东南亚股市：全面收低，朝鲜导弹试射打击市场信心

路透7月4日电 - 东南亚股市周二下跌，尾随亚洲市场颓势，今日稍早朝鲜(北韩)试射导弹，在日本海域落海，打压了高风险资产。 “朝鲜在日本海附近的导弹部署显示该地区安全风险加剧。” 印尼股市收低0.8%，电信和消费类股下跌打压大盘。 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT 重挫达4.2%，创2016年11月以来最大盘中跌幅。 马来西亚股市收低0.4%。 菲律宾股市收低0.4%，主要受金融股、地产股和工业股打压。 新加坡股市跌0.4%，连三个交易日下滑。大盘受金融股拖累，华侨银行 最多下跌1.5%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 393.41 -1.59 -0.40 +12.54 349.57 新加坡 3211.17 -12.29 -0.38 +11.47 2880.76 马来西亚 1762.08 -6.59 -0.37 +7.33 1641.73 泰国 1574.11 -5.30 -0.34 +2.02 1542.94 印尼 5865.36 -44.87 -0.76 +10.74 5296.71 菲律宾 7833.96 -32.56 -0.41 +14.52 6840.64 越南 775.54 -3.34 -0.43 +16.65 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)