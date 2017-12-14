专栏节选：你〞茫〞？全球股市一点也不茫！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月14日出版的当期「老谢开讲」专栏) 由联合报系与中国信托文教基金会共同主办的「二○一七年代表字大选」，最后在候选的五十二个字中雀屏中选的是「茫」字。这个茫字，通常用在「前途茫茫」、「茫然」上面，因此，选这个「茫」字，也代表台湾大多数人陷入「前途茫茫」的迷失方向感中。除了「茫」字外，其他入选的还有劳、忧、乱、虚、荡、滞、厌、变、惰。前九个字眼都是非常悲观负面，这也可以看出台湾的民众过去一年来普遍都陷入悲观情绪状态。

这可能与台湾多数媒体，成天报导负面新闻有关，只要打开电视就看到社会各行各业都站在对立面，台湾各个族群都陷入焦躁不安的对立状态。例如，全台湾赞成《劳基法》重修的各项民调，都超过六成以上。

如今，愿意任事的行政院长赖清德挺身修法，却遭国民党与时代力量联手反对，立法委员蒋万安、徐永明霸占主席台，阻挠议事的进行，像这样的镜头一播再播，怪不得民众票选的二○一七年代表字不是「茫」就是「劳」。

**美就业市场强劲，川普高喊GDP拚增六％**

多数台湾民众普遍悲观未来，因此，选出来的代表字都十分带有负面情绪。但全世界经济的表现，可能不是台湾民众想像那么悲观，以美国为例，美国参议院以五十一对四十九票通过税改方案，不断高喊「美国第一」的总统川普日前在内阁会议上说：「美国经济成长率没有理由不能达到四％、五％，甚至是六％！」川普这个话匣子一开，很多美国人一定又会说他是疯人说大话。

过去三十年，美国平均经济成长率是二・五％，美国国会预算办公室估未来十年美国平均GDP成长约一・九％，川普要美国经济成长率冲六％，这是在一九八四年雷根时代的事了，那时美国经济正经历了一次高油价冲击的大衰退，因为基期特别低，才会出现逾六％的高成长，不过这个高成长只是昙花一现，川普现在说六％，实在是不可能的任务。

不过川普会这么乐观，这可能也与今年美国刚刚公布的各项经济数据有关，像是美国十月失业率四．一％，这是十七年来最低的数字。美国在二○○八年爆发金融海啸不久，失业率一度冲高到九．八％，如今一路下滑到四．一％，写下十七年来最低数字。另一个是初领失业救济金的人数降到二三．六万人，这是四十四年来最低纪录。

对照台湾的茫，美国的经济扩张正在加速中，最明显的美国近两季GDP成长都在三％，这是美国经济表现这些年最佳状态，也许美国人选代表字可能会选一个「喜」字或「强」字，其实全球资本市场今年是金融海啸以来最平顺，也是表现最好的一年。因为全球股市普遍都出现涨势，很少有下跌的市场，在岁末之际，我们也来检视一下今年资本市场的表现。

今年全球股市很少有下跌的市场，只有俄罗斯股市今年下跌五・七二％，不过今年俄罗斯卢布不像往年不断下跌，一直维持在五五至六○之间，今年也算很平顺。如果从俄罗斯以外，还要找出下跌的市场，那也只有深圳、上海。上海Ｂ股今年下跌一・八九％，深圳Ａ股跌三・九六％，不过上海Ａ股今年上涨六・○三％，以科技股为主的深圳Ｂ股小涨○・八七％，中国经济仍维持六・七％以上的成长速度，但股市受到银行及大型传统产业股的压抑，沪深股市这几年表现都不如预期。

**今年全球股市大放异彩，阿根廷涨得最俏**

除了这些很少的跌势市场，二○一七年堪称是全球资本市场大放异彩的一年，从涨幅来看，排名第一的是阿根廷股市，全年涨幅五八．六六％，这个中南美洲国家，这几年经济表现突出，资本市场更是蓬勃发展，二○一二年阿根廷股市才二一一八・○七点，如今涨到二八五四五・一七点，已足足涨了十二・七倍，这是十分惊人的大涨幅。

中南美洲股市经常上演投机行情，像委内瑞拉股市二○一四年一度涨到十万点以上，后来改变计价又下调到一一○○○点左右，今年居然又涨到四二八六六二点，最近又重新计价，委内瑞拉股市又拉回从五一八・○六点起跳，这种戏法变来变去，外界很难弄清真相，其实委内瑞拉民生凋敝，资本市场只是聊备一格而已。

刚刚结束古巴、墨西哥参访，我对墨西哥股市这几年从一六四八○点涨到五一七七二点的指数也很感兴趣，金融海啸后，墨西哥股市涨了二一四％，但是到了墨西哥市，我发现很少人谈论股市，大多数人对股票十分无感，仔细看才发现墨西哥全国一・二二亿人，但股票市场开户人数只有二○．六万人，股市每天交易量只有五千万披索（一美元兑一八披索）左右，换句话说，墨西哥股市每天成交量只有三百万美元左右，这是十分浅碟的市场，一・二二亿人口的墨西哥股市市值才五二三○亿美元，还不到台湾股市的一半，所以从指数涨跌还不容易看出各个国家股市真正的面貌。

墨西哥股市今年仍有四．二三％的涨幅，而巴西股市今年涨了二○．七六％，巴西在办完奥运后股市从最谷底的三七○四六点起涨，今年最高涨到七八○二四点，足足涨了一一○．六％，二○○一年高盛总合出来的金砖四国中，过去几年以印度股市表现最出色，巴西次之。印度股市今年继续大涨二四．八八％，并创下三三八六五点的历史新高，从○八年金融海啸以来，印度股市从七六九七．三九点起涨，这些年累积的涨幅高达三四○％。

**双印涨势惊人，亚洲四小龙台股吊车尾**

亚股是全球表现最亮眼的股市，除了印度外，今年印尼股市涨了一三．八六％，马来西亚股市涨四・八四％，泰国股市涨了一○・六％，菲律宾股市上涨二一・四％，今年马尼拉股市涨到八六○五・一五点，又是历史新高价，但真正涨势最凌厉的市场是印尼，印尼股市在金融海啸后从一○八九・三四点到今年才刚创下的六○九八．七七点，足足涨了四六○％，比印度股市的涨幅还惊人。

而资本市场一直欣欣向荣的亚洲四小龙股市，今年恒生指数在腾讯一枝独秀领军之下，创造了三○．一八％的大涨幅，腾讯股价今年从一八九．七港币涨到四六九．六港币，涨幅高达一四七．五％，真是威力惊人。同样有三星电子领军的韩国股市今年表现也不错，全年上涨二一．五九％，拿到第三的是没有科技股带队的新加坡，全年上涨一八．八八％，台股今年站在万点很久，但全年涨幅一二・三七％，在四小龙股市中敬陪末座。

上周美国前国安顾问弗林（Michael Flynn）在FBI听证会上认罪，加上参议院通过税改，美股一度拉回，台股跌幅达一・九％，是全球跌最惨的市场，同样在美国减税，科技股回档的压力中，香港股市急跌，全周下挫一・四九％，韩国只跌○・四六％，新加坡跌○・七二％，日本下跌○・○三％，台股跌幅却勇冠三军。可能是与国人一贯的悲观情结有关，尤其是三档最具代表性的个股，两档出现跌破年线支撑的现象。

例如，鸿海从一二二．五元急杀到九二．五元，跌破各条均线，呈现死亡交叉的现象，而今年EPS挑战二○○元的最高价的股王大立光，一口气从六○七五元跌到四二六○元，股价大幅修正二九．八％，也让市场信心急速滑落，占最大权值的台积电从二四五元跌到二二二．五元，在半年线之上踩煞车，让台股短线化解跌破万点疑虑。

**大立光、鸿海跌破年线，产业战力亮警讯**

台股三大权值股有两家是举足轻重的大型权值股，率先跌破年线提前进入空头市场，这其实也是一个警讯，背后代表产业竞争，力道可能下滑，因为各家光学镜头大厂，如在香港挂牌的舜宇光学、丘钛科技都跌到半年线就止跌，台湾的大立光跌到年线毫无支撑，这是一个不好的讯号。从这个现象也可以感受到台湾很多具有竞争力的产业，开始受到中国厂的追击，像面板双虎正处在节节败退状态，国人选一个「茫」字，背后应有不知何去何从的方向感思惟。

不过经济好转的美国，仍是全球股市的龙头，川普当选总统之日，道琼指数一度跌到一七八八三点，如今涨到二四五三四．○四点，从川普当选以来，道琼指数涨了三七．一九％，难怪川普动不动就把美国股市的上涨当成他的政绩。

其实从金融海啸迄今，美国股市已经历了九年的大牛市，道琼指数从六四六九．九五点攀升到二四五三四．○四点，足足涨了二七九．二％，而标普五○○指数从六六六．七九点涨到二六五五．一九点，也涨了二九八．二％，代表科技股的那斯达克指数涨了四四六・二五％，其中包含FAAMG五大权值股（脸书、亚马逊、苹果、微软及谷歌）的那斯达克一○○指数，从一○四○．四一点涨到六四六二．○四点，涨幅高达五二一．一一％，如果指数涨幅超过五倍，那么个股就更可怕了。像从一八美元涨起来的脸书，这些年足足涨了十倍，这才是真正十倍速的时代，而最可怕的是费城半导体指数，从金融海啸后的一六七．五五点涨到一三四二．○五点，单是指数涨幅就超过七倍，这真是美国股市的「大时代」。

其实这些年人工智慧（AI）已成科技产业兵家必争的焦点，在AI时代，所有深度学习，高速运算都必须使用晶片，这些年推出人工智慧晶片的辉达（Nvidia）股价从二十美元左右大涨到二一八美元，市值两年翻了十倍，执行长黄仁勳是标准台湾子弟兵，Nvidia与台积电合力打江山，这是台湾半导体产业难得的最高成就。

**全球半导体二哥入股稳懋，后市值得期待**

台积电这些年稳紮稳打向前行，台积电ADR股价最高涨到四三・二美元，市值一度挑战二二○○亿美元，原股股价涨到二四五元，市值挑战六兆台币，以台湾二千三百万的人口能够创造如此世界级企业，这真正是台湾之光，台湾资本市场有了台积电，只要台积电在晶圆代工市场稳居王座，台股站稳万点并不难。

而今年全球被动元件积层陶瓷电容器（MLCC）大缺货，国巨股价升破三○○元，市值站上千亿元，稳懋的三五族化合物攻入3D感测，最近全世界第二大半导体厂安华高（AVAGO）以每股二七七元入股，更增添稳懋的竞争力，这些出类拔萃的企业，正为台湾创造新出路。

从投资的角度看，眼花的人看不清世界的变化，只有保持清醒，奋力突围的人才能见到机会，当国人普遍感到眼「茫」的时候，这个世界正展现无比与活力，但只有保持清醒的人才能看到机会，就像比特币最近飙升到一八○○○美元一样，这个世界处处有危机，也到处是机会。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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