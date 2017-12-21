FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：印尼股市收涨1.2%至纪录高位，受惠誉上调评级提振
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
深度分析
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
财经视点
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 21, 2017 / 9:56 AM / 4 days ago

东南亚股市：印尼股市收涨1.2%至纪录高位，受惠誉上调评级提振

2 分钟阅读

    路透12月21日 - 印尼股市周四收于纪录高位，从上日跌势中反弹，此前评级机构惠誉将该国评级上调至投资级别中第二低位。
    
    惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，从BBB-上调至BBB，至投资级别中第二低位；展望稳定。称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。            

    “惠誉的调升评级消息，现在可能提高了穆迪明年调升评级的预期，因穆迪在2017年年初已经将印尼评级置入正面展望，”星展集团研究部的经济分析师Gundy Cahyadi在一篇报告中称。
    
    印尼股市主要股指       收高1.2%，为八个交易日来第七度上涨。金融及必需性消费类股领涨。
    
    菲律宾股市      扳回稍早跌幅，收高0.2%，受工业股涨势支撑。
    
    泰国股市       小幅收低，盘中一度上涨0.2%，因11月出口同比增幅强劲。
    
    新加坡股市      连续第六日下跌，受金融及地产股拖累。华侨银行          跌0.8%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 426.57     0.33   +0.08  +22.03   349.57
    新加坡                            3382.53   -12.34   -0.36  +17.42  2880.76
    马来西亚                          1751.21     4.58   +0.26   +6.67  1641.73
    泰国                              1736.91    -1.25   -0.07  +12.57  1542.94
    印尼                              6183.39    73.91   +1.21  +16.74  5296.71
    菲律宾                            8378.28    15.67   +0.19  +22.48  6840.64
    越南                               946.06    -7.45   -0.78  +42.29   664.87
    (完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 艾茂林/白云)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below