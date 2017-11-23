专栏节选：西方需要修复，镶嵌自由主义--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自11月22日出版的中研院院士朱云汉专栏)

美国政治学会现任会长雷克（David Lake）是令人尊敬的国际政治经济学专家。他今年年会的演讲，特别针对川普主张的「美国优先」政策如何损伤美国国际领导地位的合法性，提出分析。

重要结论之一是：美国要重振其国际领导地位，须从修补自由国际秩序的国内社会支持开始，而其处方就是重建「镶嵌自由主义」。

镶嵌自由主义，由曾担任联合国助理秘书长的哈佛大学教授瑞吉（John Ruggie）所创，以此说明战后自由国际秩序的关键配套设计。这配套的精髓，是要驾驭资本主义必然带来的经济不稳定，以及节制其破坏性与掠夺倾向，合理保障多数社会群体的生存与发展机会，维护社会永续发展及自由国际秩序的合法性。

从二战结束到八○年代柴契尔与雷根推行「新自由主义」革命之前，有近四十年时间，西方政治菁英都牢记二十世纪前半叶资本主义危机反覆出现的教训，并对苏联社会主义体制的威胁不敢掉以轻心。所以，普遍采用累进税制、劳动法规、市场监管、金融防火墙、公平交易、社会福利、国有化等各种制度来层层节制资本主义。

当时的国际规范，也允许各国保留足够的防卫措施与调节工具，来缓冲自由贸易与跨境投资对各国的冲击。例如，将敏感产业（如农业）排除在贸易自由化目标之外，严格管制资本帐的兑换，限制外国投资人参与本国资本市场，不允许热钱在各国资本市场流窜。

这些限制大幅削弱资本家的移动自由，以及与劳方的谈判筹码，企业主不得不与劳工阶层及中产阶级达成妥协。

但是，过去三十年，柴契尔与雷根推行新自由主义革命，把许多这些保护与平衡措施都拆解了，让社会弱势群体都裸露在无情市场力量之下，让跨国资本的支配力量凌驾于国家与社会之上，镶嵌自由主义逐渐花果凋零。

如今，雷克提倡修复镶嵌自由主义，知易行难。因为资本家早已没有祖国，并将自己享有的跨境自由移动、支配政策的权力及投资优惠条件，视为理所当然。除非西方国家还要经历更严峻的经济危机、更劲爆的社会冲突，才有可能重新启动镶嵌自由主义的制度安排。(完)

天下杂志最新文章，请点选 (www.cw.com.tw/)

注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 张喜良)