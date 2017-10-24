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东南亚股市：印尼股市触及纪录高位，受助于煤炭需求前景
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2017年10月24日 / 上午10点55分 / 1 天内

东南亚股市：印尼股市触及纪录高位，受助于煤炭需求前景

2 分钟阅读

    路透10月24日 - 印尼股市       周二触及纪录收盘高位，因煤炭股上涨。之前国际能源署(IEA)对东南亚地区的能源需求前景给出了强劲的预估。与此同时大部分其它地区股市受累于获利了结下跌。
    
    国际能源署(IEA)周二表示，东南亚地区石油需求至少在2040年以前保持增长，因为该地区的新兴国家依赖石油以满足快速增长的公路运输需求。            
    
    印尼股市小幅收升，之前触及盘中纪录高位，Bayan Resources Tbk PT          跳涨20%，Bumi Resources          上涨约2.5%，Adaro Energy Tbk PT          攀升约2.2%。
    
    泰国股市       收高0.6%，受助于能源股的上涨，PTT PCL         上涨0.5%，Thai Oil Pcl         涨3.8%。
    
    其它市场，马来西亚股市收在逾六个月最低，菲律宾股市      更是领跌该地区股市。新加坡股市      收跌0.5%。
    
    “大多数市场处在历史高位，由于过去几个月涨势太猛，应该会有几波获利了结，”Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz表示。
    
    金融和工业股下跌拖累菲律宾股市。BDO Unibank Inc         下跌3.5%。SM Investments       下跌1.1%。
    
    新加坡股市全面下跌，大华银行         和华侨银行         分别下跌0.5%和0.4%。
    
    马来西亚股市下跌0.3%，CIMB Group Holdings Bhd         收跌1.1%至五个月最低。云顶马来西亚         触及八个月最低。
    
    过去六个交易日马来西亚股市下跌了五日。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 411.11    -0.47   -0.11  +17.60   349.57
    新加坡                            3334.67   -15.13   -0.45  +15.76  2880.76
    马来西亚                          1736.14    -5.33   -0.31   +5.75  1641.73
    泰国                              1701.81     9.23   +0.55  +10.30  1542.94
    印尼                              5952.08     2.05   +0.03  +12.37  5296.71
    菲律宾                            8279.92   -68.40   -0.82  +21.04  6840.64
    越南                               825.24     5.20   +0.63  +24.12   664.87
    (完) (编译/审校 王洋/孙茉莉)

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