专栏节选：缩表经济的股市新常态--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月28日出版的当期「老谢开讲」专栏) 每年的九月、十月都是金融市场比较不安定的日子，就像中国古代处决犯人都在秋天，于是形成所谓的「秋决」；金融市场的巨大波动往往都发生在十月，像是一九八七年的美国黑色星期一，九七年亚洲金融风暴也出现在十月，让大家阴影挥之不去的金融海啸，也发生在这个时候。

大约十年前的这个时候，英国第五大贷款银行Northern Rock（北岩银行），因无法筹措到足够资金偿还九月中旬到期的债务，出现挤兑，揭开金融海啸序幕，随后贝尔斯登（Bear Stearns）与雷曼兄弟相继破产，金融海啸全面引爆，那时接棒的美国联准会（Fed）主席柏南克（Ben Bernanke）为了力挽狂澜，连续展开三次QE（货币量化宽松），替市场注入流动性，终于化解金融海啸危机。

这段期间，全球央行奋力购债，资产负债表都出现大膨胀，以美国为例，在金融海啸后，美国联准会透过三阶段QE，资产从八千亿美元膨胀到四兆美元，这其中包括了二．四兆美元的政府公债及一．七兆美元的MBS（不动产抵押证券），除了美国联准会，这段时间，欧洲央行及中国人民银行资产都膨胀两倍以上，日本银行膨胀了三倍。

**金融海啸后大爆发，道琼、标普指数一路攀升**

央行印了太多钞票创造流动性，也造成全球股市经历了史上最漫长的牛市。从金融海啸迄今，大家知道美国股市涨多少倍吗？以美国为例，美国六大指数之一的道琼指数从六四六九．九五涨到二二四一三．二六点，道琼指数在十年之中涨了二四六．四二％，标普五百指数从六六六．七九涨到二五○八．八五点，涨幅达二七六．二五％，而代表小型股的罗素两千指数从三四二．五九涨到一四五二．○九点，涨幅也有三二三．八六％，但更可怕的是科技股，美国FAAMG（脸书Facebook、苹果Apple、亚马逊Amazon、微软Microsoft、谷歌Google）五家公司不断奔驰，累积巨大涨幅，才真正令人叹为观止。

例如，那斯达克（Nasdaq）从一二六五．五二涨到六四七七．七七点，涨幅达四一一．八六％，有苹果公司加持的那斯达克一百指数从一○一八．八六涨到六○一一．九五点，涨幅高达四九○％，但最具威力的是费城半导体指数从一六七．五五涨到一一六九．○一点，涨幅近六倍。

最近股神巴菲特说，美国是个了不起的国家，他认为一百年后，道琼指数会涨到一百万点，很多人觉得股神巴菲特的论点太不可思议。但巴菲特有他的说法，他认为一百年前道琼指数也不过是八十一点，如今来到两万点以上，他认为一百年内涨到一百万点，每年只要涨三．七％就可到达；而从金融海啸到现在，道琼指数每年平均上涨一○．七％，因此，他认为一百年后一百万点不是梦。

**欧股强推QE劲扬，东协涌入资金涨势甚巨**

这十年来，美国大型科技股创造了惊人的大涨幅，市值最大的苹果，在金融海啸时最低跌到七十八．二美元，经过一拆七，如今最高涨到一六四．九美元，这十年之间，苹果股价至少涨了十一倍，亚马逊在金融海啸后，最低跌到三十四．六美元，这次最高涨到一○八三．三一美元，股价至少涨了三十．三倍以上；台湾的投资人最能感受到美国股市的热度，看台积电就知道了。

美国费城半导体指数过去十年涨了近六倍，如今，台积电ADR已是费城半导体最大成分股，台积电ADR在金融海啸后最低跌到五．八三美元，如今涨到三十八．三美元，也涨了五．五七倍，台积电市值达九八三．九亿美元，台湾有一家公司市值直逼一千亿美元，这是很不可思议的一件事。

除了美股外，过去欧股总是四平八稳，但这十年涨幅也不小，像德国股市从三五八八．八九涨到一二九五一．五四点，也足足涨了二．六倍，德国这个民族不炒房，更不炒股，但是股市在金融海啸后大涨了二．六倍；这段期间，法国股市涨了一．二倍，英国受到脱欧冲击，但英国《伦敦金融时报》指数从三四六○．七一涨到七五九八．九九点，也有一一九．五七％的涨幅；力保小国体制的爱尔兰经过金融海啸袭击，经济差一点崩溃，但政府降税求生，这十年之中，爱尔兰股市大涨二．八倍，这显示欧洲政府在金融海啸后卯足全力QE，股市都出现相当惊人的涨幅。

而最大波动的力道在东南亚国家，金融海啸后，印度股市从七六九七．三九大涨到三二六八六．四八点，涨幅高达三二四．六四％；印尼股市从一○八九．三四涨到五九二八．七八点，涨幅达四四四％，菲律宾股市从三八○．○五涨到一六七八．二三点，涨幅达三四一．五八％；连成熟的新加坡股市都涨了一．九四倍。

资金泛滥，不断流入新兴市场，东协国家成了资金最大接受者，像今年印度股市持续大涨，外国投资者买超印度股市超过八十六亿美元，而外资投入印度债市两百亿美元，资金推升，卢比今年约升值四％；到八月底为止，印尼外汇存底增加到一二九○亿美元，泰国的外汇存底写下一九六○亿美元新高纪录，台湾外汇存底约有四四四四亿美元，韩国达三八四八亿美元，日本达一．二兆美元，亚洲各国外汇存底比起金融海啸最低点，大约增五倍。

东南亚国家的股市在金融海啸时期大约都涨了三、四倍，东北亚市场比较温和，不过也都涨了近两倍，像日本日经指数从六九九四．九涨到二○九五二．七一点，约涨了一九九．五七％，南韩股市从八九二．一涨到二四五三．一七点，涨幅一七四．九七％，香港股市从一○六七六．二四涨到二八二四八．一二点，也涨了一六四．五八％，台股则是从三九五五．四三涨到一○六六四．一八点，涨幅达一六九．六％。

从这个涨幅来看，台股的涨幅在全世界的表现算是后段班，很多人都担心台股会不会崩盘？其实不妨盯住那些高涨幅的指数，例如，费城半导体指数涨了近六倍，那斯达克一百涨了近五倍，那斯达克及印尼股市涨了超过四倍，其他涨三倍的有印度、泰国，假如这些大涨幅的市场都屹立不坠，那么台股不会单独崩盘重挫。

另一个是中国股市未来扮演的角色，在金融海啸之前，上证指数最高涨到六一二三．六六九点，一四至一五年，上证从一九七四．三八到五一七八．一九一点的大行情，如今指数在三千多点，与全球股市的大涨幅相较，中国股市算在低档，未来能否扮演全球资本市场中流砥柱的角色？值得拭目以待。

在全球股市拉出惊人大涨幅之后，现在大家都绷紧神经面对联准会抛出的大议题，那就是缩表，九月二十一日联准会公开市场操作委员会（FOMC）决议利率不变，但正式缩减资产负债表，也就是正式要收缩流动性，但又怕造成金融市场巨大波动，这次联准会主席叶伦努力做好预期管理，就像叶伦在一四年上任后，首次在FOMC中暗示正式升息，但结果到一五年底才行动，一六年才展开第二次升息，目的是为避免市场反应过度。

**缩表之路明确，积极沟通「缓冲」金融市场**

当经济复苏，加息又对经济没有造成太大影响，叶伦在三月正式提出缩表，但表明联准会会循序渐进，六月又公布，一开始会从每月到期的国债，和不动产抵押证券的本金中抽走一百亿美元；此后每季再多收回一百亿美元，最后是每月抽走五百亿美元。

叶伦缩表路线图巨细靡遗，就是不想冲击金融市场太大，过去几年，量化宽松的庞大资金卷起全球金融市场的价格，一旦逆向操作，会不会造成股、债市出现大跌的风暴？这不是联准会所乐见，因此，叶伦努力和市场沟通，目的就要让市场相信缩表过程是缓慢的，股市不会大跌。

为什么大家害怕缩表？美国历史上出现过六次缩表，对金融市场都出现冲击，第一次是一九二○到一九二二年，一次大战后，市场融资需求剧增而缩表，后来联准会缩表，造成股市重挫，也就是二九年股市大崩盘。第二次是三○年代美国经济大萧条后，联准会被动缩表，让经济崩溃。第三次缩表是四九年二战后美国联准会主动缩表，股市是先跌后涨，因为战后重建带动经济。之后是马歇尔计画，联准会被动缩表，后来是七八到七九年石油危机爆发，联准会被动缩表，但压不住通膨，造成股市下跌经济大衰退，后来才有八○年代的雷根经济学。二○○○年后，网路科技泡沫后，联准会主动缩表，到○五年葛林史班的缩表，都造成金融市场的一些波动。

**十月缩表规模变小，债王葛洛斯：影响不大**

缩表导致流动资金减少，等同变相加息，金融市场都会出现大小不一的下调风险，这次叶伦的缩表，正式要从十月上路。到目前来看，市场仍偏向乐观，最大原因是缩表较QE的规模小很多，联准会十月起缩表，今年收回三百亿美元，最快到二○二○年才会收回二．七兆美元资金。其次是联准会已就缩表跟市场有了充分的沟通，部分的资产价格在过去半年也有了调整，两代的债市天王对缩表也有不同看法，老债王葛洛斯认为缩表象征意义多过实质、对股市债市影响不大，新债王冈拉克则认为随着QE结束，股票和风险资产的投资者必须留意缩表带来的改变，他认为明年资本市场波动会加大。

Gluskin Sheff首席经济学家David Rosenberg认为市场焦点不会在债市，股市才是缩表冲击的集中地，过去三轮的QE推出时，债市波动不大，但是股市都急涨，一直到QE结束前，股市才下调，这一次缩表，全球股市累积了大涨幅，投资人必须逐步留意风险。

如果聚焦在股市，至少大家都应该明了，过去十年QE让全球股市出现巨大涨幅，联准会缩表最不愿见到股市崩盘，因此，联准会频频和市场沟通，我的看法是未来股市即使不虞崩盘，但基期已高，至少不会再出现像过去那么巨大涨幅，最有可能的走法是在缩表的初期，股市在高档震荡，就像是行走在山峰的棱线，在一定的区间起落，股市没有崩盘的风险，但结构会一直改变，像最近苹果推出iPhone 8不如市场预期，股价从一六四．九四美元跌到一五○．五美元，市值从八五一九．五五亿美元下修到七七七六．七七亿美元，市值已跌掉七四二．七八亿美元，乍看之下，美国道琼指数仍在创新高，这种个股表现的格局，很可能是缩表后的股市新常态。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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