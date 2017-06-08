专栏节选：台股上万点，要不要有惧高症？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月8日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股再度攻上万点，最近很多朋友都问我：台股在万点可以站多久？会不会崩盘？因为从历史角度来看，台股有几度攻过万点，但最后的命运都以崩盘收尾，这一次，市场上当然戒慎恐惧。

回顾一下台股上攻万点的时刻，一九八九年到九○年是台湾钱淹脚目的年代，大量股民涌向号子，这段期间，台股收盘站上万点的日子有一一九个交易日，最后在一二六八二点崩盘而下，直到二四八五点才煞车，这是一段令台湾资深股民难以磨灭的惨痛经验。

后来台股有几次上万点，一次是一九九七年的一○二五六点，一次是首度政党轮替的二○○○年前后，台股攻上一○三九三点，但万点之上都没有站几天，又旋即崩跌而下。像一九九七年到一○二五六点，遇到亚洲金融风暴；二○○○年到一○三九三点，后来台湾政局大乱，跌到三四一一点才止跌；进入二十一世纪，全球股市此起彼落，很多国家股市屡创新高，唯独台股欲振乏力；一直到二○一五年，台股有两个交易日看到万点，但收盘指数都没有在万点之上。

这次真的上了万点，而且从五月十一日的一○○○一．四八点收盘指数站上万点迄今，已有十三个交易日站在万点之上，这是台股告别一二六八二点以来，站在万点之上最长的纪录。

但这次台股万点新高，很多人不以为然。一是台湾经济结构与转型都面临瓶颈，台湾的产业缺乏核心竞争力，很多人质疑台股怎么上万点？二是台股上万点几乎全靠外资拉抬，真正大涨的个股只有少数如台积电、鸿海、大立光等大型权值股，很多小股民真的无感。

**内外资合流，台股万点行情更坚稳**

因此，一般股民用过去观念来判断，台股接近万点一定是卖点。今年三月间，内资率先退场，最具代表性的是以中小型股为主的OTC指数，从三月的一三八．八六点杀到四月的一二八．六点，先杀了近一成。但外资丝毫不退却，在内资退场之际，台积电、鸿海、大立光股价屡创新高，于是度过了五月缴税季节，内资悄悄回流，OTC指数在六月五日又攻上一三八．三四点，再度回到前波高点附近，内外资合流，也使台股万点行情更坚稳。

其实，台股这次万点行情，只是跟上金融海啸后，全球央行宽松货币带来可怕资金行情的余波荡漾，从○八年金融海啸迄今，全球股市已足足走了九年的大牛市，各国股市都创下大涨幅。

以美国股市为例，从二○○九年迄今，道琼指数从六四六九．九五点大涨到二一二二五．○四点，九年涨了二二八％；标普五百指数从六六六．七九点涨到二四四○．二三点，涨幅也达二六五．九六％；而有苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书五档个股领衔的那斯达克及那斯达克一百指数，涨幅更是惊人。

那斯达克不但越过二○○○年网路泡沫留下的五一三二点，更一举写下六三一○．六二点。那斯达克在○九年是从一二六五．五二点起涨的，九年累积的涨幅达三九八．六五％，有苹果等大型科技股加持的那斯达克一百指数，更是大涨四七八％，而全球半导体产业景气大好，费城半导体指数九年涨了五一三．六八％，代表中小型股的罗素二千指数也涨了三一六．五％，美股全面奔驰，这是美国史上罕见的大牛市。

**全球牛市长达九年，何时大回档？**

除了美股外，欧洲的德国股市从三五八八．八九点涨到一二八七八．五九点，涨幅高达二五八．九％；英国股市从三四六○．七一点涨到七五九八．九九点，即使面对英国脱欧、英镑贬值压力，仍有一一九．五七％的涨幅。欧洲除了希腊外，大多数国家股市都至少涨一倍以上。

亚洲的东协市场更具威力，最具代表性的是印尼股市，这九年大涨四三九％；泰国股市大涨三三三．九八％；印度股市也涨了三○七．二％，创下三一三五五．四二点的历史天价，涨幅几乎可以和美国那斯达克比拟。

其他东北亚国家，日本的日经指数从六九九四．九点涨到二○九五二．七一点，涨幅是一九九．五七％；韩国股市从八九二．一六点涨到二三七六．八三点，大约上扬一六六％；台股从最低的三九五五．四三点涨到这一波最高点一○二二六．八四点，涨幅约一五八．五％。

如果拿到全球股市来比，印尼、那斯达克一百涨幅超过四○○％，费城半导体指数逾五○○％，那斯达克、泰国、菲律宾、印度股市、罗素二千指数都涨逾三倍，台股涨了一．五倍左右，属于后段班，很多人担心台股会不会涨到万点之后崩盘？

这当然是一个议题，不过，台股要崩盘，一定不是率先崩盘，台股只是全球股市的一个跟随者角色，那么到底有没有什么因素，会让全球股市出现巨大的系统风险，像一九九七年亚洲金融风暴，或二○○三年SARS，或是○八年金融海啸？涨了九年的全球股市，随时都有可能面对大回档的考验，但「Timing」呢？

从目前测量市场恐惧情绪的VIX（恐慌指数）在一○左右盘旋，可看出市场投资者信心十足。这两个月，VIX指数经常低于一○以下，似乎代表金融市场没有什么路障，未来还会有什么不可测的惊天风险？这可能才是大家最想知道的答案。

全球股市涨了那么多，过去一年来，大家都很担心谁是黑天鹅，去年六月二十三日，冲击全球金融市场最大的黑天鹅是英国公投脱欧成功，造成英国股市连续下跌两天，英镑也跌至一．二左右，不过这个利空很短暂，随着英镑急贬，英国出口业竞争力增强，英国股市反而频创新高，最近又写下七五九八．九九点的最高纪录。

第二只黑天鹅，大家认为是川普，没想到川普当选，美股只有期货盘当天暴跌开低，当天美股不跌反涨，其后美元强势升值，美股大涨，川普意外带来美股大行情，道琼指数顺利突破二万点大关。美国的科技业巨擘一向看不惯川普作风，但是美国大型科技股却创下惊人的飙涨幅度，川普不但没有重创美国，反而带给美国新的活力。

**留意三只黑天鹅：英国、希腊、义大利**

今年，大家的目光都放在欧洲，荷兰的极右派势力怀尔德斯（Geert Wilders）原本胜算极高，最后仍保持现状；接下来的法国大选，极右派勒朋（Marine Le Pen）也没有当选，反而选出主张留欧派的马克宏（Emmanuel Macron）当总统，让全球金融市场吃下一颗定心丸，下一次德国大选出意外的机会不大，未来欧洲的忧虑大概剩下三个。

一个是迫在眼前的英国大选。英国首相梅伊（Theresa May）乘胜追击四月提出提前大选，本打算趁对手疲弱之际，扩大保守党领先工党的差距，但是英国接二连三的恐攻带来伤亡与恐惧，让保守党民调一直下滑。选前民调显示，保守党可能只能取得三一○个国会席次，比过半数的三二六席还低，如果保守党必须结合小党组成联合内阁，未来变数添多，除了原本的脱欧问题，英国还有更多问题要面对，英镑再度下跌让梅伊压力加大。

第二个变数，是老掉牙的希腊财政问题。过去七年，希腊财政破产问题三度袭击金融市场，今年七月，希腊政府又有一笔七十五亿欧元的贷款要还，这种「以债养债」的日子由来已久，大致不会对金融市场带来意想不到的撞击。过去这一年，希腊股市还能从五七三．九二点拉升到八○○点，希腊自己都不在乎，压倒别人的机率似乎很小。

第三个变数，是义大利可能提前大选。目前义大利各个党派已接近同意新的选举办法，一旦提前大选，政治不明朗的变数又会再度席卷欧洲，义大利主张脱欧派的五星运动与前总理伦齐（Matteo Renzi）领导的民主党民调支持度各约三成，鹿死谁手？尚难预料，加上新选举制度下的比例代表制，取得五％的小党能按比率取得国会席次，势必让政局更加扑朔迷离。这是盘旋在欧洲的三朵乌云，但不至于对金融市场构成致命的杀伤力。

剩下的是最近的中东争议及北韩问题，但这些都在可控制的范围，除非是金正恩按错按钮，造成全球核子危机，否则股市重挫的机率也不大。

撇开这些基本因素，不如回头看看这一轮领导全球金融市场一直挺进的市值前五大科技股，包括市值逾八千亿美元的苹果，市值逼近七千亿美元的Alphabet（谷歌母公司），市值五四○○亿美元以上的微软，迈向五千亿美元、股价逾千元的亚马逊，还有市值接近四五○○亿美元的脸书，这五大科技股如果继续向前奔驰，全球股市重挫机率，十分有限。

如果再往下看，在香港挂牌的中国企业腾讯，在美国上市的阿里巴巴、京东、百度、网易，韩国三星，以及今年气势磅礡的NVIDIA、特斯拉、Netflix等成长股如果继续向前奔跑，全球股市出现意外系统性风险机率，可能性低。

至于台股，原本只是跟随国际资金潮的角色，除非国际盘出现重大回档压力，否则台股单独大跌机率很小，而其中最大变数是外资的动向。

今年台股上万点，外资是最大的推手。而五月底为止，外资买超亚洲股市二八四亿美元，其中台股吸金八十三亿美元，这比卖超韩国的七十八．一七亿美元、印度的七十六．八六亿美元都高，台股成了外资最大买超国的最大优势，是台股股息殖利率居高不下。

今年全体上市柜公司，配出的股息总额高达一．二七兆元新台币，用「现金股息」除以「台股总市值」，换算成现金殖利率达四．四一％，这是亚洲股市殖利率最高的市场。像台积电股价今年涨到二一○元，现金股息七元，殖利率仍达三．三三％，在全球低利的情况下，台积电仍具高回报的特质，这是外资买超台股最大的诱因。

**外资对台股的态度，决定台股命运**

国际热钱，加上台湾境外避税资金转成外资再汇入台湾，造成今年新台币超强势，外资买超台股，也让外资持有台股市值推升到十三兆元新台币，外资占台股比率达三九．五七％，这已是外资持有台股比率的空前纪录。

有了外资加持，外资推升权值股市值也水涨船高，目前台积电市值已达一八二六．九三亿美元，鸿海也有六○七．五七亿美元，台塑石化为三三八．七亿美元，中华电信是二七八．四三亿美元，大立光以二一六．二亿美元抢下第五，这些大市值企业如果继续向前迈进，台股大回档机率也不大。

目前外资持有台积电比率已达八○．一六％，鸿海也有五三．六五％，大立光是五二．九六％，外资对台股的态度决定台股命运，较大的变数是外资在台币三十元左右领走了股息，会不会趁着台币在高档出脱持股？或者是把领到的股息汇出？这是台股下半年比较值得注意的变数。

而外资撑高了台股，能不能吸引内资回流，这是台股下半年新的动能，值得期待。因为台股上了万点，还有很多没有被发现的卧虎藏龙，这是台股下半年最大的机会！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)