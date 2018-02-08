专栏节选：是崩溃？还是修正？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自2月8日出版的当期「老谢开讲」专栏) 鸡年渐入尾声，狗年还没有上场，但一如先前我们所说的狗年会是「鸡飞狗跳」最精采的年代，元月分全球股市喷出大涨，进入二月却是完全两极的肃杀景象，很多人开始担心持续了九年的狂牛，今年会不会不支崩溃倒地？

这一波全球金融市场大逃杀，先以美股来观察，金融海啸后，美国Fed祭出三次QE，加大购债力道，膨胀了资产负债表，也创造了史上最大的流动性，美国道琼指数在金融海啸后跌到六四六九．九五点，然后在QE发酵推升下，道琼指数年年上涨，去年已创下连续第九年涨幅。而今年元月，美股再度发挥元月效应，道琼指数在元月又大涨一四三○．一七点，涨幅达五．七九％，这个元月喷出效应，也是为二月股市大杀戮埋下伏笔的征兆。

大家回头看看从二○○九年以来的道琼指数，到一六年之前，道琼的走势温吞，算是「慢牛」，美股通常涨一段，整理一段，还是比较温和理性的走势，最大的转折点在一六年底川普意外当选当天，美股一度受到惊吓，道琼指数一度下挫到一七八八三．五六点，如果以川普当选这一天为起点，到了元月最高点，道琼指数涨到最高的二六六一六．七一点，道琼指数已大涨了四九％，其间道琼指数几乎没有回档，只有一七年三月出现单月一四九．○二点的下跌，其余全都是涨势。

股市投资老手都知道，行情总在绝望中诞生，在充满乐观中毁灭，川普上任以来，经常把美股上涨当成他的政绩，在低利率宽松环境，再加上减税刺激，让大家以为上涨是常态。二月的狂杀算是一桶冷水，有助于冷却大家的情绪，否则在升息、缩表等冲击之下，全球金融市场可能出现更大变数。

如果以道琼指数来观察，道琼指数在○九年三月跌到六四六九．九五点触底，然后一直上涨到一八年元月，这个牛市足足走了八年十一个月，涨幅高达三一一．三九％，这实在是一个非常可观的涨幅，而美国六大指数中的各种类股涨幅都超过道琼指数，我们来算算这个涨幅有多大？

S&P五○○从六六六．七九点狂涨到二八七二．八七点，涨幅三三○．八五％，NASDAQ指数涨了四九三．○九％。而由Facebook（脸书）、Apple（苹果）、Amazon（亚马逊）、Microsoft（微软）、Google（谷歌）组成的FAAMG大型股为主的NASDAQ一○○指数从一○一八．八六涨到七○二二．九七点，涨幅高达五八九．三％。而威力最惊人的是费城半导体指数从一六七．五五涨到一二九三．四点，足足大涨七三一．六三％，大家想想，单是指数涨了七倍，个股涨幅会多么惊人。

**海啸过后，费半指数涨幅逾七倍**

而这九年大牛市中，一七年才算是喷出最厉害的大涨年，回头再检视一下，道琼指数一六年最后收盘指数一九七六二．六点，但一七年大涨了四七五六．六二点，涨幅高达二三．八二％，S&P五○○从二二三八．八三涨到二六七三．六一点，涨了四三四．七八点，涨幅是十九．四二％，NASDAQ涨幅是二八．二四％，而NASDAQ一○○涨幅高达三一．五二％，最厉害的仍是费城半导体指数从九○六．四九直接拉升到一二五三．○五点，创下三八．二三％的大涨幅。

而费半指数的大涨，攸关台湾最大的就是台积电，费城半导体指数从金融海啸以来大涨了七三一％，台积电正是费城半导体指数最大权值股，台股能够推升上万点，台积电扮演最重要角色。从美股回来推算台积电，TSMC ADR在金融海啸后，一度跌到七．八美元，今年最高涨到四十六．四美元，市值推升到二四○六．三四亿美元，一度领先INTEL三○○亿美元，而台湾挂牌的台积电，从金融海啸后最低价三十六．四元涨到二六六元，如果不计较过去九年配发股息，单是股价就涨了六．三倍，而台积电在台湾也将市值推进到直逼七兆元台币，一档台积电就占了台股加权指数超过十八％，因此，台积电攸关台股加权指数命运。

二月五日的美国千点大狂杀，TSMC ADR重挫三．五％，股价收在四十二．九五美元，市值跌去一七八．九二亿美元，自然大大冲击二月六日台股的表现。

其实美股二月大狂杀，关键仍在今年元月的大涨幅，一八年才刚开始，全球股市都出现喷出大行情，除了道琼指数狂涨五．七九％外，S&P五○○涨幅五．六二％，NASDAQ涨幅七．三六％，NASDAQ一○○涨了八．六五％，费半指数涨幅也有八．六五％，这一个月的喷出行情，二月单是两个交易日全都跌光了。

如果再对照元月高点到二月五日最低点，道琼指数跌幅达一○．一％，S&P五○○跌幅八．一七％，NASDAQ跌了七．一七％，SOX则跌了一○．○六％，也就是说美股从高档折返，大约有一成左右的修正，这样的跌幅是不是到了满足点？恐怕还有向下修正的空间。

**变局焦点，美国债市殖利率走高**

金融海啸迄今，全球股市涨幅实在太惊人，最具代表性的是中南美洲的阿根廷股市，金融海啸过后，阿根廷股市在八一九．三六点，在一三年之前，阿根廷股市还平静无波，一四年后如脱缰野马，一路狂奔到三五四六一．五二点，单单是指数就涨了四十二．二八倍，这是史上罕见的巨大涨幅，单单是元月阿根廷股市就急涨了四九六四．一点，涨幅高达一六．五六％，进入二月，阿根廷股市也同样面临杀戮，二月二日阿根廷股市下挫二○二六．六点，五日又下挫一四六九．一七点，三个交易日，阿根廷股市跌掉三七九三．○四点，这种巨大涨幅的市场出现的大回档，后续的修正可以视为参考指标。

今年二月五日美国Fed主席正式由叶伦交到鲍威尔手上，新手上任马上面临股市的大杀戮，二月会不会是全球金融市场的大转折，还要观察几个指标，一是美元走势，美元如果走强，很可能加大新兴市场压力，加重新兴市场跌势。

一六年十一月八日川普当选日，美元指数一度惊慌杀低跌到九五．八五，后来美元指数涨到一○三．八二，此后在川普「弱势美元」号召下，美元跌了一整年，今年元月二十八日最低跌到八八．四三八，有点出乎大家意料之外。

因为美国连续升息，一八年又缩表，再加上今年川普大声疾呼，参众两院也配合通过史上罕见的巨大税改方案，从经济学理论来看，美元应该步步走高才对，怎么会一直探底？市场有一说是美国大型企业滞留在海外的存款逾二．六兆美元，在弱美元的时候把资金汇回美国，这对大型企业最有利，等到美国大企业把资金汇回，再让美元升值，如此对美国企业最有利，当然这是阴谋论。

现在美国出现小股灾，美元顺势走高，这是合理的结果，但如果美元继续再走高，那么资金往美国回流，这对已经涨幅很大的新兴市场股市可能会带来更大冲击，这是大家必须留意的焦点。

二是今年元月出现的债转股现象，债市下挫，殖利率上扬，对照一六年八月全球有十三．七兆美元负殖利率债券，到元月已下降到七．三兆美元，而这一段期间，美国一年债殖利率从○．八％上升到一．八七六％，两年债从一．一五跑到二．一五四％，五年债从一．六三到二．六％，十年债从二％左右跌到二．八八五％，三十年债也跌到三．一三六％，债市殖利率走高现象是不是一直持续，这也是观察这一波全球金融变局的焦点。

三是加密货币在一八年的溃跌，先前我们提到一七年底欧洲SAXO（盛宝银行）预测比特币在一八年会涨到六万美元，市值挑战一兆美元，现在这个预测失灵，比特币在去年十二月下旬一度达一九一三八美元，然后在各国政府严查取缔下，加密货币出现大杀戮，比特币从一九一三八美元反转向下，二月五日比特币盘中跌到六六五一美元，这一个多月来已跌掉六五％，这个跌幅令人怵目惊心。跟着比特币下跌的还有以太币、莱特币，以及Ripple，五日的加密货币大杀盘，所有加密货币一天跌幅几乎都超过二○％。

目前加密货币整体市场规模还小，在全球金融市场不过是一档美国大型股票的规模，照理说对市场冲击不大，不过加密货币在区块链中仍是市场去中心化重要角色，这一轮大杀戮，也许才会让市场更清楚看到加密货币的大未来。

**重量个股，大浪袭来仍稳住阵脚**

最后仍要回来观察引领市场的FAAMG五档个股，假如这五档个股出现失控性下挫，那么这一轮全球股市的回档就会出现失控性的股灾，以Apple来说，Apple今年最高价是一八○．一美元，市值达九二四六．八九亿美元，五日跌到一五六美元，市值掉到八○二四亿美元，跌幅约一三．三八％，最强势的Amazon从一四七二．五八美元跌到一三二○．七二美元，跌了一○．三％，市值从七○九五．九二亿美元下探六六九七．九亿美元，Google从一一九八美元跌到一○五六．七四美元，跌幅也有一一．七九％，市值从八三二三亿美元摔到七三八一亿美元，比较轻微的是FB从一九五．三二跌到一八○．六一美元，跌幅只有七．五％。重量级的微软从九十三．九二美元，跌到八十八美元，跌幅只有六．三％。除了Apple外，美国FAAMG五档个股跌幅都不算大。稍微大一些的是NVIDIA，过去两年NVIDIA涨幅实在很惊人，这一次从二五九．八三美元杀回二○五美元，股价跌了二三．二％，算是这波回档跌幅较惨烈的个股，也算合理的股价修正。最近股价急冲到二八六．八一美元的Netflix也回挫到二五○．○三美元，跌幅一三．八二％，算是十分强势的回档。

另外，中国在美国挂牌的阿里巴巴从二○六．二美元跌回一七九．九美元，这一波下跌二十六．三美元，跌幅一二．七五％，在香港挂牌的腾讯从四七六．六港币压回，回档约在一成以内，从这些超级重型股经过大风浪的考验，跌幅算是轻微，如果FAAMG加二的个股稳得住，那么这一波全球股市的下修风险也可能逐渐收敛。

不过全球股市经历了九年牛市，这次算是地牛翻身的一次小试炼，未来持续性的余震恐怕仍会持续不断，大家操作仍得步步为营。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 董永年)