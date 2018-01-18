专栏节选：2018年的〞新中国〞国策概念股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 上期本刊制作了一个大专题，「史上最残酷的台商淘汰赛」，《今周刊》派出记者前往因祭出限污令，而造成台商企业停产的昆山、珠海、东莞三地进行实地采访。从台商正隆转投资的上海中隆纸业，到珠海的桥椿等都遭到牵连或被点名停产。这个报导非常值得重视，而这也可能牵动未来五到十年两岸三地产业发展的重大变化。

从一九七八年中国领导人邓小平改革开放，标榜「无论黑猫、白猫，会抓老鼠的就是好猫。」开始，中国经济摸石过河走上改革开放之路，六四天安门事件之后，台商大举投资中国，近三十年来，中国从上到下都在招商引资，各省市书记只要能让外商设厂，就能在升官簿上记一笔，而这个趋势在前总统马英九政府时代达到最颠峰。

那时候中国各省市领导相继到台湾来参访，我曾应邀参加一次晚宴，那是在一个高级的招待所，隆重招待当时的南京市委书记杨卫泽，国内重量级企业负责人几乎全数到齐。彼时担任全国工业总会理事长的陈武雄负责接待中国来的各省招商团体，他曾对我说，他一晚饭局最高达十几摊。这是中国招商引资的大时代，但这个时代，已出现重大转折。

中国作为世界工厂，数十年来，工业规模如脱缰野马，也造成严重的空气污染，很多重灾区PM2.5（细悬浮微粒）居然高达五百以上，地下水的污染更是严重。然而，在经济变富强之后，这个现象来到重大转捩点。中国国家主席习近平在十九大正式一统大局后，于去年十二月亲自主持的中共中央经济工作会议上发表重要谈话，他清楚表明，二○一八年中国经济要干十九件大事，且必须在今年内取得重大成果。

**重视环保，习近平盼打好污染防治攻坚战**

大家可上网查看习近平定调的「二○一八年中国经济大事」，分别是一、打好防范化解重大风险攻坚战，二、打好精准脱贫攻坚战，三、打好污染防治攻坚战，四、推动化解过剩产能……，十七、启动大规模国土绿化行动等。这十九件大事涉及生产、环境、民生、社会、教育等领域，其中最受瞩目的是「打好污染防治攻坚战」，堪称十九大后最重要的中国经济战略转折。

在此之前，地方省市领导只要能招商引资，就可累积升迁的筹码，但从现在起，取缔污染、做好环保成为地方官政绩的考评硬指标，两者大不相同，过去官员只要能招到外商设厂就能升官，现在变成取缔污染就能升官。

这次昆山市政府突如其来的停产令，就是因为吴淞江几个水质监测站的「总氮含量」、「氮化物」浓度都大大超标。政府祭出的停产名单中，盛传包括上百台资企业，其中还有很多上市公司，由于兹事体大，后来禁令虽喊停，但地方官员稽查的动作却没有停下来。

假如说从一九九○年代起的招商引资，揭开了台商大规模到中国设厂的序幕，那么十九大后的这十九件大事，也会是影响未来五到十年的重要国家发展策略。打着绿色环保大旗的「红色禁令」，标示着中国产业经济强硬转型，除了互联网为主的新经济之外，高污染产业在环保议题无限上纲下，产能与价格将出现巨大变化，这也将大大影响下一个投资趋势。

**《办法》出炉，支持煤炭企业之间重组、整并**

进入二○一八年，中华人民共和国工业和信息化部（简称工信部）在一月八日公布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（简称《办法》），规定严禁备案和新建扩大产能的水泥杂料、平板玻璃项目，确有必要新建的，也必须减量或等量置换，制订产能置换方案。这个新公布的《办法》，明确下令为避免个别项目「钻空子」逃避相关规定，无论厂房是新建、改建、扩建或是「异地大修」，只要工程涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备，就必须实施产能置换。

《办法》更加严格控管置换比例，像污染较严重的北京市、天津市、河北省，人口产业密集的长三角、珠三角等环境敏感区域，置换比例执行不能低于一．二五比一，其他地区也由等量调整为减量置换。

此外，《办法》还指出，水泥、平板玻璃行业产能严重过剩，迄今没有根本减缓，特别是水泥业，日产二千五百吨以下，缺乏竞争力的生产线全中国还有八百多条，产能五亿多吨，因此明确严禁新建扩大产能的水泥熟料及平板玻璃项目。简单来说，目的只有一个：「严禁新增产能」。

其实在工信部颁布《办法》之前，中华人民共和国国家发展和改革委员会等十二部委就发出《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，明确提出支援煤炭企业整并或重组。而此文件也提及，到二○二○年底，争取在全国形成若干个亿吨级特大型煤炭集团。 到目前为止，产能超过一亿吨的中国煤炭企业有九家，超过五千万吨的有十五家，距离中央整并的目标尚有一大段差距，未来整并力道可望加快。从水泥、平板玻璃、煤矿到钢铁，都可看到一连串的整并动作。

在这一轮新的整并动作下，十大水泥业龙头厂轮廓已经清晰，产能最大的中国建材重镇在淮海经济区（山东省南部、江苏省北部、河南省东部及安徽省北部）为经营腹地；海螺水泥是全中国最大的专业水泥厂；去年唐山冀东与金隅水泥合并，摇身变成中国第三大；后面是华润水泥。台湾的台泥去年私有化台泥国际，整合了华南、华中、西南的生产线，目前年产五四四六．七万吨，在全中国排行第五。而亚泥现有产能二六六二．九万吨，这两年企图合并山水水泥未成功，今年仍朝整合之路迈进，如能顺利并入山水水泥，可晋身第四位。

水泥产业是中央明令整并的产业，在淘汰小厂、缩减低端产能的效应下，大厂大者恒大的态势愈来愈明朗，像是这两年海螺水泥在香港从十三．七港币大涨到四十三．四港币，涨幅达二一七％；中国建材从二．九七港币涨到八．五四港币，涨幅也有一八八％。华润水泥从一．七四港币涨到五．九五港币，大涨二四二％。产能与台泥在伯仲之间的华新水泥在上海A股从人民币五．六二元涨到十六．五八元，涨幅也有一九五％。这是中国一线水泥厂的大行情。

相对来看，台湾的台泥、亚泥虽已跻身中国前十大水泥厂，但涨幅仍相对逊色。这是因为台湾的股民比较偏爱电子股，但是在香港及中国的资本市场，这些具有重组产能的传统产业十分受到青睐。像福耀玻璃这两年从十四．五港币大涨到三十五港币，也大涨一四一％。信义玻璃在汽车玻璃十分具有竞争力，股价从三．六五港币拉升到十一．七八港币，涨幅达二二三％。

**政策影响，水泥、石化产业将难有新的竞争者**

再看煤炭重组概念的兖州煤业从二．八八港币大涨到十二．一八港币，涨幅达三二三％。最大规模的中国神华从十．一二港币涨到二十三港币，也涨了一二七％。再看钢铁股，宝钢从人民币四．八四元涨到九．五三元，涨了近一倍。在香港上市的马鞍山钢铁从一．一六港币涨到四．四三港币，大涨二八一％。鞍钢从二．六五港币涨到七．九五港币，也涨了二倍。

具有污染特质的水泥、玻璃、石化、钢铁、造纸等产业，在中央严格执行去产能、奖励合并重组，再加上严格执行产能置换的政策要求，可以确定的是，未来不太可能再有新竞争者加入，而且产能会逐渐缩减，业绩可望扶摇直上。像是海螺水泥一六年营收五五九亿元（人民币，下同），净利八十五．三亿元，去年前三季营收达六四五．六六亿元，净利九十九．六七亿元，已超过一六年全年总和。而华润水泥一六年营收二五六．四七亿港币，净利十三．二六亿港币，去年前三季营收二○三．四六亿港币，净利二十六．四八亿港币，已比一六年全年增加一倍。福耀玻璃去年前三季营收一三四亿元，前三季净利也直追一六年全年。

煤业更是最大受益者，兖州煤业一六年营收一○一九亿元，但一七年前三季已超过一六年一整年总和，一七年前三季净利四十七．八亿元，更比一六年全年多一倍，中国神华也是如此。钢铁股的宝钢一六年全年营收一八五七亿元，但一七年前三季已经达二五二一亿元，而去年前三季净利一一六．六八亿元，也比一六年全年的八十九．六五亿元大幅成长。 从这个现象可以看出，具有污染性质的水泥、石化、玻璃、煤、钢铁产业，在过去几年已在中国调结构、去产能中慢慢调整供需结构，过去一面倒的扩产情况已受到抑制，这是供需逆转的第一步，再下来，随着习近平的十九项中央经济会议的落实，未来几年去产能的力道会更大，很多不具竞争力的二、三线小厂会在政策看紧下逐渐出局。

过去我们常说红酒喝了一瓶少一瓶，未来很多具污染性的产业，很可能出现关闭一座厂就少一座厂的情况，在台湾，除了现在仅存的水泥厂，未来已不可能有新厂设立，石化厂更是如此，台塑在麦寮六轻之后，只能远走美国，中钢与台塑联手设钢铁厂只能到越南。而中国在经济调结构的新产能置换规则之下，这些过去因为扩产造成杀戮的污染性产业，可能出现供需逆转，甚至会成为投资市场新宠，这个情况会随着中国地方官员环评无限上纲，造成新一轮的供需逆转，甚至催化通膨。

在油、金、原物料价格回升后，去年十二月美国核心消费物价指数上升○．三％，市场已嗅出通膨可能再起的味道，而中国十一月的CPI（消费者物价指数）年增率是一％，一七年CPI的增幅大约在一．六％至二％之间，今年CPI增幅目标约二．六％。

**通膨蠢动，台塑四宝、中钢、正隆成市场宠儿**

随着原物料产能缩减，全球过去通缩局面可能转向通膨，这可从瑞士的原物料期货商嘉能可看出端倪，这家在香港挂牌的欧洲企业，一五年全年大亏三十四．一七亿英镑，股价从六十八．五五港币跌到七．八一港币，去年上半年转亏为盈，反出现十九．四五亿英镑净利，股价又涨到四十二．○五港币。而一些过去人人避之唯恐不及的原物料股，如俄罗斯铝业已从一．九八港币涨到六．三八港币，最厉害的如哈萨克矿业从八．八港币飙到九十八．二港币，连中国铝业都从二．一三港币涨到七．五五港币，这个通膨蠢动造成的原物料行情，也可能是台股在独锺电子股外，一八年最大变数，也就是具有产能缩减的新中国国策概念股会成为市场新宠。

进入一八年大家已看到鸿海、大立光等苹果概念股明显下挫，但传产龙头股像水泥的台泥、亚泥，甚至嘉泥，石化的台塑四宝，像台化一口气飙到台币一一一．五元，台塑石化创了一二三元新高，台玻突然从十二．六元涨到二十三．六元，足足涨了近一倍，钢铁股的中钢回到高价区，还有纸业的荣成、正隆，也许会在一八年成为台股投资市场的新宠儿。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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