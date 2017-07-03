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东南亚股市：受中国数据激励多数收高，印尼股市创新高
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2017年7月3日 / 上午10点58分 / 1 个月前

东南亚股市：受中国数据激励多数收高，印尼股市创新高

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月3日 - 多数东南亚股市周一收高，追随市场普遍走势，投资人视中国制造业活动的意外复苏，为这个全球第二大经济体稳步增长的迹象。
    
    中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。            
    
    “中国的制造业PMI反弹是乌云中的一丝希望，整体通胀尽管已触底，但升幅可能受限。”瑞穗银行分析师在报告中称。
    
    印尼市场经过上周长假后恢复交易，印尼股市收在记录高点，电信和金融类股领涨。
    
    泰国股市收高0.3%，各类股均扬。
    
    菲律宾股市也小涨0.3%，地产及金融股领涨。
    
    马来西亚股市亦收高0.3%，消费及材料股上涨。
    
    越南股市收高0.3%，连续四个交易日上涨。
    
    新加坡股市微幅收低，主要受金融股打压。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 395.18     1.06   +0.27  +13.05   349.57
    新加坡                            3223.46    -3.02   -0.09  +11.90  2880.76
    马来西亚                          1768.67     5.00   +0.28   +7.73  1641.73
    泰国                              1579.41     4.67   +0.30   +2.36  1542.94
    印尼                              5910.24    80.53   +1.38  +11.58  5296.71
    菲律宾                            7866.52    23.36   +0.30  +15.00  6840.64
    越南                               778.88     2.41   +0.31  +17.15   664.87
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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