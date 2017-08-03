专栏节选：郭董给台湾的这一课--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自8月3日出版的当期「老谢开讲」专栏) 鸿海董事长郭台铭大动作「东进」，让白宫摆出「超级记者会」欢迎他，当全球不断推出减税争取外资，反观台湾却一路加税，郭董选择前进美国，值得政府反思。

今年对台湾来说堪称是「鸿海年」，先前外资机构麦格理把鸿海定位成「明日世界资源整和者」，让蛰伏很久的鸿海股价大幅跳升到一二二・五元，市值首度站上二兆台币，正当市场热烈讨论鸿海股价会不会涨到二○○元的时候，郭董宣布斥资一○○亿美元，在威斯康辛州启动美国智慧制造园区，郭董要打造世界级的液晶面板厂，这是美国史上最大新创投资（Greenfield Investment）纪录。

为了迎接郭董这个超级大投资案，七月二十六日白宫摆出超大记者会，由川普总统、彭斯副总统（Mike Pence）、美国众议院议长保罗・莱恩（Paul Ryan）及威斯康辛州州长沃克（Scott Walker）亲自陪同郭董召开这场盛大记者会，正式宣布鸿海将在威斯康辛州设立一八六公顷的面板厂，预计将创造三千个工作机会，同时建厂计画将创造一万个营建工作机会，外加六千个间接工作机会，为了迎接郭董的投资，威州也祭出长达十五年高达三十亿美元的租税优惠补贴。

鸿海的飞鹰计画「Fly Eagle」变成「Flying Eagle」，最早是去年川普当选总统后，软银孙正义到川普大楼面见川普，承诺投资美国五百亿美元，郭董则加码七十亿美元，变成五七○亿美元，这次变成正在飞翔的飞鹰计画，额度变成一○○亿美元，成为川普当选以来，首度与国外企业家在白宫宣布的重大投资案。

郭董与川普在白宫亲自宣布这个重大投资案，这是台湾出身的企业家，在美国享有的最高规格接待，川普在白宫致词时称郭台铭是朋友、是世界上最棒的商人，世界上最伟大的创业家，还说若不是他当选，郭台铭就不会投资美国一○○亿美元，郭董成了响应制造业重返美国最具重量的国际级企业家。

而郭台铭则看着讲稿说：「总统先生，老鹰飞起来了！」郭台铭的飞鹰计画正式启动，这个号称世界最先进的液晶显示器面板，预计可为威州带来一万三千个职缺，在白宫记者会后次日，郭董立刻启程到威州与沃克州长签署合作备忘录（MOU）。

郭董在接受记者询问时表示，在拍板敲定威州投资案之前，他与川普见过三次面，其间鸿海、富士康的高阶主管也加速与美方各单位沟通，尤其是川普女婿库什纳（Jared Kushner）的创新办公室，十分有效率，因此与富士康一拍即合。

郭董透露川普每次见他，都能清楚感受到「就是要签约」，每次与川普见面，他都会问什么时候签约，到那里设厂？郭董说川普重视实质的经济发展，知道商人需要什么。他说到做到，而且能在很短时间内做到。郭董特别强调，美国这样一个民主世界领先的国家，川普主政变得更重视经济，如果不是川普总统及沃克州长，他不会做出这样的投资决策。

郭董话锋一转又说，政治必须替经济服务，世界上所有政治领袖的主要课题，都是想办法发展经济，然而政治人物习惯都用说的，郭董用了一句很值得思考的话说：「如果经济搞不好，任何经济实体都不能存在！」郭董在中国与台湾之间，没有说出台湾与中国，只用了一个「经济实体」，展现他是超越两岸之外的商人。而且，富士康也变成了国际级大企业。

从郭董的蜕变，富士康国际视野大开了，三十几年前鸿海只是坐落在土城的一家模具厂，郭台铭可能只是一个中国海专毕业的黑手创业有成典范，再过十年，鸿海从土城到深圳龙华，再到全球建立了庞大生产基地，鸿海变成横跨两岸最有效率的低毛利代工厂。

**飞鹰计画起飞，在美制造业找到新定位**

这些年郭董与孙正义建立起伙伴情感，鸿海开始从低毛利代工业转型到通讯、面板产业，等到吃下夏普，他以最短时间让夏普转亏为盈，瞬间又变成新经营之神。鸿海从两岸企业变身为亚洲级企业，他在日本也打响了知名度。今年鸿海又变身成为明日世界资源整合者，过去「毛三到四」，大家都觉得郭董可能随着中国工资节节高涨走向末路，没想到郭董给自己杀出一片天，现在飞鹰计画飞进了美国，一方面，响应川普制造业重返美国的号召，在美国制造业找到新定位，郭台铭也成了川普口中最成功的创业家。

回顾过去三十几年的拚搏，郭台铭从土城黑手出身的模具工厂，变成世界级大企业，这是台湾企业界人士罕见出类拔萃的人物，郭董的白宫记者会，台湾有些媒体人说他在美国没有说出「来自台湾」，郭董也十分霸气回应说，他缴税都在台湾。

其实从另一个角度来看，企业老板能不能创富，远远比是不是说他爱台湾重要，郭董这些年不断壮大鸿海集团，鸿海集团市值跑到台币二兆以上，原始股东从鸿海上市以来，获利至少一一五倍以上，企业家最大责任在带给员工及股东最大报酬，这一点郭董可以相当自豪他的成就。台湾过去有很多老板搞垮了公司后一走了之，也有很多企业几十年从未发股息，郭董把鸿海从土城的小企业带向世界，股东都可以得到丰厚回报，已善尽企业家的责任，而且，他是奋战一生积极的企业家。

**将带动企业转以「东进」为主调**

第二个面向是台湾的企业从西进，现在变成「东进」为主调，下一个主题是投资美国，郭董赞扬川普总统知道企业需要什么，美国在川普当选以来招商非常积极，这次郭董敲定威州的设厂地点，据美国媒体报导，川普之前坐直升机去好几个州挑地，当直升机飞到威州上空时，川普说「等等！这块地很优，之前做什么的？」幕僚说是福特汽车厂迁走留下的工厂用地，川普说：「好，这块地就给富士康参考！」

这次郭台铭宣布设厂，郭董让川普总统、彭斯副总统，国会众议院议长保罗．莱恩，威斯康辛州长沃克及总统高级顾问、川普女婿库什纳一字排开为郭董拍拍手，也让讲究「美国第一」、「美国制造」的川普总统满面笑容，称郭董是世界上最棒的商人之一，而且川普当着郭董的面说：「美国工人不会让你失望！」

从这些动作来看，美国这个超强大国，眼看着多年来制造业流失到岌岌可危地步，川普现在摇身变成招商大使，他不断号召美国企业回到美国来投资，最近苹果电脑的库克也承诺要回到美国设厂。为了让出走到海外的美国企业愿意回到美国投资，川普上任前祭出重大减税条款，尽管川普受到国会牵制，美国大规模减税方案尚待落实，但川普力拚减税的决心，仍给外界高度想像空间。

川普招商祭出的减税方案，最直接的是企业营利事业所得税如果从日前的三五％降到一五％，那么全球大企业会更加响应到美国投资。中国的玻璃大王福耀玻璃曹德旺说，中国的工资比美国便宜，但是美国除了购地成本，水力、电力都比中国便宜很多，在美国投资比中国划算。曹德旺这一席话，让大家对投资中国低价印象整个改观。

从一九九○年代前后开始，台湾的商人西进是主流，很多企业集团在中国发生六四天安门事件之后，就到中国投资，像康师傅的魏家兄弟、旺旺中国的蔡衍明、正新轮胎的罗结、宝成集团的蔡家，他们几乎都是九○年代中国经济崛起最大受益者。

在过去二十、三十年的西进热潮中，台商靠的是勇敢拚劲，只要敢拚、敢到中国批地、盖工厂，即使是小虾米企业也可以在中国开创一席之地，很多台商凭着个人艺高人胆大，在中国快速崛起的过程中，都成为快速爆发的成功商人。但西进的浪潮，随着中国工资高涨，环保压力加大，中国低价优势不再，这些年西进不再是主题，台商纷纷把工厂迁到越南、柬埔寨，甚至是缅甸等东协低工资国家，这次政府喊新南进，其实台商布局东协市场已经有相当长的历史。

**台塑赴美扩建案，将成下个焦点**

这次郭董带动「东进」，台商面对的是跟过去完全不同的局面，过去小企业也可以在中国开出一片天，这次不是猛龙不能过江，这是一场大企业的战争，在郭董一○○亿美元威州投资案后，下一个一定是台塑的石化大厂投资案。

眼看着台塑六轻环评频频被卡关，台塑除了在德州砸一三九三亿台币，投资石化大厂外，最受瞩目的是产能可能超过台塑六轻的路易斯安那州的九四亿美元投资案，这个工厂会坐落在圣詹姆斯郡（St.James），占地二三○○英亩，预计在二○一九年动土，二○二二年到二○二四年投产，到目前为止，德州仍在努力争取路易斯安那的投资案，上次蔡英文总统过境德州休士顿，德州州长开了三个小时车来会见蔡总统，目的是力劝台塑扩建案留在德州，假如台塑、德州、路易斯安那两个大案都底定，这个金额加起来比郭董的一○○亿美元都大，王文渊很可能成为第二个让川普总统为他召开记者会的台湾商人。

除了台塑王文渊，义联集团的林义守也表示，过去二十年他在台湾被挡驾的投资约二三○○亿台币，他将投资五○○亿台币到美国设立钢铁厂，这是台湾企业东进的几个讯号弹，看到这些情况，台湾的政府必须想想，投资台湾不能只是嘴巴喊喊。

目前台湾单是一例一休的问题，就让企业大伤脑筋，政府不但没有帮忙企业解决问题，而且频频给企业界套上沉重枷锁，劳资争议不断，政府又火上加油，企业只有自己想办法，怪不得工总理事长许胜雄会心灰意冷地说：二百个劳团绑架全台湾。

现在除了劳团兴起民粹，环境影响评估的卡关，更是让企业骑虎难下，一项环评案卡关经常是好几年，企业进退不得，这才是最伤脑筋的问题，现在台塑集团已决定把石化业重心移到美国，这是台湾必须好好检讨的问题。

三是台湾的税改到今天仍毫无进展，当全世界都不断以减税吸引外来投资，台湾却一路加税，台湾是个小国体制，全世界所有小国体制的国家都以低税争取投资，台湾却逆向操作，郭董这次东进，给台湾带来很多反省检讨的机会。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 董永年)