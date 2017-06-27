东南亚股市：受油价上涨推升多数收高，静待美联储主席讲话

路透6月27日 - 东南亚股市周二多上涨，因油价连四个交易日上扬，尽管对全球供应持续过剩的疑虑犹存。 马尼拉Eagle Equities分析师Joseph Roxas称，油价走升帮助推升东南亚市场小幅上扬，且上半年即将告一段落，市场也出现美化帐面的操作。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二稍后将在伦敦参加一场讨论会。投资者预其她将强调对美国经济的乐观看法，这样的话将支持美联储对今年还会再升息一次的预期。 菲律宾股市收高0.8%。 新加坡股市上涨0.3%，工业和金融股领涨。 越南股市逆势下跌0.7%，但稍早一度触及九年盘中高位。 马来西亚和印尼股市因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.49 0.90 +0.23 +12.85 349.57 新加坡 3219.53 10.06 +0.31 +11.76 2880.76 泰国 1586.45 0.84 +0.05 +2.82 1542.94 菲律宾 7876.37 62.20 +0.80 +15.14 6840.64 越南 767.51 -5.01 -0.65 +15.44 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)