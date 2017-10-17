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东南亚股市：基本表现迟滞，菲律宾股市创纪录收盘高位
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#亚洲
2017年10月17日 / 上午10点03分 / 7 天内

东南亚股市：基本表现迟滞，菲律宾股市创纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透10月17日 - 多数东南亚股市周二走势迟滞，菲律宾股市      触及纪录收盘高位，权重股上扬。
    
    菲律宾股市收涨0.59%至8497.74点，创历来高位，权重股SM Investments       和SM Prime Holdings         领涨。
    
    “我们在迎头赶上。地区多数市场昨天大涨，所以今天出现了积压的需求，”RCBC Securities分析师Jeff Lucero说。

    亚洲股市大致守住上日涨幅，因市场乐观预期即将公布的企业获利。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.1%。
    
    新加坡股市      上涨，尽管数据显示新加坡9月出口意外下滑。
    
    越南股市      收高约1.1%，金融股领涨。
    
    印尼股市       收盘持稳，必需性消费类股涨势被电讯服务及非必需性消费类股跌势抵销。
    
    泰国股市       收低，金融股下滑。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 415.61    -0.59   -0.14  +18.89   349.57
    新加坡                            3329.03     5.97   +0.18  +15.56  2880.76
    马来西亚                          1748.99    -5.38   -0.31   +6.53  1641.73
    泰国                              1724.47    -2.20   -0.13  +11.77  1542.94
    印尼                              5947.33    -2.37   -0.04  +12.28  5296.71
    菲律宾                            8497.74    49.80   +0.59  +24.22  6840.64
    越南                               828.29     8.86   +1.08  +24.58   664.87
    (完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦)

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