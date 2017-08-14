东北亚情势：在朝鲜半岛问题上各方应谨言慎行，不应走轮番示强老路--人民日报

路透北京8月14日 - 人民日报海外版周一刊登评论文章称，在朝鲜半岛上不宜玩“胆小鬼游戏”。各方应谨言慎行，多做有助于缓解紧张局势、增进各方互信的事，而不要走彼此轮番示强，局势不断升级的老路。中国提出的大方向和思路，才是解决问题之策。

在“望海楼”专栏刊登的该篇由国际问题专家华益文撰写的文章称，中方一直主张，处理朝鲜半岛问题，“谈”字当头。各方应坚持“谈”，不论发生什么，都要给“谈”留有余地，为“谈”创造条件。

“如果说朝鲜以特色鲜明的语言攻击美国，国际社会早已习以为常的话，此番美国国防部长乃至总统以鲜有的尖锐言辞加入与朝鲜‘口水战’，国际社会多少有些吃惊。”文章称。

美朝互放狠话，言辞火爆，“口水战”轮番升级，伴以军事上的相互示强，加剧了半岛局势的恶性循环。实际上此次美朝恶语相向，反映了双方对半岛形势发展的评估更加严峻，有可能继续走“强硬对强硬”的老路。

此外，美韩不日还将举行大规模的“乙支自由卫士”联合军演，恐会对朝形成新的刺激，引发另一波针锋相对。 在朝鲜半岛问题呈现新一轮局势紧张之际，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话，就当前朝鲜半岛局势交换了意见。习近平用四句话有针对性表明了中方的立场：一是强调中美在实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定方面拥有共同利益。

二是敦促有关方面要保持克制，避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行；三是指出解决朝鲜半岛核问题，归根结底还是要坚持对话谈判、政治解决的大方向；四是重申中方愿在相互尊重的基础上同美方保持沟通，共同推动朝鲜半岛核问题妥善解决。 文章称，由于朝鲜半岛问题的复杂性，一时谈不拢并不奇怪，谈谈停停也不意外，但谈总比不谈好，对话总比对立好。近日，网上流传一段街头采访美国民众的视频，大部分受访者应询时认为应对朝动武，但被要求在世界地图上指一指朝鲜在哪儿时，大多数“差之千里，谬以万里”。很明显，制造朝鲜半岛紧张的舆论容易误导民众。 各方都应认识到，朝鲜半岛和亚太地区不堪局势恶性循环。鉴于美朝根深蒂固的互不信任以及朝鲜半岛特殊的地理、人口分布和军事部署情况，打嘴仗有引起战略误判的风险，军事选项更是很容易造成几十万、数以百万生灵涂炭，留下严重的后遗症。要跳出朝鲜半岛局势紧张轮番升级的怪圈，还有谁能拿出比重启对话更好的“锦囊妙计”？ 朝核问题的核心是安全问题，症结在于美朝战略互疑，难点在于谁也不愿先迈出对话的第一步。目前，越来越多的国家开始理解支持“双暂停”倡议。美朝等半岛问题直接当事方应保持克制，避免挑衅行动和好战言论，体现无条件对话意愿，共同为缓和紧张局势作出积极努力。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)