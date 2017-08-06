东北亚情势：中国敦促朝鲜通过对话解决问题，称制裁并非唯一途径

路透马尼拉8月6日 - 中国外交部长王毅周日表示，联合国安理会针对朝鲜(北韩)出台的新制裁决议是对朝鲜进行一系列导弹试射的正确回应，但在目前的“关键时刻”，对话对于解决这一复杂而敏感的问题至关重要。

王毅指出，联合国决议呼吁重新开始谈判，强调说明有必要以外交与和平的手段避免紧张局势、以及防止危机升级。

联合国安全理事会周六一致通过，鉴于朝鲜(北韩)7月进行的两次洲际弹道导弹试射，决定对该国实施新的制裁，可能使其每年30亿美元的出口收入锐减三分之一。

王毅在马尼拉参加一个地区外长会议的间隙向记者表示，在开始实施制裁举措后，朝鲜半岛问题就将进入到一个关键时刻。

王毅说，我们呼吁各方以负责任的态度作出判断和采取行动...我们不能顾此失彼。制裁是有必要的，但并非最终目标。”

美国起草的新决议案禁止朝鲜出口煤炭、铁、铁矿石、铅、铅矿石和海产品。该决议还禁止各国增加朝鲜海外劳工数量，禁止与朝鲜开设新的合资企业，以及对现有合资企业进行新的投资。

包括俄罗斯、日本、美国、中国、朝鲜以及韩国在内的27国外长周一将召开东盟地区论坛，讨论安全问题；而朝鲜局势预计将成为主要议题。

王毅周日会见了朝鲜外务相李勇浩进行了双边会谈。他说中方敦促朝方冷静处理联合国安理会最新的制裁朝鲜决议，不要作出诸如核试验等无助于国际社会的事情。

不过他没有透露李勇浩的表态。

韩国外交部长康京和周日与美国国务卿蒂勒森会面，两人对安理会通过更加严厉的制裁朝鲜决议感到满意。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)