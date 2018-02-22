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亚洲
February 22, 2018 / 10:20 AM / 2 days ago

东南亚股市：受美国升息风险掼压普遍收跌，菲律宾股市挫低1.1%

2 分钟阅读

    路透2月22日 - 东南亚股市周五受亚股跌势拖累，投资人担心美国升息步伐加快的可能性，越南及菲律宾股市跌幅较大。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。            
    
    E-迷你标普500指数期货      下跌0.3%，富时指数期货       下跌0.8%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                跌1%。

    菲律宾股市      跌1.1%，新加坡股市      跌0.8%。
    
    星展集团控股         脱离近期的纪录高位，下跌1.5%。
    
    印尼股市       连跌第三日，收低0.8%，金融股领跌。
    
    越南股市      下滑1%，公用事业和必需消费品类股拖累大盘。
    
    泰国股市       收低0.7%，多数板块下跌。    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
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    汤森路透东南亚指数                 449.52    -4.56   -1.00   +3.37   434.88
    新加坡                            3488.46   -27.77   -0.79   +2.51  3402.92
    马来西亚                          1855.07    -3.10   -0.17   +3.24  1796.81
    泰国                              1788.63   -12.53   -0.70   +1.99  1753.71
    印尼                              6593.06   -50.34   -0.76   +3.74  6355.65
    菲律宾                            8515.57   -98.08   -1.14   -0.50  8558.42
    越南                              1076.03   -11.12   -1.02   +9.33   984.24
    (完) (编译/审校 蔡美珍/艾茂林/于春红)
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