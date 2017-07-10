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东南亚股市：受资金外流疑虑打压多数收低，新加坡逆势上涨
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2017年7月10日 / 上午11点12分 / 1 个月前

东南亚股市：受资金外流疑虑打压多数收低，新加坡逆势上涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月10日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国就业数据强劲，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的预期，使投资人担心外国资金自新兴市场撤离，流向收益较佳的美国资产。
    
    美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。            
    
    “虽然这(乐观的就业数据)表示美国经济强劲复苏，但也有人担心美国即将再次升息。”马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin表示。
    
    菲律宾股市收低0.7%，创逾一周来单日最大跌幅。菲律宾长途电话公司(PLDT)        领跌，重挫3.3%，创近七周来最低收盘价。
    
    马来西亚股市下跌0.2%，收在4月21日以来最低。Petronas Chemicals集团         重挫2.8%至逾六个月低点，对大盘造成最大拖累。
    
    越南股市收低1.2%，创近七个月最大跌幅。Ho Chi Minh Securities研究主管Fiachra Mac Cana表示，越南股市“早就该修正了。”
    
    印尼股市跌0.7%收在三周低点。
    
    新加坡股市逆势收高0.5%，受金融和电讯类股表现强劲的支撑。
    
    泰国股市因假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 391.64    -0.97   -0.25  +12.03   349.57
    新加坡                            3246.35    17.34   +0.54  +12.69  2880.76
    马来西亚                          1757.13    -2.80   -0.16   +7.03  1641.73
    印尼                              5771.51   -43.29   -0.74   +8.96  5296.71
    菲律宾                            7837.47   -51.86   -0.66  +14.57  6840.64
    越南                               766.56    -9.17   -1.18  +15.29   664.87
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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