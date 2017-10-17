东南亚股市：基本表现迟滞，菲律宾股市创纪录收盘高位

路透10月17日 - 多数东南亚股市周二走势迟滞，菲律宾股市 触及纪录收盘高位，权重股上扬。 菲律宾股市收涨0.59%至8497.74点，创历来高位，权重股SM Investments 和SM Prime Holdings 领涨。 “我们在迎头赶上。地区多数市场昨天大涨，所以今天出现了积压的需求，”RCBC Securities分析师Jeff Lucero说。 亚洲股市大致守住上日涨幅，因市场乐观预期即将公布的企业获利。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.1%。 新加坡股市 上涨，尽管数据显示新加坡9月出口意外下滑。 越南股市 收高约1.1%，金融股领涨。 印尼股市 收盘持稳，必需性消费类股涨势被电讯服务及非必需性消费类股跌势抵销。 泰国股市 收低，金融股下滑。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 415.61 -0.59 -0.14 +18.89 349.57 新加坡 3329.03 5.97 +0.18 +15.56 2880.76 马来西亚 1748.99 -5.38 -0.31 +6.53 1641.73 泰国 1724.47 -2.20 -0.13 +11.77 1542.94 印尼 5947.33 -2.37 -0.04 +12.28 5296.71 菲律宾 8497.74 49.80 +0.59 +24.22 6840.64 越南 828.29 8.86 +1.08 +24.58 664.87 (完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦)