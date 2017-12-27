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东南亚股市：受油价和铜价涨势提振收高，印尼股市收于纪录高位
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#亚洲
December 27, 2017 / 10:01 AM / 更新于 21 hours ago

东南亚股市：受油价和铜价涨势提振收高，印尼股市收于纪录高位

2 分钟阅读

    路透12月27日 - 东南亚股市周三收高，油价和铜价的大幅升势提振亚股，印尼股市收于纪录高位。
    
    油价持于上日触及的两年半高位附近，因2018年市场前景相对偏紧；同时，伦铜跳涨至近三年半高点，受中国2018年需求强劲的预期提振。
    
    印尼股市       收高0.9%，为10个交易日来第九次上涨。

    金融类股为该指数贡献了逾一半的涨幅，Bank Danamon Indonesia          收高近17%，三菱日联金融集团(MUFG)        周二表示，将收购Danamon的多数股权。
    
    新加坡股市      收升0.5%，金融类股领涨。 
    
    菲律宾股市      上扬0.7%，收于近七周高位。
    
    周二公布的数据显示，菲律宾11月预算赤字从上年同期的191亿披索缩减至86亿披索。

    越南股市      涨0.3%，触及逾三周收盘高位。
    
    马来西亚股市       升0.7%，收在逾三个月最高位。    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 430.80     2.15   +0.50  +23.24   349.57
    新加坡                            3391.67    13.51   +0.40  +17.74  2880.76
    马来西亚                          1771.76    11.77   +0.67   +7.92  1641.73
    泰国                              1752.89     0.41   +0.02  +13.61  1542.94
    印尼                              6277.17    56.15   +0.90  +18.51  5296.71
    菲律宾                            8490.91    58.60   +0.69  +24.12  6840.64
    越南                               968.46     2.53   +0.26  +45.66   664.87
    (完) (编译 王琛/于春红/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)

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