东南亚股市：印尼股市收涨1.2%至纪录高位，受惠誉上调评级提振

路透12月21日 - 印尼股市周四收于纪录高位，从上日跌势中反弹，此前评级机构惠誉将该国评级上调至投资级别中第二低位。 惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，从BBB-上调至BBB，至投资级别中第二低位；展望稳定。称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。 “惠誉的调升评级消息，现在可能提高了穆迪明年调升评级的预期，因穆迪在2017年年初已经将印尼评级置入正面展望，”星展集团研究部的经济分析师Gundy Cahyadi在一篇报告中称。 印尼股市主要股指 收高1.2%，为八个交易日来第七度上涨。金融及必需性消费类股领涨。 菲律宾股市 扳回稍早跌幅，收高0.2%，受工业股涨势支撑。 泰国股市 小幅收低，盘中一度上涨0.2%，因11月出口同比增幅强劲。 新加坡股市 连续第六日下跌，受金融及地产股拖累。华侨银行 跌0.8%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 426.57 0.33 +0.08 +22.03 349.57 新加坡 3382.53 -12.34 -0.36 +17.42 2880.76 马来西亚 1751.21 4.58 +0.26 +6.67 1641.73 泰国 1736.91 -1.25 -0.07 +12.57 1542.94 印尼 6183.39 73.91 +1.21 +16.74 5296.71 菲律宾 8378.28 15.67 +0.19 +22.48 6840.64 越南 946.06 -7.45 -0.78 +42.29 664.87 (完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 艾茂林/白云)