东南亚股市：受美国升息风险掼压普遍收跌，菲律宾股市挫低1.1%

路透2月22日 - 东南亚股市周五受亚股跌势拖累，投资人担心美国升息步伐加快的可能性，越南及菲律宾股市跌幅较大。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。 E-迷你标普500指数期货 下跌0.3%，富时指数期货 下跌0.8%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1%。 菲律宾股市 跌1.1%，新加坡股市 跌0.8%。 星展集团控股 脱离近期的纪录高位，下跌1.5%。 印尼股市 连跌第三日，收低0.8%，金融股领跌。 越南股市 下滑1%，公用事业和必需消费品类股拖累大盘。 泰国股市 收低0.7%，多数板块下跌。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 449.52 -4.56 -1.00 +3.37 434.88 新加坡 3488.46 -27.77 -0.79 +2.51 3402.92 马来西亚 1855.07 -3.10 -0.17 +3.24 1796.81 泰国 1788.63 -12.53 -0.70 +1.99 1753.71 印尼 6593.06 -50.34 -0.76 +3.74 6355.65 菲律宾 8515.57 -98.08 -1.14 -0.50 8558.42 越南 1076.03 -11.12 -1.02 +9.33 984.24 (完) (编译/审校 蔡美珍/艾茂林/于春红)