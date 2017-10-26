专栏节选：酣睡的经营者与迷糊的股东--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月26日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股站上万点已经百余日，但是最近有两个案例，对经营者、投资人来说，都是很值得沉思的个案，一个是创业已经六十七年的大同公司董事长林蔚山财产被扣押，一个是乐陞股票下柜。

大同集团的林蔚山董事长，因涉嫌挪用公款，金援自己投资的通达国际公司，造成大同公司十七亿元损失，今年八月经高等法院一审依《证券交易法》的特别背信罪重判八年，没收犯罪所得十三．五亿元，并科罚金三亿元。检察官担心未来没收无着，声请查扣林蔚山的财产，获最高法院裁准扣押林蔚山的财产。

林蔚山被扣押的财产，包括位在台北市的四笔土地，及大同公司、中华映管的股票，其中台北市的四笔土地一○二二．六五坪，实价登录价值七．一亿元，而林蔚山个人名下有一七六五五张大同股票，约二．二九五亿元，还有近八万张华映股票，土地加股票市值约九．四亿元。

另一则新闻是乐陞的股票下柜，去年第三季乐陞未缴交财报，今年三月又未缴交二○一六年全年财报，乐陞股票正式在十月十九日下柜，而乐陞在股票下柜前夕，公司财务主管文韵佳、发言人、总经理、代理董事长何嘉兴请辞，至此，乐陞人去楼空，套牢的股东两万多人，全部成了苦主，现在闯祸的许金龙因筹不出巨额交保金，仍在羁押中，而遭到求偿，财产遭到假扣押的三名独董，报载李永萍已成功脱产，乐陞下柜，股票成了壁纸，先前流出境外的巨资恐怕也追不到了。

今年九月间，台中有一位知名的企业人士来见我，他说他在乐陞出事，股票暂停交易之前大举买进乐陞的股票八千张，现在怎么办？我问他为什么会买乐陞？他说百尺竿头当时以每股一二八元收购乐陞股票三．八万张，也经过经济部投审会审查通过，况且乐陞的股票也一度涨到一九四．五元，他认为游戏产业是脑力的产业，未来很有前景，因此，他冒着风险「危机入市」，没想到因此接到最后一棒。

他告诉我说，过去一年来，乐陞的相关人等来约访他，也游说他出来当董事，甚至也可以把董事长让给他做，我跟他说万万不可，千万别贪小便宜，如今公司相关人等全部请辞，假如这位知名人士一时想不开跳下去当乐陞的董事长，今天全公司的担子可能落在他身上，后续的麻烦事可能接踵而至。

**游戏股前景俏，但别被高价迷惑了眼睛**

最近他又心血来潮说想把八千张乐陞股票捐给慈善机构，我说不必了，这样跟捐壁纸有什么两样？这位朋友只有苦笑说算了。他的一个冲动，立刻让他遭到严重损失。一般投资人买股票，很容易以直觉来判断，例如，台中这位商界知名人士，他认为乐陞曾经涨到一九四．五元，游戏产业又是前景看好的产业，因此，当他看到乐陞股价跌到二十几元，他认为此时是介入乐陞的好时机。

况且乐陞也转投资资讯软体服务的乐美馆，股价也曾涨到二一一元，乐陞虽遭逢危机，但是乐美馆并没有下兴柜，于是他有一丝希望认为乐陞只是大股东一时贪念，最后一定救得起来，所以逢低是买进的机会，只是这是他一厢情愿，乐陞是有计画的掏空行为，且掏空的洞实在太大了，加上乐陞没有留下什么值钱的资产，这一下柜恐怕是鸟兽散了。

乐陞股票下柜，给了投资人很多启发，首先是投资千万不要被公司过去创下的高价所惑，像乐陞曾经涨到一九四．五元，乐美馆也曾涨到二一一元，其实很多游戏股在热潮来时都曾经涨到令人目眩的天价，像宇峻在二○一○年曾涨到五○七元，后来跌到十八．一五元，网龙也曾涨到五一九元，欧买尬也曾涨到二八九元，游戏橘子也曾涨到一九七元，可是游戏业不断推陈出新，江山代有才人出，等到失去竞争力，股价可能永不回头，若是经营者不务本业，再多的老本恐怕也会赔光，乐陞这次给投资大众的教训是很大的。

**独董制缺失尽出，投资人失去制衡靠山**

另一个是独董制度暴露的缺失，乐陞的独董都是许金龙的好朋友，独董都是董事长找来的，本来独董制度的设计是要透过善意第三者的客观性，对公司形成有效监督，但是独董既然由董事长举荐，如果独董与董事长沆瀣一气，投资人就少掉一个制衡公司的机制。

过去上市柜公司有监察人制度，这个监察人通常都是有股份的公司大股东，至少跟公司利益与共，如今变成没有股票的独立董事，一旦公司出了事，若独董手脚快一点脱产，有关机关根本扣押不到独董资产，这是乐陞下柜事件另一个值得探讨的地方。

乐陞的独董扣押不到财产，这次大同林蔚山财产就被扣住了。林蔚山因通达案，造成大同公司十七亿元的亏损。缘起是二○○○年林蔚山经人介绍女子周云楠，得知周女的通达国际正在研发笔记型电脑，林蔚山以个人资金投资通达国际，但通达不断亏损，金额逾十亿元以上，林蔚山指示大同子公司尚志资产财务主管给予金援，并担任保证人负连带保证责任，导致大同损失十七亿余元，今年八月高院更一审判林蔚山八年徒刑，并科罚金三亿元，并且没入犯罪所得十三．五亿元，获高院更一审裁准，上市公司董事长弄到如此难看，实在少见。

**林蔚山卷入掏空案，大同小股东无语问苍天**

大同林家是台北大地主，公司土地资产雄厚，但是林蔚山夫妇经营绩效不佳，如今林蔚山卷入掏空案，并被求处八年重刑，对大同集团是重大伤害，对投资大同的小股东只能无语问苍天，但这绝对是一个值得探索的教材。

台股已站在万点逾百日，很多小股民都感叹万点行情没有赚到，有些投资人更是惨赔，这都是因为选错了标的。一般菜篮族在股票市场经常是赔多赚少，最大的误谬是把长期获利良好的公司当成短线投机操作，把长期积弱不振的股票当成长期投资的标的，很多小股民买股票，经常有赚就跑，像是台积电、大立光之类的长线绩优股，有些人可能小赚五毛或一块就满意杀出；但是买到大同这类公司，一旦套牢舍不得卖，往往硬着头皮一直抱下去，这是拥抱长期地雷股，再多的钱也不够赔。

一般的长线惨跌股，通常都具有两个特质，一是公司长期亏损不止，二是因为亏损，因此，长年没有配发股息股利的能力，有人在网站上统计过目前仍「存活」，但超过十年没有配发过股息的公司居然超过七十家，超过二十年从未发过股利的「殭屍公司」也有近二十家！投资人持有这样的公司，恐怕要自求多福。

以林蔚山夫妇的大同、华映为例，这两家公司从金融海啸迄今，一直都陷入长期亏损的状态，大同亏损很大的成分是来自华映，中华映管投资大尺寸面板失利，九五、九六年大约赔掉二百亿元，二○一○年迄今，又再赔三五○亿元以上，华映到去年才靠着中小尺寸面板厂转盈，但帐上的累积亏损仍达五八一．二七亿元。

华映亏损不止，大同就跟着大赔钱，为扭转每股净值跌破面额危机，只好进行大减资，像华映在一○年大减资九九八．八九亿元，然后再增资，股本从一六四八．五七亿元减为六四九．六八亿元；大同也将股本从五五五．二九亿元再减为二三三．九五亿元。大同等于将股本减半，华映则大幅减资六○％，但是本业不能转盈，公司仍然无法重生。

大同的林蔚山含着金汤匙出生，本身不擅长经营企业，这些年大同集团很少出现骁勇善战的专业经理人，公司的业绩每况愈下，投资人避之惟恐不及，形成了恶性循环，今年台股站在万点行情很久，但市场形成强烈对比。

像是台积电欢度三十年生日，这次董事长张忠谋请来苹果、亚德诺半导体（Analog Devices）、高通（Qualcomm）、辉达（NVIDIA）、安谋（ARM）、艾司摩尔（ASML），及博通（Broadcom）等大咖高层来台参与论坛，让世界更进一步看见台湾，台积电今年EPS（每股纯益）很可能直逼十四元，以其帐上现金仍高达五七○四亿元，扣除一○六亿美元资本支出，说不定今年台积电配出十元现金股息，这是台积电屹立不坠最大的凭藉。

企业创造高盈余成长，懂得回馈分享股东，这是企业经营的最佳典范，对照过去十几年来一毛钱都没有回馈给小股东的经营者，在股市站在万点那么久的情况下，是不是应该「洗心革面」好好打拚给股东们一个交代？现在最需要回报股东的，例如，股价曾经涨到一三○○元的宏达电，及涨到六二九元的威盛，王雪红、陈文琦夫妇似乎不该再「沉睡」下去了。像今年把手机部门卖给谷歌的宏达电，最适合进一步动大刀改造公司经营内涵与结构。威盛资本额已减到四十九．三三亿元，本业要赶紧转盈才能看到生机，王雪红是现在最需要证明「我可以」的经营者。

再来是两个CD|R的老板，中环的翁明显及铼德的叶垂景。二○○○年CD|R盛况空前时，中环涨到二一三元，铼德为三五五元，以及后来倒闭的精碟涨到三五九元。从盛况空前到今天产业式微，CD|R两大集团都把原股东套在原来的公司；大股东则利用公司资源努力发展转投资事业，铼德集团旗下有很多子公司，也有很多创投，中环也是如此，但是母体事业却都积弱不振。中环、铼德的大股东能不能给套牢的小股东可以期待的明天，恐怕是万点行情很多小股东最寄望的事。

**企业创造高盈余成长，懂得回馈才是最佳典范**

这些年，像张忠谋、郭台铭、大立光林家父子等都给市场十分充沛的正向能量；但是像力晶的黄崇仁将力晶下市，茂矽、茂德的大股东胡洪九掏空公司面临入狱命运，太电的孙道存已入监报到，经营企业的成与败，常在一念之间。

台股在万点行情，其实也是过去辜负股东的经营者一次很好的救赎机会，因为市场资金充沛，很多像台积电、大立光这类的好公司，股价已经涨了很多年；而这些年来经营绩效不佳的公司股价基期低，股价更低，这时候如果经营者愿意脚踏实地，落实公司治理，把公司本业调整好，此时也是利用市场充沛资金重新再启航的最好时机。

资本市场的潮起潮落，正是经营成与败的写照，市场的小股东会不停地给经营者打成绩，不管过去成绩有多差，台股现在站在万点，是所有经营者努力奋起的好时点！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)