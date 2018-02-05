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February 5, 2018 / 10:26 AM / in a day

东南亚股市：受美债收益率攀升拖累大跌，越南股市收挫5%

2 分钟阅读

    路透2月5日 - 东南亚股市周一下跌，市场担心美联储或以更大幅度加息，带动美国公债收益率攀升，这使得股市投资者受到影响。越南股市下跌5%，录得近两年半以来最大单日跌幅。
    
    亚洲股市周一创逾一年来最大日内跌幅，因对通胀升温的担忧打击债券，拖累美股从纪录高位回落，并引发对全球央行可能不得不更加积极收紧政策的疑虑。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌幅一度达到2%，连续第三日下滑。

    “由于收益率突然飙升，目前市场谨慎情绪弥漫，所以我认为各市场在努力适应收益率
变化及预期未来通胀上升等这些环境的变动，”凯基证券驻新加坡研究分析师Joel Ng称。
    
    新加坡股市      收跌1.3%，金融类股拖累。主要银行新加坡华侨银行         和星
展集团控股         录得逾一个月最差单日表现，新加坡大华银行         跌至四周低位
。
    
    印尼股市       收复稍早部分失地，因数据显示，该国第四季经济增速创下四年最快
。
    
    菲律宾股市      收跌2.2%。越南股市      大跌5%，录得2015年8月以来最差单日表
现。泰国股市       和马来西亚股市       收跌1%左右。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 453.46    -8.08   -1.75   +4.27   434.88
    新加坡                            3482.93   -46.89   -1.33   +2.35  3402.92
    马来西亚                          1853.07   -17.41   -0.93   +3.13  1796.81
    泰国                              1810.32   -17.03   -0.93   +3.23  1753.71
    印尼                              6589.68   -39.15   -0.59   +3.68  6355.65
    菲律宾                            8616.00  -194.75   -2.21   +0.67  8558.42
    越南                              1048.71   -56.33   -5.10   +6.55   984.24
    (完) (编译 王洋/刘秀红；审校 王兴亚/孙茉莉)
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