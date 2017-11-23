专栏节选：从日本寻找台湾的亮点产业--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二十七、八年前，股市资深投资人都经历了一段台湾钱淹脚目的行情。那个年代，全球股市以台股和日股表现最抢眼，其中，日本日经指数在日圆升值、热钱推升下，从六千多点一直狂涨到三八九五七点，随即面对泡沫经济的惨烈调整。到现在为止，日股终于勉力爬回二万点。

在那个年代，台湾随着日股奔驰，八○年代，新台币每天升一分。新台币升值、热钱进来，台股也在「台湾钱淹脚目」的水涨船高效应中，从突破千点，一直狂升到一二六八二点，后来随着日股崩跌，台股也跟着暴跌。一九九○年，台股从一二六八二点跌到二四八五点，一年跌掉一万点，股民元气大伤，台股也进入复原期，到今天还没有回到一二六八二点的天价。

在这将近三十年的岁月，日本与台湾的经济都努力调整。日本继续巩固汽车业的全球竞争力，丰田汽车仍睥睨全球，这期间日本也诞生了新经济推手，软体银行的孙正义。台湾则由半导体产业领航，台积电成为台湾跻身国际的大企业。

台、日产业各自发展近三十年，今年又意外走在一起。今年日本股市表现最好的企业，在台湾都可以找到相对应的企业，而且都是今年涨幅最雄厚的个股，我带大家来按图索骥一下。

**亮点产业一：矽晶圆**

第一个亮点产业是矽晶圆。日本是全球最大矽晶圆的产业聚落，今年从年初到年尾，缺货涨价压力从未纾解的就是矽晶圆。特别是十二寸矽晶圆，今年来都以五％的涨幅逐季上涨，日本的两大矽晶圆厂也跟着大涨。像胜高（SUMCO）去年股价只有五九○日圆，今年上半年涨了一波到二千日圆左右；最近两个月又从一五一七日圆，大涨到三○五五日圆，两个月内涨了一倍。

另一家是信越化学。去年初信越化学的股价只有五一六○日圆，今年已涨到一二五一七日圆，足足又涨了一倍。这两家矽晶圆厂为了应付供不应求的产能，纷纷大规模增资扩厂。 半导体产业在金融海啸后，进入前所未见的繁荣期，单是费城半导体指数就大涨六．九倍。最主要原因是全球进入物联网时代，加上AI趋势降临，使得半导体产业进入前所未有的新境界。

台湾最大的矽晶圆受益者是环球晶圆。这家二○一四年九月以每股六十一．五元上市的矽晶圆厂，从二○一二年起展开一连串购并。先是在一二年完成收购日本公司Covalent Silicon；一六年再收购丹麦Topsil半导体事业群；同年底再完成SunEdison半导体购并，这一连串购并，在今年大景气中正好搭上特快列车。去年环球晶圆全年净利九．三九亿元，EPS二．五四元；今年前三季已赚进三十．五七亿元，EPS八．○六元，股价一鼓作气跑到四○九．五元。环球晶圆股价大涨，也让持股超过一半的中美晶股价随之跃升。

另一家是胜高在台湾与台塑合资的台胜科，胜高占有四六．九五％的股份。台胜科从一九九五年创立，过去二十年业绩平淡无奇，但今年随着矽晶圆涨价，台胜科单月营收跳上十一亿元关卡，第三季净利六．九九亿元，EPS○．九元。过去蛰伏在二十、三十元的台胜科，如今也从百元以上起跳，明年将进入新的时代。

**亮点产业二：被动元件**

第二个亮点产业是被动元件。日本的被动元件厂，除了村田制作所（Murata）外，包括京瓷（Kyocera）、京电化（TDK）、太阳诱电都是这一波被动元件领涨的先锋。像位在京都的京瓷，股价从四四一五日圆大涨到八三四五日圆；京电化从五一七○日圆涨到九二五○日圆。这个不起眼的小东西，这些年因为产能增加有限，造成价格显著上涨。被动元件产业似乎重返二○○○年的时代荣耀。当年禾伸堂曾经涨到惊人的九九九元天价，国巨涨到一五一一元，华新科涨到五二五元，这是台湾被动元件的大时代，这次台湾的被动元件产业由国巨领航。

国巨在过去五年经历了四次大规模减资行动，股本从二二○．五三亿元，逐步减资到三十五．○四亿元；股价从七．八一元起涨，如今站上三百元以上。二○一二年国巨股本二二○．五三亿元，股价最低七．二六元，市值只有一七二亿元；如今股价涨到三○一元，市值跑到一○五四亿元。国巨充分发挥身轻如燕的好处，今年前三季净利三十八．三一亿元，全年EPS上看十元以上，这是国巨走向世界的一个新里程碑。

受到国巨集团激励，最近华新科也大涨到八十九．三元，禾伸堂涨到八十一．九元，连贸易商如日电贸今年都有显著的获利提升，这是从日本看到台湾第二个亮点产业。

**亮点产业三：光学产业**

第三个亮点是日本光学产业，今年也发挥了很大威力，过去一年来，日本佳能（Canon）的股价从二七八○日圆，涨到四四七二日圆。日本几家光学元件公司，像Nikon、柯尼卡、美诺达，今年都有十分出色的表现。

台湾很多光学产业经理人或老板，其实都出身自日本佳能。在AI时代，台湾的光学类股今年也创造惊人涨幅，除了股王大立光涨到六○七五元外，今年玉晶光从四十七．三元涨到五九六元；亚光是从二十六元一口气涨到一四三元；先进光从二十．二元涨到八十七．四元；佳凌从十七．八元涨到五十四．五元。光学元件股经历了这一波大涨，现在股价进入盘整期，原本前三季业绩仍差强人意，股价要再向前行，必须有好的成绩单。

**亮点产业四：半导体设备厂**

日本的第四个亮点产业是半导体设备厂。最具代表性的企业是东京威力科创，这家半导体设备商，这两年来股价从五五一九日圆大涨到二三八七五日圆，涨幅达三二五％。半导体产业大好，设备商像美国应用材料（Applied Materials）这两年股价从十四．二五二五美元涨到六十．二九美元，市值跑到六百亿美元以上，股价与东京威力科创的涨幅完全一样。在香港挂牌的ASM Pacific从四十七港币涨到一三一港币，也有一八五％的大涨幅。台湾的半导体设备厂如翔名、辛耘、弘塑、闳康这几年也有不错的表现。

**亮点产业五：自动化产业**

第五个是日本的强项，自动化产业。最具代表性的是两家在机器人产业最出类拔萃的企业，一是安川电机，股价从一一一四日圆大涨到四八七五日圆，大涨三三七％。而全球最知名的发那科（FANUC），这两年从一五三○○日圆涨到二九二○五日圆，涨幅也接近一倍。 另外值得一提的是，在机器人时代，全世界最高阶的轴承供不应求，日本几家小型轴承供应商如光洋精工、NTN，美蓓亚三美股价纷纷大涨，像美蓓亚（MINEBEA）原是日本LED背光板业者，今年与三美电机（Mitsumi）合并，双方综效更大，让轴承产业意外兴旺。 除了机器人相关产业，日本还有很多工业生产重要零配件，最具代表性的是生产特殊钢材的日本制钢所，今年股价从一六○○日圆涨到三五九五日圆，半年股价涨了一．二倍。这是神户制钢舞弊事件后，大家寻找特殊钢材产生的新效应。其他像生产自动化设备的大隈，今年也有很大涨幅， 生产特用化学品的德山公司（Tokuyama），股价从二五六三日圆涨到三六五○日圆，一样很出色。

日本在工业四．○时代和德国都是领先者，最主要是日本少子化产生的自动化设备产业，加上日本民族性中的工匠精神百年相传，让其延续这个优势。日本京都这个古城，过去是以观光旅游为主，但这些年以京瓷（Kyocera ）为中心，慢慢形成别具一格的工匠技术产业聚集地，成为日本战后产业再生的新典范。

台湾的自动化设备最大的标竿是上银与亚德客。上银这两年股价从一○四元涨到三三六元，营收与获利都水涨船高。上银已连续数月营收创历史新高，前十个月营收一六九．八七亿元，比去年同期成长三○．六％，上银第三季净利八．九八亿元，单季EPS三．二一元，再度写下历史单季新高纪录。而气动元件大厂亚德客前三季EPS十三．二七元，股价从一二七元跑到四九七元，威力十分惊人。今年线性滑轨的直得也有脱胎换骨的涨势，股价从二十四．二五元狂涨到一○六．五元，未来在工业四．○的路上，台湾后进者如罗昇、程泰、桓达等，能不能再奔驰，值得期待。

**亮点产业六：汽车零组件**

第六个亮点是日本的汽车零组件产业。最具代表性的企业是电装（DENSO），电装是日本最大汽车零组件厂，这一年来股价从三三一七日圆一口气涨到六六九七日圆，足足涨了一倍。台湾汽车零组件是强项，这些年，从同致、为升大涨，带动剑麟、世德、恒耀、帝宝、江申、车王电、堤维西、和大及大亿等，已形成十分庞大的供应链产业。

其他的是这些年在日本有一线竞争力的大企业败部复活了。最具代表性的是索尼（SONY），最惨的时候，索尼股价跌到七八五日圆，现在跑到五四八五日圆，索尼市值大升，已重返日本大厂的荣耀。另一家是任天堂，任天堂的游戏机一度威胁微软XBOX，后来竞争失利，股价从七三二○○日圆惨跌到八○六○日圆，现在收复一半失土，股价回到四五九七○日圆，也算恢复元气。

另一家是快时尚优衣库（Uniqlo），二○一一年优衣库席卷全球，股价从八八○○日圆大涨到六一九七○日圆，后来又跌回二五三○五日圆，最近又回到四四三七○日圆。

还有一席是日本电器霸主松下电器（Panasonic ），股价最惨跌到七九九日圆，这两年松下成为特斯拉（Tesla）电池最大供应商，股价更涨回到一八○○日圆的高点。昔日的老企业重新找到新生命力，这是日本产业的几个看点，不过未来能不能带领日本在新经济的路上勇往前行，软体银行势必要扮演重要角色。

过去一年来，软银从四一三三日圆涨到一○五五○日圆，市值一度重返一千亿美元，在新经济的路上，美国有FAAMG，中国有腾讯、阿里巴巴、韩国有三星、台湾有台积电、日本的软体银行将是新指标。日本在新经济路上能不能大步向前？软银眼前是二八％的阿里巴巴大股东，又把英国半导体大厂安谋（ARM）并入，软银正处在万箭待发的路上，值得留意。

当年日经指数从三八九五七点急跌到六六三一点，如今又站上二万三千点，日本产业发展的路上，应可以给台湾企业带来一些启发，按图索骥寻找台湾的潜力股，其实很有用。 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 张喜良)