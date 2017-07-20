专栏节选：盈利才是硬道理，生技新药股的明天！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月20日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在台积电、鸿海、大立光三大权值股领军之下，台股在五月二十三日正式站稳万点，如今已连续长达四十个交易日，今年台股可能创下历史上最长的万点纪录。不过，台股上万点，大多数股民都没有感觉，因为这是外资缔造的万点行情；这些年来，我们对外资课轻税，对本国人课重税，造成股市的畸形发展，但是，更严重的是过去几年梦作得最大的生技新药股，尽管加权指数频创新高，生技新药股股价却频频破底创新低。

很多人都在问，生技新药产业不是台湾未来主流产业吗？为什么股价跌得这么惨？

目前上市的生化医疗分类指数，从二○一一年的一四四．九，跌到去年最低是七一．一，现在也只有九八．○六，更使得生技医疗指数则是从九七．二跌下来，现在只有六五．六二，至于更有代表性的OTC生技医疗指数，更是从二○一四年的二四五．四，跌到现在剩下一三二．四一，几乎是处在腰斩状态，可见大盘指数创新高，生技类股却逆势创新低。

**基亚浩鼎炒高投机情绪，股价暴起也暴落**

这其中让投资人最有感觉的个股，一个是二○一四年把生技新药股贪婪情绪拉升到最高点的基亚，当年基亚以一颗癌症术后用药PI88，把市场投资人情绪挑拨得如痴如醉，市场喊价基亚上千元的不绝于耳，最后基亚从四八六元崩盘而下，创下十九个交易日跌停板的纪录，如今基亚股价跌到四十八．一元，只剩下当年天价的十分之一。

另一个是二○一五年底、一六年初的浩鼎，市场炒作浩鼎力量之大，可用敲锣打鼓来形容。就在浩鼎股价炒到七○○元以上的时候，我遇到一位手上有七○○张浩鼎股票的股东，他信心十足地告诉我，浩鼎的药世界无敌，将来一股会涨到一万元以上；后来浩鼎炒作梦碎，爆发了内线交易案，并且波及到中研院前院长翁启惠，这场炒作就像车毁人亡的悲剧，如今浩鼎跌到二一五．五元。

基亚从四八六元跌到四十八．一元，浩鼎从七五五元跌到二一五元，这是让市场上参与投机的散户最痛的生技股。但是，除了这两档新药股的超级巨星外，很多生技新药股在过去几年的大投机狂潮中，股价暴起又暴落，都让股民伤透了心，像台微体从四四○元狠狠跌到八十九．八元；醣联从一六九元跌到二十五．四五元；标榜P4学名药，在美国得到很高评价，且由陈志明兄弟领军的安成，一上柜就涨到三五一元，如今跌到七十九．九元；在美国生技产业享有很高地位的赵宇天，由他领导的泰福股价一度涨到三四四．九九元，如今也跌到九十一元。

另外，过去透过中国庞大通路体系打进市场的丽丰，股价最高炒高到三八三元，现在剩下一二七元，同一集团的子公司佰研则从三五○元一口气跌到八十四．三元。在外商艾威群入主后的美时，股价一度炒高到一八七元，最惨跌到四十八．九元。

这是过去一段时间，生技新药股面临的股价崩跌大考验。

为了重振投资人信心，生技业的龙头领导人，如生策会会长张善政、前立法院长王金平，或者是副总统陈建仁，都频频为生技产业站台打气，业者也透过生技月造势，希望政府多给产业一些助力，不过，这些政治牌却唤不回投资人的信心。

**上柜股价雷声大雨点小，生技新药老板齐叫屈**

最近五家生技业老板出面为自家股价抱屈。一位是安成药董事长陈志明，他认为九九％的学名药都主攻美国市场，应以美国的市值为标竿，安成药在二○一三年底上柜，但股价却从三五一元，跌到七十三．五元，一三年安成药是以每股二四八元的高价上柜的，没想到却跌到七十三．五元，为了找回投资人的信心，安成药今年共买回四七六四张库藏股，每股平均单价八十七．○一元，不过公司派力气使尽，安成药股价只勉强回到八十一元。

另一家，是六月一日以每股六十八．九二元上柜的亚狮康，这家生技公司来自新加坡，取得新加坡卫生科学局（HAS）核可，迈入胃癌枢纽试验，并且预计在美国临床肿瘤医学会（ASCO）发表新药Varlitinib治疗转移性实体瘤的新研究数据，亚狮康在台上柜不久，立即获得JPMorgan邀请在北京举办的论坛。亚狮康号称不是猛龙不过江，本来想在台股一鸣惊人，没想到六月一日上柜首日，股价以五十八元开出，涨到五十九．八元立即下杀到五十．二元，收盘五十二．二元，股价上柜首日立即跌破承销价，最惨跌到三十八．○五元，逼得亚狮康执行长傅勇急着表示，股价没有反映公司的经营价值。

第三位跳出来的生华科董事长胡定吾也说，生华科营运正常，大股东和经营团队股票全数集保，完全没有卖股票。胡定吾会这样说，原来是四月二十四日生华科以每股一六二元上柜，居然跌到八十八．三元，生华科上柜，股价只探个头，涨到一六五元即调头反转向下，参加IPO的股东几乎全数套牢。

第四位抢救股价的是北极星的吴伯文，这位出身辉瑞的生技业者，将独力支撑北极星。过去几年，北极星的发展背后都有新东阳的麦家，但北极星烧钱太快，到去年底止，每股净值跌到剩下一．○四元，这次以每股十八元增资新台币四亿元，面临很大困难，最后得到正文陈鸿文的援手，终于度过难关。北极星在二○一六年二月以一○五元上兴柜，股价一开盘是一五○元，没想到最惨跌到二十元。

第五位跳出来的老板是生控的章修纲。生控以B肝用药及肿瘤的免疫疗法为主，去年以每股六十元上兴柜，股价开盘是一六二．六三元，最近股价跌到六十四元，章修纲认为，自己的生控有百亿元的价值，对照目前市值大约新台币七十亿元实在太委屈了。

这是五家生技新药老板跳出来抢救股价的镜头，但他们能否唤回股民的心，恐怕还有待时间的考验。

**条例规范太过宽松，不肖公司搾乾投资人**

这些年，很多生技新药产业老板经常抱怨政府给的奖励太少，其实从《生技新药条例》通过以来，众多新药公司不需要营业额就可上兴柜或上市柜，单这个条例，已让很多新药公司在八字没有一撇的情况下，就可从容到资本市场筹资，这是全世界十分罕见的助力，况且，新药者业得到的税负奖励，也比别的产业好很多。

但是生技条例给了太多没有营业额公司到资本市场来，也造成很大后遗症。任何一个产业，投资人至少可以根据财务报表来判断这家公司好坏，但是，一般投资人绝对没有能力用专业知识来判断生技新药公司的价值，于是在资讯不对称的情况下，投资人往往沦为被宰杀的羔羊。

更严重的是，有些不肖生技公司与市场炒手主力挂钩，他们拨股票给大户炒手，猛力炒高股价，让投资人追逐高价，再用养套杀手法，把投资人一次搾个精光。很多生技股大起大落，如今纷纷远离而去，如何重新赢得股民的心？这是新药产业的经营者必须面临的第一个挑战。

二是，新药产业喜欢拿台湾的新药产业来跟外国比。例如，欧美也有很多没有营业额却有潜力的生技新药公司被大厂购并，但台湾新药产业真有这个实力？

目前排名全球前十大新药大厂市值都超过一千亿美元，这些公司不但有营业额，而且大多数有获利、有EPS、有本益比，例如，目前市值最大的娇生（J&J）达三五五九亿美元，娇生EPS五．九五美元，本益比二十二．二倍，毛利率高达六九．九二％。大家熟悉的辉瑞去年EPS一．一九美元，目前本益比二十七．八七倍，毛利率高达七七．二九％。默克药厂市值一七一二亿美元，去年EPS一．五六美元，目前本益比四○．一倍，毛利率高达七五．九％。娇生、辉瑞、默克都是美国道琼指数成分股，可见，在三十三档道琼成分股中，生技业占了十分之一。

这些国际大药厂，一方面有庞大营业额，也有EPS、还有本益比，台湾必须要思考的是，台湾的新药公司何时能产生营业额，有了营业额之后，何时能贡献获利，有了获利才能谈本益比，否则永远都只停留在「买梦」的阶段。

而即使买梦也无妨，关键在估值太高，在台湾，《生技新药条例》给了行业中人印股票换钞票的机会，新药公司的「Key Man」，公司核心经营者及股东在上市柜或上兴柜前，往往以很低的价格由公司内部人增资。

**投资人还没看到价值，股价就已涨翻天**

以浩鼎为例，到二○一二年浩鼎股本增到新台币十三．八三亿元之前，最后一轮的公司内部人增资每股只有十五元，到了一三年上兴柜，每股变成一五八元，再到二○一五年上市，每股上市承销价是三一○元，这段时间，浩鼎的新药研发进展有限。但从十五元变成三一○元，内部人一转手就大赚二十倍，而投资人则是从三一○元起跳；市场投资人跟公司内部人比价，毫无胜算可言。

中裕是六十三元完成内部人增资，一一五元上兴柜，一八○元上柜；而泰福在以每股一二八元上兴柜之前，公司内部人增资是每股五．九三及十二．一九元；醣联上柜之前，公司内部人以每股十元完成再次增资，上柜之前是十五元，上柜承销价是一○五元。

从这些例子可看出，新药股内部增资与上市柜承销价差距很大，大家必须了解，台股市场有面额机制，每股从十元起跳，要想创造比十元面额更高的价值，必须是公司为股票创造很多新价值，并且由此加值而上。但是，通常我们还没有看到价值之前，股价已涨到无法想像的地步。像浩鼎到七五五元，这个价位必须承载着EPS二十元或者以上的获利，但七○○元以上买浩鼎的投资人可曾想到，浩鼎哪一天可以实现EPS二十元成长的梦境？

还有很多新药即使拿到药证，也不一定代表新药可以在市场销售得掉。台湾最早拿到药证，并且创造营额的宝龄，在没有拿到药证之前，其股价曾被市场炒到四九一元，如今宝龄有了营业额，也有EPS，也配股息股利，但股价剩下七十元左右，这也是炒作新药股的一面镜子。

我在大英博物馆入口处，看到一幅现代艺术装置，这个创作的标题《生与死》，创作者把一个人一生吃的药排出来，男的、女的吃的药不太一样，这是一个人从出生到死亡吃进肚子里的药，可以绵延数十公尺，这代表新药产业希望无穷。台湾新药业当然潜力雄厚，只是要经过一段沉潜内敛的调养期，看谁能熬得住寒冬，终有脱颖而出的一天，像大江股价登上二○○元，就是一个例子。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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