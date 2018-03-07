东北亚情势：解决半岛问题不能只推独轮车，需尽快打破朝美僵局--新华

路透北京3月7日 - 新华社周三发布评论称，近期朝韩双方为维持对话与缓和势头所作的努力，给紧张的朝韩关系带来积极变化，但解决半岛问题不能只推”独轮车”，朝美之间的僵局也需要尽快打破。

新华时评指出，一方面，各方有必要继续维持”双暂停”状态，为对话和谈判创造氛围；另一方面，有关国家需要以“低门槛”方式开展双边和多边沟通和对话，把棘手问题作为谈判内容而非先决条件，促成各方能够“同步走、小步走”。

“实现‘两个轮子’一起转，需要各方持续发力，朝着朝鲜半岛无核化目标共同努力。”新华称。

以平昌冬奥会期间的朝韩互动为契机，朝韩关系出现了缓和迹象。3月5-6日，韩国特使团对朝鲜进行了2007年以来的首次访问，并与朝方就举行朝韩首脑会晤达成共识。

新华指出，朝鲜半岛在过去两个月中维持了事实上的”双暂停”状态，为南北会谈提供了良好氛围。双方所显示出的保持交往的诚意，有助于维持双方关系不断缓和的势头。朝鲜半岛的和平与稳定符合朝韩双方的利益，也有利于地区的和平与发展。

但是，时评同时指出，影响到朝鲜半岛局势的不确定因素依然存在，各方在如何实现半岛无核化的问题上仍然存在分歧。要实现半岛形势的根本转圜，朝美作为朝核问题的主要当事方，直接对话同样不可或缺。

“换句话说，要想真正解决半岛核问题，不能只指望朝韩推‘独轮车’，朝韩关系与朝美关系这‘两个轮子’必须一起转起来。”

新华称，在朝韩关系的”轮子”缓缓启动之际，国际社会高度关注朝美双方是否能尽快启动对话，为重启政治解决半岛问题累积条件。否则，只有一个“轮子”运转，而另一个“轮子”停止不动、甚至开倒车，半岛和平进程可能原地打转，甚至倾覆。

美国总统特朗普周二说，朝鲜表露出在与美国官员举行去核谈判时暂停核试验的意愿，看来似乎是”真心诚意的”，因为朝鲜政府已受到美国严厉制裁之痛。特朗普不愿说明他是否对谈判设定先决条件。（完） (发稿 宿泱韫；审校 张喜良)