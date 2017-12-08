东南亚股市：在中国强劲贸易数据带动下上涨，菲律宾股市涨幅居前

路透12月8日 - 东南亚股市周五上涨，菲律宾股市带头上攻，因中国和日本经济数据表现强劲，且美国采取迅速行动化解了政府周末关门大吉的危机。 中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。 周五公布的修正数据显示，由于资本支出大幅增加，日本经济第三季增速是原先估计的两倍。而且受惠于出口旺盛，经济料将继续扩张。国内生产总值(GDP)中的资本支出项目上修至较上个季度增加1.1%，远高于分析师预期的0.4%以及0.2%的初值。 美国国会赶在周五午夜的截止期限前，周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案。众议院以235-193的票数通过议案后，迅速送交参议院，随后以81-14的票数通过，并递交总统特朗普以签署成法律。 菲律宾股市 涨1.6%，创一个月最大单日涨幅，受金融和工业股强劲上涨的带动。 周线收高2%，为5月初以来最大周线涨幅。 新加坡海峡时报指数 攀升逾1%，从四连跌中反弹，但周线收低0.7%。 金融版块贡献了大多数涨幅。星展集团控股 、华侨银行 和大华银行 上涨1-2.5%不等。 印尼股市 于五日来第四日上涨，亦受金融股的涨势推动。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 421.70 2.24 +0.53 +20.63 349.57 新加坡 3424.64 36.50 +1.08 +18.88 2880.76 马来西亚 1721.25 2.20 +0.13 +4.84 1641.73 泰国 1706.52 3.15 +0.18 +10.60 1542.94 印尼 6030.96 24.12 +0.40 +13.86 5296.71 菲律宾 8304.70 129.77 +1.59 +21.40 6840.64 越南 940.16 1.51 +0.16 +41.41 664.87 (完) (编译 张明钧/白云; 审校 孙茉莉/刘秀红)