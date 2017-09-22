东南亚股市：印尼股市触及一个月收盘高位，朝鲜问题对其他市场施压

路透9月22日 - 印尼股市周五收在约一个月高位，投资者等待今日稍晚该国央行的利率决定；而朝鲜半岛 紧张情势再起，对东南亚其它股市构成压力。 印尼股市稍稍收高0.09%，盘中触及纪录高位，本周则累计上涨约0.7%。 一项路透调查显示，印尼央行料在周五维持指标利率不变。 “市场走势似乎表明央行将降息，”Mirae Asset Sekuritas研究部主管Taye Shim说。 印尼央行上个月曾意外降息，官员指出第二季经济增速弱于预期，通胀率偏低、卢比汇价稳定以及他们预 计美联储加息次数将较少，是此次降息背后的原因。 8月数据显示印尼的整体消费者物价放缓，当月通胀率为3.82%，低于7月的3.88%。 “当地的这种宏观经济状况仍非常有利于放松货币政策，”Shim说。 东南亚其他股市表现不佳，因朝鲜外务相李勇浩在电视讲话中称，朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空 前的氢弹试验。 泰国股市收跌，能源和工业类股对大盘的拖累最大。油气公司泰国国家石油(PTT) 以及Airports of Thailand Pcl 领跌，分别收跌1.9%和2.1%。 泰国股市本周收跌0.1%。 菲律宾股市 近收平，本周上涨1.2%。 马来西亚股市今日逢假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.30 0.29 +0.07 +16.80 349.57 新加坡 3220.25 6.43 +0.20 +11.78 2880.76 泰国 1659.05 -11.44 -0.68 +7.53 1542.94 印尼 5911.71 5.14 +0.09 +11.61 5296.71 菲律宾 8281.27 -5.59 -0.07 +21.06 6840.64 越南 807.13 3.20 +0.40 +21.40 664.87 (完) (编译 王洋；审校 许娜)