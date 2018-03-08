专栏节选：川普的贸易战可能是假议题--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月8日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历年过后，全球最热门的焦点是贸易战一触即发，川普总统开了第一枪。美国政府宣布从三月五日起，向进口的钢铁及铝材征收二五％及十％的关税，川普强调美国遭受其他国家的不公平对待，此举是要重建及保护这两大产业。

其实去年川普已下令美国商务部，针对钢铁及铝材进口对国家安全的威胁进行评估，商务部在二月确认，并建议对进口钢、铝课征二四％及七．七％关税，如今川普祭出的政策比商务部先前的建议重一些。川普祭出大动作，立即引来包括美国盟友在内的全球各国猛烈抨击，其中加拿大及欧盟都扬言要展开报复，国际贸易烽烟四起。

各国政府狂轰川普，但川普依然扮演「键盘战士」在推特上说：「没有钢铁，就没有国家。」川普表示，当一个国家几乎与每个国家进行贸易都损失数以十亿美元，打贸易战是好事，且很容易打赢（Trade wars are good, and easy to win.），只要不再与存在逆差的国家贸易，美国就得胜，商务部长罗斯也附和川普说：「征收关税没什么大不了！」

川普出手对进口钢材及铝材开征惩罚性关税，多国表明报复，金融市场也显得动荡不安。三月一日美国道琼指数大跌四二○．二二点，跌幅达一．六八％。而先前两个交易日，道琼已先下跌二九九．二四及三八○．八三点。在台湾农历春节前夕，美股大跌三二五六．四二点，道琼一度重挫到二三三六○．二九点，好不容易上攻到二五八○○．三五点，如今三个交易日，又重挫一一○○．二九点。

**对市场冲击多大？先确认六指标**

就在市场恐慌升温的时候，美国GMO固定收益部门主管因克尔（Ben Inker）跳出来警告说，川普实施贸易制裁，全球金融市场可能暴跌四○％。这个恐惧诉求一如先前二月股灾发生时，商品投资大师罗杰斯（Jim Rogers）示警说：全球股市危机四伏，即将出现此生最可怕的回档。又如前苹果大股东伊坎（Carl Icahn）警告，这次股市回档会比一九二九年更可怕。

每一次的股市出现回档，都会有重量级大咖出来示警，而且会把每个人身上的肾上腺素拉高。这是全球股市在连续大涨多年，各国股市都处在高档必然会发生的常态。因为全球钱满为患，股市在高档，一旦有风吹草动，投资人容易成为惊弓之鸟，此时大师级的人物再出面恐吓，立刻会增加市场不安的恐慌情绪。

其实投资是在贪婪与恐惧之间的拔河，市场上的投资人面对每一次的市场波动，必须要像侦探一般，理性地确认每一个变数，及这些变数对市场带来的撞击有多大。就以这次川普祭出的贸易战来说，大家至少可以先确认以下几个变数，这也是我常说的金融市场六大指标。

**美元指数仍处低档，未见资金明显移动**

一是VIX恐慌指数。二月上旬美股一度重挫千点，VIX指数一度飙到五○．三，这是一个指标，也就是往后市场不论发生什么巨大波动，当VIX再度冲高到五○．三以上，代表市场可能发生更大伤害。不过二月股灾迄今，VIX逐渐滑落，这次川普祭出贸易战，VIX指数最高没有超过二十五，三月五日VIX指数最低回落到十七．九四，显然市场没有出现那几位投资大师所言，恐惧情绪无限上升的情况。

二是美元指数。当市场恐慌情绪升温，资金会寻找栖息的避风港，过去金融市场危机升高，美元经常成为资金避风港，假如全球股市暴跌，资金返回美元部位，美元会显著走高。这次美国发生小股灾，美元指数一度创下八八．二五三的新低纪录，三月五日美元指数收在八九．九七七，仍在低档区，从这个现象来看，资金没有出现明显移动现象。

而富瑞报告也指出，二月最后一周，全球股市资金净流入一七三亿美元，显示投资人重新买美股，这当中网飞（Netflix）、亚马逊（Amazon）股价都创了历史纪录，而美光、Garmin、思科（Cisco）也都创了波段新高。这代表美股窗外有蓝天，市场上的恐慌情绪应没有吓跑积极入市的投资人。而这一周，流入新兴市场的资金也达三十七亿美元，亚洲的共同基金及ETF获得三十九亿美元的净流入，甚至先前市场反转的债市也有三十三亿美元的资金净流入。值得注意的是，二月流入政府债券的资金创了新高纪录，从美元波动强度大约可以看出市场资金流动的方向，因此，美元指数告诉大家金融市场没有大事发生。

三是债市殖利率。包括二○○○年的科技网路泡沫及金融海啸，全球金融市场出现大反转的征兆，债市都是敏感指标，那就是债市殖利率倒挂，也就是短天期殖利率超过长天期殖利率。这次美国十年债殖利率一度到二．九五％左右；三十年债殖利率到三．一六五％；五年债到二．六六六％；三年债到二．四二％。短天期殖利率显著走高，一度引起市场恐慌，但危机没有进一步恶化，十年债殖利率只回到二．八八三％，三十年债殖利率在三．一五三％。债市由多转空，那是美国利率升高的必然结果，但利率倒挂的现象，短期间出现机率不高。

四是全球加密货币的走势。二月股灾发生的时候，比特币价格从一九七八三美元急挫到五九一五．五八美元，比特币狂跌六成，吓坏了市场投资人。这段期间瑞波币从二．五七跌到○．六美元；以太币从一二九○．二六跌到六八四．三美元；莱特币则从三一四．六八美元跌到一四三．二美元。这次加密货币走势相对平稳，目前比特币在一一五七四美元，以太币在八五三．九五美元，瑞波币在○．九五美元，莱特币在二一一．二六美元上下，相对都持稳在一个区间，也代表了市场信心处在相对平稳期。

五是全球ETF的变化。今年元月全球股市频创新高，ETF规模急速膨胀到五．一四八兆美元，比二○一七年底的四．八三五兆美元又成长六．四七％。

从二○○○年以来，ETF逐年成长，二○○四年全球ETF规模只是三一九亿美元；一直到金融海啸前，规模到八五七亿美元；海啸发生后一度降到七七四亿美元。这十年ETF成为全球投资人资产配置的显学，到元月底为止，SPDR S&P 500的ETF部位一度高达三○六七．三九亿美元； iShares Core S&P 500有一五四七．二六亿美元， iShares Core MSCI EAFE规模也有一五四七．二六亿美元。这三档ETF囊括了六○○○亿美元以上资金部位，这些醒目资金又以买进FAAMG（Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）以及BAT（Baidu、Alibaba、Tencent）、NVIDIA、Netflix等个股为首要目标，加大了美股涨势。

今年二月全球ETF出现资金净流出，单是SPDR S&P 500就流出二七一亿美元，被动式基金的交易引发连锁性卖压，成了这次股灾元凶，未来盯住ETF资金流向，是关注市场波动的重要指标。

**高质量科技股领航，美股未出现异样** 六是美国FAAMG的动向。这次美股回档，亚马逊股价率先创下一五二八美元历史纪录，成为美股重要领头羊。美国前五大市值企业若加上腾讯与阿里巴巴，顺位又出现一些变化。目前苹果市值八九七一亿美元居首；谷歌的七六○七亿美元居次；亚马逊爬升到七三七五亿美元第三；微软到七二一○亿美元排第四；脸书到五二四○亿美元第五；腾讯五一八九亿美元第六；然后是巴菲特波克夏A股四九九三．八亿美元第七；阿里巴巴以四六五一亿美元排第八。这是全球前八大市值企业排行，后头有网飞、辉达、台积电、英特尔、思科力争上游。这些新经济及高质量科技股领航，美股仍没有出现异样。

这是观察全球金融市场的六大指标。这次川普掀起贸易战，立刻有人跳出来喊全球金融市场会暴跌四成，其实须仔细看清楚川普背后的用心。

一是川普是个谈判高手，他用钢铁及铝材为饵，逼迫各国正视这个问题，让大家来谈判。首先是钢铁及铝材占全球贸易比率很少，况且，美国股市已是新经济挂帅的时代，这么多年很少投资人会再关注美国钢铁、Nucor（纽柯钢铁），或是美国铝业股价变化，而且这些公司市值都不大。 !! 川普上任以来，一直把美国股市的上涨当成政绩，他祭出贸易战，必然评估过对股市的撞击。如果股市因为川普这个动作大跌，川普也一定会停下脚步观望。再则，占美国非石油贸易产品一半的中国，这次在川普祭出贸易战后，立刻派出习近平头号经济智囊刘鹤到美国参访。根据《华尔街日报》的报导，刘鹤这次会晤美国国家经济委员会主席柯恩*（Gary Cohn）、财长梅努钦（Steven Mnuchin）、美国贸易代表莱席尔（Robert Lighthizer）等。白宫官员称双方磋商，热忱而富有建设性，美方强调实现平等互惠经济关系的重要性。换句话说，刘鹤此行访美，可能带来川普满意的方案。

(*编按：柯恩已于周二宣布辞职。美国总统川普发推文表示将很快决定新人选。)

**金融市场最大考验，仍是升息、缩表** 另一个角度来观察，这次川普的制裁措施，可能帮了一小撮企业，包括一些钢铁厂、铝厂，但却打击了一大撮主要是使用钢铁与铝材的企业，如汽车厂及波音公司。这些受损的大企业，可能会向白宫施压，要求川普撤销这个政策。三月五日美国众议院议长带头反对，已可看出端倪。

其实全球金融市场真正在意的是联准会的货币政策。今年大家最关注的焦点可能不是贸易战，而是联准会现任主席鲍尔的政策。承续叶伦的鲍尔，到底是鹰派还是鸽派？先前美国股市的回档，其实最大关键是鲍尔鹰派言论造成的冲击。他认为今年升息三次，三月升息的进程不会改变，也不排除美国今年会升息四次以上，高盛甚至断言，联准会今年升息会达五次之多。

全球金融市场最大变数除了升息，还有缩表，这是最大考验。金融海啸以来，各国央行都卯足全力印钞票救市，现在美国进入升息循环，再加上缩表，这是金融市场罕见的大动作。今年欧洲央行及日本银行也有志一同宣布结束宽松政策，这是全球金融市场真正关切的大问题。因此，真正最大的威力是在联准会升息的戏码上。鲍尔的加息政策威力一定大于川普对钢铁、铝材课征惩罚性关税。若市场相信美国通膨升温会让联准会加速升息脚步，这才是金融市场的要害。

川普提高贸易壁垒可能引发贸易战，会影响全球经济前景；关税上升，又会引发商品上涨压力，并让通膨升温；但是贸易战可以透过谈判、互惠手段来解决，以川普的商人性格，他拉高冲突变数，下一步就是要谈判，这是一场博弈，如果把这个问题无限上纲，大可不必。(完)

注: 1.专栏作者老谢—谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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