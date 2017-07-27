专栏节选：王健林何去何从？中国企业经营风险全面升高--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 中国共产党的十九大已进入最后的关键时刻，此时中国的政治与金融板块都出现了激烈的变动。像是在前任国家主席胡锦涛时代，被视为下一个接班梯队的六○后年代，今年五十三岁的前重庆市委书记孙政才，突然因为「政治犯错」回北京受调查，被免去重庆市委书记职务。

在经济的板块，中国国家统计局才刚刚发布今年上半年中国连两季GDP（国内生产毛额）成长率都达六．九％，今年上半年GDP成长六．九％，工业、固定资产投资及零售消费都超过预期，今年上半年的工业增长按年增六．九％，固定资产投资成长八．六％，社会消费品零售增长一○．四％。

**市场两极化，上证五○创新高、创业板酿股灾**

但是在经济成长亮丽的数据底下，资本市场却出现完全不同的两极化现象。以重磅蓝筹股为主的上证五○指数创两年新高纪录，但创业板却频传小股灾。七月十七日，创业板有超过四百档个股跌停，有近千档个股跌幅逾九％，跌幅超过七％的个股超过一千两百档，主要的原因是公告上半年业绩的二○六二家企业，居然有超过六十四家重量级公司「大变脸」，像创业板市值最大的养殖业霸主温氏股份，预告盈利会下降七四至七九％，股价从人民币七十五元跌到十九．四六元。中国公布GDP成长的亮眼数字，创业板却出现小股灾。

另外，过去受人推崇的新三板市场也出现种种后遗症，因为挂牌企业良莠不齐，在过去十四个交易日，正以每天三家的速度在减少。

另一个是企业易主。七月以来，有几宗交易深受市场投资人瞩目。第一个醒目的交易是台湾民众很关注的壹传媒，在香港以五亿港币卖出。《壹周刊》向员工发表公告，已接受黄浩全资持有的W Brothers Investor以五亿港币收购壹传媒旗下的《壹周刊》、《忽然1周》、《Next+One》、《ME!》、《壹本便利》及《Face》。黎智英随后也证实了这项交易。但是大家对突然冒出来的买家黄浩自然不太熟悉，甚至有人揣测黄浩背后的影武者是谁？壹传媒易主，未来对台港两地媒体市场会带来什么影响？

第二个醒目的交易是，香港前特首董建华家族经营超过七十年的东方海外，突然宣布易主，买下东方海外的是中远海运控股及在上海挂牌的上海集团，中远海控以每股七十八．六七港币全面收购东方海外，以消息见报当天东方海外收盘价六十港币，溢价达三一％计算，这次购并总金额达四九二．三一亿港币。

交易完成后的东方海外，仍保留上市地位。董建华家族持股东方海外六八．七％，这次交易董家将可套现三三八．二四亿港币。东方海外是货柜轮商，由船王董浩云一手创立，董建华此时将经营七十年的祖业抛出，受到外界高度揣测。

但这当中，最震撼人心的是万达集团涉及的三方交易。在十九大前，中国的富豪相继出事，先是肖建华在香港四季酒店套房深夜被绑架回北京，从此音讯全无，其后是安邦集团吴小晖才刚与《财新》杂志创办人胡舒立互杠，不久也惊传失踪，吴小晖一手搭建的安邦集团，在很短期间总资产膨胀到人民币一．九兆元。

根据英国《金融时报》的报导，安邦集团在二○一四年以十九．五亿美元买下纽约的华尔道夫酒店一炮打响知名度；一五年又以至少十五亿欧元收购荷兰保险公司Vivat；一六年又斥资六十五亿美元透过黑石集团买下美国酒店房地产信托的Strategic Hotels & Resorts，旗下有十七个知名饭店品牌与度假村。《纽约时报》指出，安邦集团有超过五分之三的资产在海外，一直到六月吴小晖被带走，庞大的安邦集团恐不知何去何从。

这次矛头指向万达集团的王健林，这位靠地产起家，后来横跨酒店、影视集团的超级大亨，很长一段时间都是中国的首富，这次惊传出售万达集团资产变现保命，内情十分不单纯，显然国家主席习近平的重整金融纪律下一个目标已指向王健林。

**防止人民币外流，银监会盘查海外购并企业**

安邦集团六成资产在海外，所以各项购并很早就被盯上，但也有媒体指出，万达集团五年内的海外投资高达人民币二五四一亿元，美国《华尔街日报》也引述一份银行文件显示，中国银监会六月二十四日召集几家大型国营银行高管召开会议，暗示不得对万达集团海外六项购并案进行融资。

王健林的六项海外投资案包括：一二年以二十六亿美元买下AMC娱乐控股公司；一三年斥资三．二亿英镑买下豪华游艇生产商圣汐克（Sunseeker International）；一六年有三个购并案：三十五亿美元吃下传奇影业公司（Legendary Entertainment）、以十二亿美元买下卡麦克院线（Carmike Cinemas）及斥资九．二亿英镑拿下欧迪恩和UCI电影集团（Odeon & UCI）；今年一月以九．三亿美元拿下北欧电影集团（Nordic Cinema Group）。除了买豪华游艇公司，王健林的海外购并几乎都集中在影视产业，这与他全力发展万达电影有很直接的关系。

中国国务院去年十一月出台的中国企业对外投资限制规定，主要目的是为了抑制资本外流，当时中国外汇存底快速流失，一五、一六年两年，中国外汇存底流失接近一兆美元，限制大企业的海外投资是为了防止人民币外流，外汇储备跌破三兆美元的压力，中国银监会开始盘查海外购并企业的债务和融资风险，万达必定榜上有名。

这个消息出来不久，万达集团开始出现股债双杀的现象，信评机构开始将万达列入负面观察名单，除了万达的各种债券下跌外，万达电影在A股也停牌。万达电影在创业板挂牌时，股价一度涨到人民币二四八．六元，总市值一度高达人民币二九二○亿元。

万达电影去年营业额人民币一一二亿元，净利人民币十三．六七亿元，EPS一．一六元，本益比达二一四倍，万达电影高本益比和极高的市值，给了王健林大胆拓展海外的雄心壮志。但今年万达电影股价一度跌到人民币四十九．○二元，七月三日突然宣布停牌，这就给王健林带来沉重的压力。

**习近平紧盯，万达急于瘦身，卖地求现**

除了万达电影在中国挂创业板外，王健林的万达酒店发展也在香港上市，但股价从借壳后最高价五．三七港币一路跌到○．五八港币，万达酒店出现连续三年亏损，目前市值三十三．八二亿港币。过去大家印象中王健林都是中国首富，他在中国富豪群中也一向以敢言着称，但这次却遇上大麻烦，原来他是被习近平主席盯上了。

七月十日，万达集团发布重大讯息，万达集团将旗下酒店及文旅事业以包裹出售套现人民币六三一．七亿元资金，根据新浪财经报导，万达以注册资本金九一％，也就是人民币二九五．七五亿元，将西双版纳、哈尔滨等十三个文化旅游案件九一％转让给孙宏斌的融创中国，并由融创承担全部的专案贷款。另外融创再以人民币三三五．九五亿元收购北京万达嘉华、武汉万达瑞华等七十七家酒店业务，双方约定在七月三十一日前签约。

王健林急于套现，主要是万达集团的负债比率高达七○．六一％，金额是人民币一三六八．三三亿元，这与一六年底中国一三六家主要房地产公司平均的负债比率七七％相比，万达集团的负债比率并未明显偏高。但是王健林为什么要卖地求现？关键全在中央政策，万达急于瘦身，把旗下八十九个项目卖给融创。

但是这项交易又快速出现变化。本来王健林是把资产卖给融创的孙宏斌，后来又杀出广州由张力、李思廉经营的富力集团，万达集团的资产变现突然变成三方交易。七月十九日，三家企业在北京万达索菲特酒店签约，媒体报导，现场争吵声不断，最后的协议是由富力以人民币一九九．○六亿元买下被称为「猪头骨」的七十七家万达酒店。而融创原本要向万达融资人民币二九六亿元，改为融创不向万达融资，次日再以人民币四三八．四四亿元收购十三个文旅项目的九一％股权，万达可套现人民币六三七．五亿元。

公告也透露，融创要在完成交易后，承担十三个文旅项目的人民币四五四亿元贷款。至于原本要以人民币三三五亿元出售给融创的酒店资产，最后以不到人民币二百亿元卖给富力。短短九天，交易价格少了一三五亿元。透过这次收购，富力地产旗下酒店从二十四家增加到一○一家，透过一定的财务技巧，可以提升酒店收益率，万达则收回现金。

去年万达旗下主题乐园万达城开张，王健林曾发出豪语，扬言要打败迪士尼，没想到只有一年，万达城及七十七家酒店就卖给了别人。王健林还强调，万达战略要全面调整：首先是全力减债，三年内要完全清偿集团内全部金融机构的债务；其次是万达集团要响应国家政策，未来投资要集中在中国。王健林称，这次交易是卖了该卖的，留下了该留的。 此外，王健林表示，万达转让的文旅项目是地产回收周期最长的，对现金流压力是最大的， 其出售的酒店业务也是投资回报率最低的，而最后只留下投资回报率较高的商业地产项目。

王健林透露，万达商业的房地产存货，还有人民币一千三百亿元，全部卖掉还可以收回人民币几百亿元，到今年底，万达仍持有三千三百万平方米的商业不动产，一八年租金超过人民币三三○亿元，今后五年，万达商业租金年平均成长二○％，王健林拍胸脯保证，万达绝对不会出问题。但是，这次万达与海航集团、复星集团的郭广昌一起被点名，元气已大伤，很快会从富豪榜首跌落。

**财务杠杆过高，孙宏斌、苏宁集团遭点名**

而近日快速暴红的孙宏斌，被视为不死的白衣骑士。孙宏斌从万达到入主乐视网，现在连《人民日报》海外版公众号都在问：孙宏斌到底是何方神圣？孙宏斌一九六三年生，最早是联想基层员工，曾以挪用公款被判刑，一生大起大落，目前融创中国在香港挂牌，市值达七八四亿港币，到去年底总负债高达人民币二五七七亿元，他的财务杠杆比万达集团更大，此次强出头买王健林的万达资产，可能还有续篇。

最近央视还点名苏宁集团以二．七亿欧元买下亏损累累的国际米兰足球队。可以想见，去年高盛集团以中国信贷急增不断示警，已引起习近平主席高度注意，这次主动出击，整顿海外购并。一六年中资企业海外购并高达七九○件，金额高达二二四○亿美元，很多企业利用海外购并把钱藏在外国，这一现象，可能是十九大后习近平主导金融大清洗的一项重点。 今年七月，习近平亲自主持五年一度的全国金融工作会议，主动提到「风险」三十一次，「监管」二十八次。习近平的防风险，去杠杆，一定是十九大后金融维稳的最重要目标，在这项目标下，也决定了中国大民企未来的命运。 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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