专栏节选：挥别2017，寻找下一个投资亮点--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台湾去年股汇市双涨，总市值增加4.36兆元，堪称「台股的大时代」！新的一年开始，要在波动激烈的资本市场站稳脚步，先综观全球过去一年来的战果。

二○一七年正式走入历史，多数国人选了一个「茫」字来当台湾代表字，但对全球金融市场来说，这是金融海啸迄今，难得一见的大好年，挥别一七年，也让我们先对一七年的资本市场回顾一下。

首先台湾是股汇市双涨的好年，代表台股的三个指数，其中之一加权指数从九二五三．五涨到一○六四二．八六点，全年上涨一三八九．三六点，涨幅是十五．○一％，过去几年，台股指数一直都是外资推升，但一七年这个情况略有改观。

**台股总市值增4.3兆**

摩台指数代表外资在台股操作的权值股，一七年十二月鸿海与大立光急跌，导致摩台指数涨幅缩水，摩台指数从三四四．一九拉升到三九三．四四点，全年上涨四十九．三五点，涨幅一四．三％，这比加权指数今年上涨一五％还小。但过去一蹶不振的OTC指数去年从一二五．一八涨到一四八．五二点，全年上涨二十三．三四点，涨幅达一八．六四％，这是罕见的中小型股全年涨幅超过大型权值股的景象。

走完了一七年，也产生了一些台股大数据，在美好的一七年台股集中市场总市值三十一．六○八五兆元，这比起一六年封关的二十七．二四七九兆大增了四．三六一兆元，这其中对台股市值贡献最大的台积电，全年市值增加一．二四六六兆元，台积电去年市值一度高达六．三五三兆元，一七年封关股价收在二二九．五元，市值是五．九五一兆元，这是撑大台股市值最大功臣。而鸿海股价在年终下跌，但全年市值仍增加一九○六．一亿元，以一．六四九六兆元市值居第二。

但若以市值涨幅来看，矽晶圆的环球晶全年增加一三一三．三亿元，被动元件的国巨增加九三四．三亿元，稳懋增加八二五．六亿元，都是市场出类拔萃的典范。而纯粹以个股涨幅来看，去年大减资的旺宏全年涨幅八二四．四％居冠。其次是本盟、亿光及康控等涨幅逾五倍，其中又以康控一度从四十九元拉升到六二四元最令人侧目，国巨全年涨了四八一．九％也很惊人，堪称台股的大时代。

更值得一提的是，除了股市全面上扬，因美元走贬，新台币从一六年底的三十二．二六元到一七年封关是二十九．八四八元，新台币不但升破三字头，最高一度升到二十九．六四八元，全年升值二．四一二元，升幅达八％，这是难得一见的台币大涨走势。过去台币升值总会对出口带来重大影响，出口商都会跳出来喊受不了，但台湾去年全年出口成长逾两位数，估计在十三％以上，这个台币大升值，出口成长逾两位数的情况，在过去并不多见。

股汇市双涨局面，在多数亚洲国家都出现，且台股全年上涨一五％，在亚太还算末段班，去年亚太最大的黑马是大家很久没有注意到的越南。一七年河内交易所从八○．一二涨到一一六．八六点，全年上涨四五．八五％，胡志明交易所从六六四．八七涨到九八四．二四点，全年上涨四八．○三％，这个涨幅远远大过其他东协国家。

从○八年以来持续年年维持涨幅的东协市场，一七年仍继续有亮眼表现，这其中印度股市继续写下三四一三七．九七点的历史纪录，全年涨幅二六．九八％，菲律宾由杜特蒂当家，一七年GDP可能超过六．八％，菲国股市去年从六八六一．三一点涨到八五五八．四二点，全年涨幅二四．七三％。而过去股市表现抢眼的印尼股市，去年从五二九六．七一拉升到六三五五．六五点，全年上涨一○五八．九四点，涨幅也有一九．五二％，相对温和的是泰国股市，去年涨了十三．六六％，马来西亚股市涨了九．四四％，东协市场只有泰国及马来西亚股市在去年跑输台股。

**半导体景气大好，新加坡、韩国出口受惠**

令人刮目的是新加坡股市，过去新加坡股市表现平淡，去年却从二八八○．七六，大涨到三四○二．九四点，全年拉出一八．一二％的涨幅，超过台股加权指数的一五％。而且除了股市上涨，新币去年从一．四四八兑一美元拉升到一．三三七兑一美元，全年升幅八．三％，超过新台币。

过去出口导向的亚洲四小龙，除了港币钉住美元不动外，韩元去年升值幅度远远大过新加坡与台湾、韩元从一六年封关的一二○六．三三升到一○六五．七三元，升了一四○．六韩元，全年升幅达十三．一九％。不过，去年前十个月新加坡出口也成长一○．四％，韩国出口成长一七．三％，台、韩的出口成长都超过两位数，可能与半导体景气大好有十分直接的关联。

一七年对韩国来说也是惊奇的一年，因为萨德飞弹导致中韩两国关系急冻，一七年一至十一月到韩国的外国旅客减少二十三．三％，这其中陆客剩下三八三万人次，减少四九％，不过韩国股市去年表现比台股更抢眼，韩国综合指数从二○二六．四六拉升到二四六七．四九点，全年大涨二十一．六七％，若加上韩元升值十三．一九％，这也堪称是韩国大时代，最大的功臣当然是三星集团。

过去一年，韩国陷入多事之秋，朴槿惠变成囚徒，三星少主李在熔也因贿赂案被求以重刑，但三星受惠半导体景气大好，三星电子从一八○．八万韩元涨到二五四．八万韩元，大涨四一．三九％，三星市值的增加威力比台积电更大，三星在一七年收盘市值是三六六．七二兆韩元，约三四四一亿美元，是仅次于腾讯、阿里巴巴，亚洲第三大市值企业。

最出类拔萃的市场仍在香港，香港恒生指数去年重登三万点大关，最高涨到三○一九九．六九点，全年上涨七九一四．六三点，涨幅达三五．九七％，国企指数也有二四．六三％涨幅，推升港股的是几家地产股，从恒大、万科、碧桂园、融创，到中国平安保险都出现大涨势，但勇冠三军的仍是最具代表性的三家企业。

**港股艳压陆股，与中资多采「海外上市」有关**

首先是腾讯去年从一八九．七涨到四○六港币，全年大涨一一四％，市值也推进到三．八五六三兆港币，但去年涨幅最大黑马不是科技股，却是汽车股的吉利，这家购并富豪（Volvo）的汽车厂奋力求进，去年股价从七．四一港币大涨到二七．一，全年涨幅二六五．七％，而去年备受市场瞩目的光学类股去年底都折返，但仍累积不少涨幅，像舜宇光学从三十三．九五港币拉升到九十九．九港币，全年涨幅也有一九四．二五％，如果舜宇以最高价一五二．六港币来算，那更惊人，另一家丘钛科技从四港币涨到十一港币，也有一七五％，如果是以最高价二十三．二五港币来算，涨幅更是高达四八一％。

相较于港股的奔驰，同样系出中国的深沪A、B股，表现就不如香港耀眼。也许是一五年暴涨后的泡沫调整，去年上证A股只上涨六．五八％，上海B股没有涨跌，而深圳A股全年下跌三．五六％，深圳B股小涨三．一六％，不过值得一提的是中国最大白酒股贵州茅台，去年从三三四．一五人民币拉升到六九七．四九人民币，全年涨一○八．九三％，茅台市值一度到达九一五三．九亿人民币，正逐渐逼近台湾的台积电。

中国股市表现没有预期那么亮眼，这可能与很多中资股都在海外上市有关，这是因为具有竞争力的新经济企业争相到海外上市，这也是造成中国深沪股市涨幅落后全球的主因。

去年全球股市几乎是全面涨势，只有俄罗斯及中国深圳A股出现跌势，如果要寻求一七年全球股市的黑马，蛰伏了三十年的日本股市堪称黑马，东京日经指数在一七年从一九一一四．三七慢慢跑到二二七六四．九四点，全年上涨三六五○．五七点，涨幅达一九．○九％，如果大家有印象的话，从日本泡沫经济迄今，日股的涨幅总是世界之末，如果拿日股和台股来比，日股年度涨幅很少超过台股，这回日本股市涨幅明显领先台股，再加上日圆在一七年从一一六．九六升值到一一二．六七，全年升幅三．八八％，一七年对日本来说也是一个股汇双升的格局。

日本经济休养生息了三十年，假如以一九九○年为分水岭，东京日经指数从三八九五七点崩跌而下，中国则在六四天安门事件后奔驰了三十年，也许一八年又到了一个关键转折，过去一年，矽晶圆大涨价带动日本胜高（Sumco），信越半导体股价大涨，再加上半导体好景气，去年东京威力科创市值成长一倍，最显著的是工业四．○带动的机器人产业，从发那科（Fanuc），到安川都成了全球投资人追逐的焦点。还有日本掌握很多关键零组件、材料、轴承产业，像光洋精工、大塚、日本制钢所、德山、东门机械等都在大家意外中创出佳绩，也许衰败了三十年的日本会逐渐走上复兴之路。

不过放眼全球，美股仍是领航全球的超级巨星，一七年美国六大指数都拉出令人惊叹的大涨幅，其中最出类拔萃的是费城半导体指数从九○六．四七到一二五三．○五点，全年上涨三八．二三％，如果对照金融海啸后，费半从一六七点拉升到一三四二．○五点，过去九年涨了七倍，真是令人叹服！

而拥有美国五大科技股（FAAMG）的那斯达克一百指数，去年涨了三一．五二％，这比那斯达克全年二八．二四％还亮眼，而作为中流砥柱的道琼指数去年涨了二二．八二％，道琼最高涨到二四八七六．○七点，比标普五百指数的全年一九．四二％还出色。

**美股表现胜欧股，全球看好的「美元」却走软**

美国产业的集中化特色也出现在股市表现，去年罗素两千的涨幅仅十三．一四％，几乎只有道琼指数一半，而经过药价冲击的美国NBI生技指数全年也拉出二十一．○二％的涨幅，也算开低走高，从股市来看，美股整体表现比欧洲出色很多。

欧洲股市的德国去年上涨十二．五％，最高来到一三五二五．五六，法国涨了九．二六％，要脱欧的英国去年涨了七．六三％，表现较好的是今年有大选的义大利，全年涨了一五．五二％。

不过若从汇市角度来看，英镑在一七年从一．二三二升到一．三四九一，全年升值八．六七％，比新台币升很多，最凌厉的是欧元全年升了十二．四二％，欧元在去年一度跌到一．○三四，眼看着欧元与美元要到一比一，结果极右派势力退却，马克宏在法国总统大选胜出，欧元跑到一．二以上，这也是造成美元弱势的主因。去年一年美元指数从一○二．三八跌到九二．二九七，跌了一○．九二％，在川普当选后，美元一度升到一○三．八二，这一年来大家看好美国经济表现，加上升息、减税，结果美元出现一成跌势，出乎大家意料。 现在二○一八年重新登场，大家错失一七年全球股市的好表现，今年必须下更深的功夫，才能在波动激烈的一八年享受到丰硕战果。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (记者 董永年; 审校 张喜良)