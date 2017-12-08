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东南亚股市：在中国强劲贸易数据带动下上涨，菲律宾股市涨幅居前
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#亚洲
December 8, 2017 / 10:19 AM / in a day

东南亚股市：在中国强劲贸易数据带动下上涨，菲律宾股市涨幅居前

2 分钟阅读

    路透12月8日 - 东南亚股市周五上涨，菲律宾股市带头上攻，因中国和日本经济数据表现强劲，且美国采取迅速行动化解了政府周末关门大吉的危机。
    
    中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。            
    
    周五公布的修正数据显示，由于资本支出大幅增加，日本经济第三季增速是原先估计的两倍。而且受惠于出口旺盛，经济料将继续扩张。国内生产总值(GDP)中的资本支出项目上修至较上个季度增加1.1%，远高于分析师预期的0.4%以及0.2%的初值。            
    
    美国国会赶在周五午夜的截止期限前，周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案。众议院以235-193的票数通过议案后，迅速送交参议院，随后以81-14的票数通过，并递交总统特朗普以签署成法律。            

    菲律宾股市      涨1.6%，创一个月最大单日涨幅，受金融和工业股强劲上涨的带动。
周线收高2%，为5月初以来最大周线涨幅。
    
    新加坡海峡时报指数      攀升逾1%，从四连跌中反弹，但周线收低0.7%。
    
    金融版块贡献了大多数涨幅。星展集团控股         、华侨银行         和大华银行
          上涨1-2.5%不等。
    
    印尼股市       于五日来第四日上涨，亦受金融股的涨势推动。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 421.70     2.24   +0.53  +20.63   349.57
    新加坡                            3424.64    36.50   +1.08  +18.88  2880.76
    马来西亚                          1721.25     2.20   +0.13   +4.84  1641.73
    泰国                              1706.52     3.15   +0.18  +10.60  1542.94
    印尼                              6030.96    24.12   +0.40  +13.86  5296.71
    菲律宾                            8304.70   129.77   +1.59  +21.40  6840.64
    越南                               940.16     1.51   +0.16  +41.41   664.87
    (完) (编译 张明钧/白云; 审校 孙茉莉/刘秀红)

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