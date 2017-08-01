东北亚情势：朝鲜日前发射的导弹可打到美国大部分地区--美国官员

路透华盛顿7月31日 - 两位美国官员周一对路透表示，朝鲜(北韩)最近这次洲际弹道导弹(ICBM)试射表明，平壤方面现在或许有能力打击美国本土的大部分地区。

该评估突显朝鲜核武器以及导弹计划带来的威胁日益加剧，可能增大要求特朗普政府采取回应行动的压力。这两名官员在谈论这一评估时要求匿名。

朝鲜(北韩)周六表示，再度成功试射一枚洲际弹道飞弹，证明具有攻击美国本土能力。

朝鲜中央通讯社(朝中社)报导指出，朝鲜领导人金正恩现场指导周五夜间的飞弹试射，并称这对于美国是“严厉警告”，若美国试图发动攻击，美国自身也会陷于危殆。

美国两名要求匿名的情报官员周一谈及，金正恩想要发展可携带核弹头的ICBM，是为了吓阻对朝鲜的攻击企图，并寻求国际社会承认其合法性，而并非为了对美国及其盟国发动打击，他也知道那样做是自取灭亡。

五角大楼对美方有关本次导弹发射的评估未予评论，不过也承认本次是朝鲜导弹试射的最远飞行距离。

“我们评估的具体细节是保密的，希望你们明白其中原因，”五角大楼发言人海军上校Jeff Davis在新闻吹风会上说，仅承认该导弹可能至少飞行5,500公里，这是五角大楼认定ICBM应达到的最短射程。

另外两名美国官员谈及这次试射时表示，本次试射的导弹飞行时间约45分钟，表明飞行距离大于7月4日那次ICBM发射。朝鲜方面称，7月4日发射的导弹飞行时间为39分钟。

其中一位官员说，这次发射的导弹飞行高度、射程和功率都超过前一次，因为其采用的引擎可以抵抗风力以及其它可能令火箭在上升过程中偏离方向的作用力。(完) (编译 郑茵 审校 张涛)