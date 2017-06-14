东南亚股市：印尼股市涨1.5%创下纪录收位，越南市场触及九年峰值

路透6月14日 - 印尼股市周三创下最高纪录收位，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息前，多数市场均上涨。投资者静候美联储对未来立场更明晰的阐述。 印尼股市 大涨1.5%，金融股激励大盘。越南股市 触及九年最高收位。 路透调查显示，美联储今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。 美联储定于1800GMT公布货币政策决定。 “鉴于近来美国公布的疲弱经济数据，我们真的希望他们本季不会再升息，”Sunsecur ities分析师Mikey Macanaig称。 “但是我们仍然相当谨慎，我们不希望有任何意外。” 菲律宾股市 涨0.6%，前一交易日跌0.9%。 新加坡股市 小跌0.1%，近半数跌幅归咎于金融类股。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 397.51 2.29 +0.58 +13.71 349.57 新加坡 3253.43 -4.09 -0.13 +12.94 2880.76 马来西亚 1792.35 7.91 +0.44 +9.17 1641.73 泰国 1577.00 4.64 +0.30 +2.21 1542.94 印尼 5792.90 85.25 +1.49 +9.37 5296.71 菲律宾 7966.01 48.12 +0.61 +16.45 6840.64 越南 760.77 3.88 +0.51 +14.42 664.87 (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋)