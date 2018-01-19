东南亚股市：周线均收高，获益于中国强劲经济增长数据

路透1月19日 - 越南股市周五一度创下逾10年高点，拜外资流入所赐，其他东南亚市场亦收高且录得周线涨幅，因此前数据显示，中国经济七年来增速首度回升。 中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%， 增速为七年来首度回升。 瑞穗银行在报告中称，中国第四季经济增长数据良好，表明当局在金融业去风险化中执行地稳中向好，在保持金融稳定和经济平稳上拿捏适度。 越南股市 收高1.1%，稍早触及2007年11月以来最高位，并连续第五周上涨。 菲律宾股市 攀升1.1%，银行类股贡献多数涨幅。 马来西亚股市 涨0.4%，周线连续第八周收高，创2002年以来最长周线连涨期。公共事业和金融类股领涨。 新加坡股市 收升0.8%，连涨第四周，为2012年以来最长周线连涨期。 印尼股市 收高0.3%，本周累计涨1.3%，为三周来最佳表现。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 457.64 3.28 +0.72 +5.23 434.88 新加坡 3550.36 29.05 +0.82 +4.33 3402.92 马来西亚 1828.83 7.23 +0.40 +1.78 1796.81 泰国 1821.34 2.02 +0.11 +3.86 1753.71 印尼 6490.90 18.23 +0.28 +2.13 6355.65 菲律宾 8915.92 95.18 +1.08 +4.18 8558.42 越南 1062.07 11.82 +1.13 +7.91 984.24 (完) (编译 孙茉莉/艾茂林; 审校 刘秀红/张明钧)