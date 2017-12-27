东南亚股市：受油价和铜价涨势提振收高，印尼股市收于纪录高位

路透12月27日 - 东南亚股市周三收高，油价和铜价的大幅升势提振亚股，印尼股市收于纪录高位。 油价持于上日触及的两年半高位附近，因2018年市场前景相对偏紧；同时，伦铜跳涨至近三年半高点，受中国2018年需求强劲的预期提振。 印尼股市 收高0.9%，为10个交易日来第九次上涨。 金融类股为该指数贡献了逾一半的涨幅，Bank Danamon Indonesia 收高近17%，三菱日联金融集团(MUFG) 周二表示，将收购Danamon的多数股权。 新加坡股市 收升0.5%，金融类股领涨。 菲律宾股市 上扬0.7%，收于近七周高位。 周二公布的数据显示，菲律宾11月预算赤字从上年同期的191亿披索缩减至86亿披索。 越南股市 涨0.3%，触及逾三周收盘高位。 马来西亚股市 升0.7%，收在逾三个月最高位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 430.80 2.15 +0.50 +23.24 349.57 新加坡 3391.67 13.51 +0.40 +17.74 2880.76 马来西亚 1771.76 11.77 +0.67 +7.92 1641.73 泰国 1752.89 0.41 +0.02 +13.61 1542.94 印尼 6277.17 56.15 +0.90 +18.51 5296.71 菲律宾 8490.91 58.60 +0.69 +24.12 6840.64 越南 968.46 2.53 +0.26 +45.66 664.87 (完) (编译 王琛/于春红/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)