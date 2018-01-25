专栏节选：全球央行大放水时代落幕，1兆美元巨资由债转股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月25日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一八年元月还没过完，全球股汇债市出现了几件罕见的巨大变化，债市急跌，从债市流出的巨额资金袭向股汇市，造成资金挹注的国家股汇市强力大涨的局面，这是为期三十年债市牛市终结的讯号，牵动着未来投资市场的巨大变化。

到元月二十二日为止，美股带领全球股市奔驰，美国道琼指数大涨一四九五．三八点，涨幅达六．○五％，标普五百指数上涨五．九六％，包含FAAMG的美国那斯达克一百指数大涨五○九．八六点，涨幅达七．九七％，NBI生技分类指数拉出八．三％长红，罗素二千涨了四．○五％，最惊人的费城半导体指数再度写下一三八二．四一点天价，今年已上扬十．三二％，这是美股的涨势。

而成熟的欧洲市场，整体的欧洲指数涨了三．三六％，义大利涨八．九％，德国股市涨了四．二三％，连过去积弱不振的希腊股市也涨了六．九％，唯一稍微力不从心的只有英国股市小涨○．三六％，而新兴市场成了热钱挹注的目标，亚洲新崛起的胡志明股市飙出十．四八％的大涨幅，河内股市也涨了六％，马来西亚、印尼涨幅逾二％，泰国、菲律宾、新加坡涨了四％以上，印度涨了五．一％；日本日经指数涨了一○五一．三九点，涨幅四．六二％，这两年表现疲弱的深沪股市也拉出长红，上海Ａ股涨了五．八九％，去年唯一下跌的股市深圳Ａ股，今年也涨了二．三四％，而沪深三○○指数则大涨七．五九％，威力更惊人的香港股市，在腾讯拉出十三．三％的大涨幅带领下，恒生指数写下三二三九三点的历史新高纪录，今年涨幅达八．二七％，国企指数更是大涨十二．七七％。

**全球股市年初表现欢腾，反而令人不安**

拉丁美洲的巴西涨了六．九％，去年大涨七七％的阿根廷股市也继续大涨十一．○七％，今年以来上涨三六一七．一六点，智利也涨四．七三％，台股在一八年年初这一波大涨势中也没有缺席，在台积电不断创下历史高价的推波助澜下，台股加权指数写下一一二三一．四六点的二十八年新高，今年加权指数在元月大涨五八八点，涨幅达五．五三％，这单是台积电元月就大涨三十二元，涨幅达十三．九四％，比腾讯的涨幅还惊人，在美国挂牌的TSMC ADR（台积电美国存托凭证）写下四十六．四美元天价，市值已达二四○五亿美元，换算成新台币已超过七兆元，外资进入一八年疯狂买超台积电十一万一二二四张，外资再度大买超台湾重型权值股，让摩台指在元月以来大涨七．一二％，远超过OTC指数四．二一％的涨幅，全球股市在一八年初展现一片欢腾景象，这在全球股市已奔驰了将近十年的景况，如此狂牛让人心生不安。

新临界点是美元弱势与债市的急跌，进入一八年，照理说，美国联准会继续升息，今年联准会基本放款利率很可能会突破二％，再加上史上未见过的缩表行动，还有川普的大减税，这三个因素都足够撑起美元强势，但是美元指数从川普进入白宫之后的一○三．八二持续下挫，元月续创九○．一一三的新低纪录，今年以来又跌了二．一％。

美元的弱势就是其他货币的强势，过去一年来欧元从一．○○升值一．二三，欧元出现近三年来新高价，连宣布脱欧后一蹶不振的英镑也从一．二一五升值到一．三九九。

最明显的是亚币的急升，去年一度急贬到六．九六的人民币又再度急升到六．三八七，韩元从一二一三．九二到一○五四．二，升幅超过十三％，新币从一．四五四到一．三一七，马币一度狂贬到四．四九五又急升到三．九三三，泰铢从三十六．一二到三十一．八，印度卢比从六十八．八八到六十三．二四，而狂贬的南非币从十四．五六九到十二．○三五八，都是一波急升的大涨势。

新台币升不停，十九日再抵二十九．三九元新高纪录，二十日已逼近二十九元大关，二十二日新台币，盘中飙升二．三角，最高来到二十九．二元，最后央行出手小贬○．二分，收盘是二十九．四三二，成交量放大到十六．三四亿美元，热钱不断汇入，单是元月十九日及二十二日两个交易日，外资每日净汇入都超过五亿美元。一八年以来，外资汇入台湾及韩国股市都超过二十一亿美元，汇入印度也达八．三亿美元，马来西亚在五．九八亿美元，热钱带动亚股涨势。

**债转股趋势推动，美国债券殖利率飙升**

一八年元月还没过完，但股市、汇市创下的升幅是过去一整年波动的幅度，这是史上未见过的景象，这当中债转股的趋势不断在进行，最显著的变化是美国短天期债券殖利率飙升。以两年期债券殖利率为例，最近的殖利率从一．一％左右飙升到二．○六九％，三年期从一．三八％上升到二．二％，一年期从○．八到一．八％，五年债从一．六八％到二．四五三％，而最具代表性的十年债殖利率从二．○五％左右窜升到二．六五六％，而三十年债一直盘旋在二．五～三％之间，短天期债券殖利率飙升，已到利率倒挂的临界点。

美国十年债息率冲上二．六五六％，从长线技术分析来看，正好穿越从二○○○年左右的六．七五％及○七年的五．一五％左右连结的下降趋势线，这意味了美国债券市场正出现中长期的重大转机，一个为期卅年的债券牛市正式宣告终结，现在正开始进入一个漫长的熊市阶段，利率也开始进入反覆攀升的格局，这是一个四十岁左右年纪的人，自从懂事以来未曾目睹的新格局，三十年的债市牛市结束，这是新时代一个巨大转机。

按照新债王冈拉克的说法，二．六三％的收益率是美国十年债的红线，一旦突破这条红线，不仅美国国债承受压力，可能连涨势如狂牛的美国股市最后也会受到冲击。从传统的角度来看，债券殖利率上升会让孳息的曲线变得陡峭，代表经济前景转佳，资金由债转股，有利股市表现，但最大风险却来自流动性降低可能引发的波动。

从美国新公布的经济数据来看，申领失业救济金人数骤降四．一万到二十二万人，这是四十五年新低，反映劳动市场接近充分就业，很多企业难以找到合格的工人，美国失业率数字已降到四．一％，是十七年新低，而一七年美国前三季GDP年成长率分别是一．二、三．一及三．二％，这也是一四年以来，美国连续两个季度，GDP年成长超过三％，美国经济基本面出现成长强劲讯号，连川普都喊出美国GDP到四％、五％没什么了不起，为什么不能到六％，美国过去三十年GDP成长平均二．五％，过去三十年也只有一九八四年一度出现六％，这次川普扬言挑战三十年前新纪录。

全球经济基本面显著好转，Capital Group的投资总监Andy Budoen最近指出，市场普遍认为，美股牛市已上升进入第十年，担心牛市将尽，但从经济指标来看，全球三十二个有PMI指标（采购经理人指数）的国家，有三十一个正处在景气扩张的阶段，这种全球同步增长现象，过去三十年十分罕见，全球央行提供的充沛流动性支撑着经济，各种因素都看好风险性资产，而且还没有看到通膨数字显著上升，这是一个美好的时代。

**欧洲央行预告，九月一步到位终结QE**

老债王葛洛斯最近发表一篇大作：债市如同男人一样，正在走下坡，无论是一二年六月，或一六年七月，美国十年债两度触及一．四五％的低位，联准会还在思考推动长期QE（量化宽松），未来面临通缩，甚至经济崩溃，但这两样都没发生。

过去三十年的债市牛市从一九八一年的一五．八％殖利率开始，一直到一．四五％，现在回到二．六五％左右，低的殖利率不能完全反映债市的熊市已开始，过去数年，十年债殖利率一直徘徊在二～二．二五％之间，少数高收益债券在一七年回报也有五％左右，对于老一代婴儿潮的投资者而言，五％的回报率虽赶不上股市快车，但其实五％回报率不算差，相对美国新经济FAAMG创造的高回报率，很多人宁可拿出债券的资金去参与大型ETF的投资，这是过去一年来，不断有债转股现象，美国的几档重量级ETF部位都不断的膨胀。

最显著例子是一六年八月全球负殖利率债券部位最高一度达十三．四兆美元，约占全球债市规模的四分之一，负殖利率债券规模已降到七．三兆美元，一六年债券负殖利率巅峰的那一刻，德国九年债以下殖利率全是负数，十年债殖利率接近零，如今已上升到○．五七五％，德国现在的负殖利率债券是五年期以内，法国七年期债券一度是负值，如今是四年期以内，日本负殖利率最巅峰的时刻，连三十年债殖利率都趋近于零，现在日本五年期以下是负殖利率，十五年期以上升到○．三○九％。

元月下旬日本及欧洲央行议息可能按兵不动，但两个央行都放出收水讯号，欧洲买债计画预计九月结束，但欧洲央行理事Ardo Hansson已预告九月可能一步到位终结QE，每月购债从六百亿欧元降为零，让欧元又飙高。

日本银行元月初略微减少购买长债金额，引来疑虑，日银本周的理事会可能按兵不动，但全球央行紧缩银根，加上日银老早已陷入「无债可买」的窘况，且日本央行总裁黑田东彦四月任期届满，还不知能否再续任，让日银操作充满想像空间，日圆就在一一○日圆盘旋。 欧洲央行及日本银行是QE重度使用者，如今已逐渐抽身，过去滞留在债市的资金，元月从负殖利率债券出来的部位超过一兆美元，这个钱流向股市，是元月股市大涨主因，以ETF来看，美国最大的SPDR S&P五百ETF股价从不到两百美元跑到二八二．六美元，市值上升到二九五六．七亿美元。

这些以大型股为标的ETF，首要下手目标是各国股市，像台湾的台积电元月就上涨近十四％，腾讯在香港也大涨十三％，在上海上市的贵州茅台股价一度冲到七九九．○六元人民币，市值超过一兆人民币，元月以来也大涨一○．九二％，这种情况最经典的在美国最大型的五档FAAMG上面。

**下一个震撼弹，恐为ETF强烈变化**

美国五档新经济企业股价市值仍不停飙高，苹果股价涨到一八○．一美元，市值达九二四六．八九亿美元，市值第二大的谷歌创下一一六六．八八美元天价，市值也达八一○七．四八亿美元，第三大的微软跑到九十一．六一美元，市值也到七○六七．四三亿美元，亚马逊来到一三三九．九四美元，市值也创六四五六．七六亿美元新高，脸书一八八．九美元，市值五四八九亿美元，美国FAAMG市值合计三．六三六兆美元，已是德国的GDP产值，如果再把阿里巴巴、腾讯加进来，又增加一兆美元，与日本经济体差不多。

代表全球新经济的科技巨擘带领世界奔驰，这些公司席卷了由债市转股的资金向前迈进，这是三十年债市的巨大分野，一八年看起来无限美好，但债市转空，债市资金转股，这是一八年最大的一个转变，下个震撼一定是来自ETF的变化，下次如果全球股市出现什么巨大变化，很可能是全球巨型企业估值过高之后的资金外逃效果。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 张喜良)