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January 19, 2018 / 10:15 AM / a day ago

东南亚股市：周线均收高，获益于中国强劲经济增长数据

2 分钟阅读

    路透1月19日 - 越南股市周五一度创下逾10年高点，拜外资流入所赐，其他东南亚市场亦收高且录得周线涨幅，因此前数据显示，中国经济七年来增速首度回升。
    
    中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%， 增速为七年来首度回升。            
    
    瑞穗银行在报告中称，中国第四季经济增长数据良好，表明当局在金融业去风险化中执行地稳中向好，在保持金融稳定和经济平稳上拿捏适度。

    越南股市      收高1.1%，稍早触及2007年11月以来最高位，并连续第五周上涨。
    
    菲律宾股市      攀升1.1%，银行类股贡献多数涨幅。
    
    马来西亚股市       涨0.4%，周线连续第八周收高，创2002年以来最长周线连涨期。公共事业和金融类股领涨。
    
    新加坡股市      收升0.8%，连涨第四周，为2012年以来最长周线连涨期。
    
    印尼股市       收高0.3%，本周累计涨1.3%，为三周来最佳表现。
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
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    汤森路透东南亚指数                 457.64     3.28   +0.72   +5.23   434.88
    新加坡                            3550.36    29.05   +0.82   +4.33  3402.92
    马来西亚                          1828.83     7.23   +0.40   +1.78  1796.81
    泰国                              1821.34     2.02   +0.11   +3.86  1753.71
    印尼                              6490.90    18.23   +0.28   +2.13  6355.65
    菲律宾                            8915.92    95.18   +1.08   +4.18  8558.42
    越南                              1062.07    11.82   +1.13   +7.91   984.24
    (完) (编译 孙茉莉/艾茂林; 审校 刘秀红/张明钧)
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