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东南亚股市：印尼股市触及一个月收盘高位，朝鲜问题对其他市场施压
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#亚洲
2017年9月22日 / 中午11点30分 / 1 个月前

东南亚股市：印尼股市触及一个月收盘高位，朝鲜问题对其他市场施压

2 分钟阅读

    路透9月22日 - 印尼股市周五收在约一个月高位，投资者等待今日稍晚该国央行的利率决定；而朝鲜半岛
紧张情势再起，对东南亚其它股市构成压力。
    
    印尼股市稍稍收高0.09%，盘中触及纪录高位，本周则累计上涨约0.7%。
    
    一项路透调查显示，印尼央行料在周五维持指标利率不变。
    
    “市场走势似乎表明央行将降息，”Mirae Asset Sekuritas研究部主管Taye Shim说。
    
    印尼央行上个月曾意外降息，官员指出第二季经济增速弱于预期，通胀率偏低、卢比汇价稳定以及他们预
计美联储加息次数将较少，是此次降息背后的原因。
    
    8月数据显示印尼的整体消费者物价放缓，当月通胀率为3.82%，低于7月的3.88%。
    
    “当地的这种宏观经济状况仍非常有利于放松货币政策，”Shim说。
    
    东南亚其他股市表现不佳，因朝鲜外务相李勇浩在电视讲话中称，朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空
前的氢弹试验。            

    泰国股市收跌，能源和工业类股对大盘的拖累最大。油气公司泰国国家石油(PTT)        以及Airports 
of Thailand Pcl         领跌，分别收跌1.9%和2.1%。
    
    泰国股市本周收跌0.1%。
    
    菲律宾股市      近收平，本周上涨1.2%。
    
    马来西亚股市今日逢假期休市。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 408.30     0.29   +0.07  +16.80   349.57
    新加坡                            3220.25     6.43   +0.20  +11.78  2880.76
    泰国                              1659.05   -11.44   -0.68   +7.53  1542.94
    印尼                              5911.71     5.14   +0.09  +11.61  5296.71
    菲律宾                            8281.27    -5.59   -0.07  +21.06  6840.64
    越南                               807.13     3.20   +0.40  +21.40   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 许娜)

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