东南亚股市：印尼股市触及纪录高位，受助于煤炭需求前景

路透10月24日 - 印尼股市 周二触及纪录收盘高位，因煤炭股上涨。之前国际能源署(IEA)对东南亚地区的能源需求前景给出了强劲的预估。与此同时大部分其它地区股市受累于获利了结下跌。 国际能源署(IEA)周二表示，东南亚地区石油需求至少在2040年以前保持增长，因为该地区的新兴国家依赖石油以满足快速增长的公路运输需求。 印尼股市小幅收升，之前触及盘中纪录高位，Bayan Resources Tbk PT 跳涨20%，Bumi Resources 上涨约2.5%，Adaro Energy Tbk PT 攀升约2.2%。 泰国股市 收高0.6%，受助于能源股的上涨，PTT PCL 上涨0.5%，Thai Oil Pcl 涨3.8%。 其它市场，马来西亚股市收在逾六个月最低，菲律宾股市 更是领跌该地区股市。新加坡股市 收跌0.5%。 “大多数市场处在历史高位，由于过去几个月涨势太猛，应该会有几波获利了结，”Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz表示。 金融和工业股下跌拖累菲律宾股市。BDO Unibank Inc 下跌3.5%。SM Investments 下跌1.1%。 新加坡股市全面下跌，大华银行 和华侨银行 分别下跌0.5%和0.4%。 马来西亚股市下跌0.3%，CIMB Group Holdings Bhd 收跌1.1%至五个月最低。云顶马来西亚 触及八个月最低。 过去六个交易日马来西亚股市下跌了五日。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 411.11 -0.47 -0.11 +17.60 349.57 新加坡 3334.67 -15.13 -0.45 +15.76 2880.76 马来西亚 1736.14 -5.33 -0.31 +5.75 1641.73 泰国 1701.81 9.23 +0.55 +10.30 1542.94 印尼 5952.08 2.05 +0.03 +12.37 5296.71 菲律宾 8279.92 -68.40 -0.82 +21.04 6840.64 越南 825.24 5.20 +0.63 +24.12 664.87 (完) (编译/审校 王洋/孙茉莉)