专栏节选：韩国经济没有想像中美好--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月12日出版的当期「老谢开讲」专栏) 十月五日，中央研究院由黄进兴副院长、院士王平、蔡瑞胸，及经济研究所特聘研究员彭信坤、经济研究所所长简锦汉、产业研究中心副主任锺俊元及台大经济系教授林明仁，大阵仗召开记者会，公布第十四本政策建议书，主题是「台湾经济竞争与成长策略政策建议」。

中央研究院向来是台湾学术研究的最高殿堂，特别是院士对台湾经济发展对策发表独家看法，这场记者会，全国媒体大阵仗关注，大家都想知道，台湾这批位居最高学术殿堂的学者，到底会带来什么独到见解？很可惜，这回我们只看到「一般常识」，而且，学者仍停留在过去数字的漩涡中。

**台湾产业发展困境：法律、环评、两岸关系**

中央研究院第十四本政策建议书，开宗明义就说：二十一世纪的台湾，面临不断压缩的国际空间，只能靠经贸实力争取国际舞台。然而台湾的实际经济情势面临极大挑战，经济成长减速过快，近十年来平均成长率已降至三．八二％，低于其他亚洲国家，尤其是韩国、新加坡；名目国民所得也相对较低，薪资年成长率也降至一％，劳工对台湾经济成长完全无感。

建议书认为台湾应提升产业附加价值、产业安全与创造就业，提升政府组织效能，人才延揽及发展新兴产业着手。中研院提到的新兴产业，指的是生技与能源，这本建议书最后的结论是，经济成长最终应以创新与强化产业技能，作为转型驱动力。

这份报告面面俱到，算来是国人探讨国内经济问题的一般常识。不过值得注意的是，报告人王平院士特别提到，台湾产业发展面临的三大问题是法律、环评及两岸关系。他说台湾若不正视这三个困境，并提出解决问题的办法，在未来十年内，台湾经济的产业发展会被十五个国家超越。他批评台湾法规限制太严，政府经营资源配置错误，扭曲产业动态。他也认为，台湾环评问题太多，可说是全球唯一的非开发主管机关审查，任由环保机关否决审查案。

其实，王平院士前面两点批评，过去几年在台湾我们迭有批评。例如前瞻计画，政府将一半经费放在轨道建设，是否合宜？五加二产业，产业中人也有不同意见。还有一例一休的问题，社会各界也累翻了，这些问题过去中研院都没有表达意见，现在才跳出来说，有点迟了。另外环评的问题，《今周刊》更是曾制作封面专题深入探讨环评的困境。

现在我们来看两岸关系的部分，王平院士表示，随着中国的改革开放，全球市场竞争激烈，磁吸台湾产业。台湾对于中国的限制太多，害怕开放与其竞争，他特别强调，根据中研院的研究，人才是台湾的优势，不应该害怕中国的竞争，反而应该欢迎竞争。

王平还指出，台湾时常陷入「赤色恐怖」，对两岸关系过度紧张，总是以政治思惟来看待两岸关系，忽略了经济层面的思考。

王平是中央研究院第二十七届院士，他是美国罗彻斯特大学经济学博士，美国圣路易斯华盛顿大学讲座教授。他除了提及台湾害怕开放与中国竞争，还指出政府应扮演「臣」的角色，应是辅助企业，而不是扮演「君」去主导特定产业发展。不过，他又认为台湾目前需要一个有前瞻性的产业政策，这个论述似乎又显得有些矛盾。

整体来看，中研院这份报告似乎不断批评台湾经济之痛，暗示台湾经济面临失落十年。

其实每个国家经济，家家有本难念的经，在全球化的时代，大家都面临同样的竞争。中研院的报告，我们已经一讲再讲，无须再重述；但是，中研院报告中一直以韩国现状来贬损台湾，但面对中国的竞争，韩国的状况其实好不到哪里去。

我用几个指标来看台湾与韩国经济的对比。首先是资本市场的实力，过去大家印象中的韩国是大财团与大企业，但是我们如果把股市市值排行做个比较，台湾其实一点也不逊色。以最新市值排行来计，韩国除了第一大市值三星电子特别庞大外，台湾并没有差到哪里去。

韩国最大市值企业三星电子，市值高达二九一○．五八亿美元，若加上优先股市值三三二．二亿美元，三星的市值是三二三二．七八亿美元，这比我们最大的台积电一九一六．四四亿美元还大许多。不过，台湾第二大的鸿海，市值六○七．五六亿美元，明显超过韩国第二大的海力士（SK Hynix）；第三名的台塑石化三三七．一二亿美元也超过现代汽车。然后往下看，台湾第四大的中华电信二六三．○四亿美元，也赢了韩国的LG化学；第五大的大立光二四二．四四亿美元，也赢了韩国浦项钢铁二四一．八亿美元。

**不如韩？台湾企业没有想像中「小」**

一直以来，我们都觉得韩国以大企业为主，台湾是以中小企业为本，但是如果从企业竞争力的角度来看，台湾的台积电市值不如三星，但台积电晶圆代工全球市占率超过一半，而三星是记忆体、面板到手机涵盖很广的大企业。另外，台湾以代工为主的鸿海，市值超过全球主要汽车集团的现代汽车、大立光超过浦项，这都是让我们觉得很意外的事，可见台湾企业并没有想像中的「小」。

从另一个角度来看，在与中国的竞争中，韩国现在看起来比台湾吃力。这次萨德飞弹部署，令韩国企业吃足了苦头，像韩国的乐天超市在中国几乎是在抵制下铩羽而归。过去两年，两岸关系陷入谷底，陆客来台锐减，很多国民党执政城市的县市长立刻组团到中国，去主张欢迎「九二共识」。但是这次黄金周，中国大陆游客抵制韩国，到韩国旅游的大陆民众比去年锐减七成。中国在萨德飞弹事件中，让乐天超市吃足了苦头。

其实韩国产业正面临中国强大竞争压力，像三星的智慧型手机，除了来自苹果的正面挑战外，真正在后头蚕食鲸吞的是中国品牌手机大厂。根据市调机构IC Insights 最新统计，三星仍是全球出货第一的品牌，其次是苹果，然后是华为、OPPO、小米、VIVO，LG已排在第七。全球前十二大手机品牌，中国已抢到八席，LG后面的中兴ZTE、联想、TCL、魅族都是中国品牌。中国品牌手机大厂正蚕食过去三星手机的市场，说不定几年之内，三星手机王者地位不保。这些年，三星电子积极巩固记忆体、面板零组件基地，甚至想抢进晶圆代工领域，就是担心中国品牌手机大厂围攻过来，让三星过去无人可敌的智慧型手机市场，可能面临被中国瓜分的危机。

现在第一个尝到苦果的是现代汽车。今年现代汽车市值掉到二九○亿美元，已被在香港上市的吉利汽车超越。吉利在香港市值二四五一亿港币，约三一五亿美元。在十年前，吉利汽车是中国一家小型汽车厂，现代汽车是仅次于日本丰田的第二大国际大型汽车厂，如今吉利汽车市值竟超越现代汽车，这是大家难以想像的事。

今年六月，现代汽车在中国只卖出三．五万辆，比去年同期衰退六四％。今年前半年，现代汽车在中国销售三十．一万辆，这个数字只达成今年预估销售一二○万辆的二四％。除了在中国市场节节败退，现代汽车在美国市场也不断失手。今年前半年，现代汽车在美国销售再下滑二二％，这显示在现代汽车的股价，过去现代汽车的股价一度涨到二十七．二五万韩元，最惨跌到十二．三五万韩元。现代汽车的子公司起亚更是从八．四八万韩元跌到二万九九五○韩元，股价跌了三分之二。另一家子公司现代Mobis也从四十一．六五万韩元跌到三十二．六万韩元。面对中国汽车厂崛起，现代汽车集团显得毫无招架之力。

**面临中国压力，韩国情势更严峻**

前几年，吉利购并欧洲Volvo车厂，比亚迪全力打造电动汽车产业，双双把市值推升到一○○亿美元。但是相对来看，韩国汽车厂显得保守，过去五年，每年销售都超过一○○万辆门槛的北京现代汽车，今年八月被爆出拖欠供应商货款，北京现代汽车出现断崖式的销售下滑，「萨德」只是原因之一，关键因素是产品竞争力的不足，当吉利等汽车大厂规格做到欧洲规格，价格却非常具有竞争力的地步，现代汽车当然难以招架。

韩国很多产业都面临中国压力，这其中又以航运、造船、石化、钢铁最具杀伤力。去年九月，韩进海运出现破产危机，这让韩国航运业危机全面浮现。韩进曾是全球第八大货柜航运航商，过去五年，韩进亏损四年，如今终于摊牌。

今年初，大宇造船也因为无法偿还到期的庞大债务，要求再融资一兆韩元，因为缺乏新订单，后续有三笔到期债务，可能逼迫大宇造船面临摊牌命运。除了造船业，全球钢铁业供过于求，也让浦项钢铁一度面临亏损的压力。浦项在全盛时期，股价最高涨到六十八．五万韩元，去年浦项钢铁股价一度跌到十六．一万韩元，过去以造船、钢铁为主的釜山经济受到很大的伤害。

过去我们谈到韩国经济，大家都充满了羡慕的眼神，但是面对中国的崛起，韩国面临的经济压力并不比台湾轻松。中研院称羡韩国经济成长力，在六○年代，韩国GDP成长八．七％；七○年代是八．八％；八○年代是七．七％，这是韩国经济最为成长的年代，那个年代台湾经济成长也不弱。到了一九九七年是个大转折，韩国政府在亚洲经济风暴中，向国际货币基金（IMF）举债五七○亿美元，情况比台湾还惨烈。

二○一三年朴槿惠上台，曾许诺韩国经济成长率连续三年达四％以上，但目标并没有达成。这些年韩国政商丑闻不断，光是崔顺实事件，就卷入三星、SK、乐天等财团行贿丑闻。更严重的是韩国十五岁到二十九岁青年失业率高达九．八％。过去进名校就是进入大财团就职的敲门砖，韩国民众用尽办法挤进名校，如今这个保障也未必可靠。

中研院不断凸显韩国经济的强项，但不可忽略，现在韩国人均GDP在产业经济面临瓶颈的情况下，也有压力。二○○六年韩国人均GDP站上两万美元，如今停顿了十年，韩国人均GDP到达二万七五六一美元，韩国经济各个领域似乎都面临窘况，人均GDP成长也到了突破瓶颈的关键时刻。

这次中研院端出第十四本政策建议书，我没有看到真知灼见，反而只是蒐集过去旧资料汇整出来的报告，与其说台湾害怕中国竞争，不如说是中国竞争袭来，大家要有什么态度迎接中国带来的挑战贴切一些。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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