泽当时也是参与私募的人。

**石呈泽接任健信总经理，健信股价一飞冲天**

虽然锻造铝圈与铸造铝圈制程有所不同，但同是铝圈行业，当年源恒艰困的时候，石呈泽原来打算用巧新把源恒并进来，但遭到另一派股东反对，现在谜底揭开，才发现石呈泽参加了健信最关键的一次私募，这个瓜田李下，对石呈泽的信誉其实十分负面。

石呈泽转战健信，对巧新是重伤害，但是对健信则是如虎添翼，健信在公布石呈泽到健信当总经理后，健信的股价也冲到一四一元，不过这也可能是健信股价的最大张力。因为此时健信的年线仍在五十八．七一元，股价与年线乖离太大，容易产生拉回的后座力，这是健信的冲高与巧新的破底的忧与喜对照。

同样一个石呈泽效应，健信股价跑到一四一元，巧新却杀低到七十元，其实巧新从二○一六年八月的二二九．五元，跌到今年八月的七十元，巧新的股价已经历了漫长跌势，这段时间，知道内情的巧新大股东，几乎都站在卖方，等到消息揭露，才轮到之前不知情的散户追杀最后一段。

从巧新的漫长跌势，可以发现市场总是预告我们不知道的内情，巧新从二二九．五元跌到年线，我问了很多人：巧新发生了什么事？大家原本以为是那位从迅捷投资转来持股的大户在追杀，但最后的谜底是公司派内斗，导致灵魂人物石呈泽去职，而且最后投靠敌营。从股价来看，巧新的股价是杀到最低点，健信是涨到最高点。

后续要看的是健信能不能在石呈泽操盘下再创高峰？而巧新能不能在石呈泽离去后，找到一个能干的接班人？

**持股跌破年线是警讯，适时停损以保本**

另一个焦点是丘世健背后的团队，丘世健成大毕业，有香港私募基金背景，曾加入国泰君安的团队，他从二○一二年起，连续三次参加源恒的减资、私募，掌握了健信近半数股权。

他帮健信取得苏州铝制品公司股权，也让健信成为源成铝制品公司及源成汽车零组件股东，他把中国布局成果让健信收成，这个放长线钓大鱼手法，让健信业绩稳健成长，股价大涨背后是有实质基本面当后盾，这个手法下一步会不会复制到瑞利？值得拭目以待！

目前瑞利董事长及总经理都由健信枱面上的董事长吴政哲挂名，吴政哲代表港信公司持有一．○一％股权，大股东仍未浮上枱面。以汽车零组件为主的瑞利，工厂在高雄仁武，从一三年亏损迄今，今年上半年又亏损二．○四亿元，每股净值剩五．三七元，这次健信入主将进行八亿元私募，到时候最大股东是谁才会浮出枱面，不过健信看来已展开拯救瑞利的大动作。

假如把瑞利想成二○一二年之前的源恒，经过三次减资，再增资，也许瑞利可以重新复制源恒成功的模式，在资本市场，主力胡乱炒作股票，经常会发生「车毁人亡」的惨剧，像生技股的基亚炒到四八六元、浩鼎到七五五元，最后的命运是伤害到新药生技产业，而浩鼎也赔上了中央研究院前院长翁启惠一生的清誉。

这次巧新的内斗，又给股票市场上了一堂课，公司合作无间才能创造股东最大报酬。公司内斗，除了两败俱伤，也会让无数市场股东付出惨重代价，这个时候，不知内情的小股东不妨以技术分析为念，当手上持股跌破年线，市场上大家耳熟能详的「停损」观念就要派上用场，如果在巧新跌破年线一七三元时出场，总比在跌到七十元才出场，更能保护自己，所以，所谓的执行停损，其实就是跌破年线。

这次巧新重挫，健信大涨，也告诉投资人，股价总是比我们知道的事情领先一步！巧新、健信（源恒）、瑞利，这些故事，未来仍然会继续在股市上演。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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