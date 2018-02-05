东南亚股市：受美债收益率攀升拖累大跌，越南股市收挫5%

路透2月5日 - 东南亚股市周一下跌，市场担心美联储或以更大幅度加息，带动美国公债收益率攀升，这使得股市投资者受到影响。越南股市下跌5%，录得近两年半以来最大单日跌幅。 亚洲股市周一创逾一年来最大日内跌幅，因对通胀升温的担忧打击债券，拖累美股从纪录高位回落，并引发对全球央行可能不得不更加积极收紧政策的疑虑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌幅一度达到2%，连续第三日下滑。 “由于收益率突然飙升，目前市场谨慎情绪弥漫，所以我认为各市场在努力适应收益率 变化及预期未来通胀上升等这些环境的变动，”凯基证券驻新加坡研究分析师Joel Ng称。 新加坡股市 收跌1.3%，金融类股拖累。主要银行新加坡华侨银行 和星 展集团控股 录得逾一个月最差单日表现，新加坡大华银行 跌至四周低位 。 印尼股市 收复稍早部分失地，因数据显示，该国第四季经济增速创下四年最快 。 菲律宾股市 收跌2.2%。越南股市 大跌5%，录得2015年8月以来最差单日表 现。泰国股市 和马来西亚股市 收跌1%左右。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 453.46 -8.08 -1.75 +4.27 434.88 新加坡 3482.93 -46.89 -1.33 +2.35 3402.92 马来西亚 1853.07 -17.41 -0.93 +3.13 1796.81 泰国 1810.32 -17.03 -0.93 +3.23 1753.71 印尼 6589.68 -39.15 -0.59 +3.68 6355.65 菲律宾 8616.00 -194.75 -2.21 +0.67 8558.42 越南 1048.71 -56.33 -5.10 +6.55 984.24 (完) (编译 王洋/刘秀红；审校 王兴亚/孙茉莉)