东南亚股市：多收低，美国更快加息疑虑重燃且中国制造业数据疲弱

路透2月28日 - 多数东南亚股市周三下滑，美国联邦储备理事会(FED /美联储)主席鲍威尔首秀发表的讲话重又唤起对美国更快加息的担忧，且 来自中国和日本疲弱的制造业数据重燃对全球经济增长的疑虑。 鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认， 经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。 Asiasec Equities分析师Manny Cruz表示，尽管亚洲市场对美国加息 非常敏感，但该地区强劲的经济增长料会吸引资金稳步流入。 周三公布的数据显示，中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数 回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。 中国为东南亚国家最大的贸易伙伴之一。 菲律宾股市 跌1.4%，在区域股市中跌幅最大，工业及房地产类股领跌。 新加坡股市 跌0.6%，连续第二日下跌，几乎完全由金融类股拖累。星展集团控股 跌1.2%，新加坡华侨银行 跌2%。 马来西亚股市 跌0.8%。泰国股市 持平。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 453.67 -3.57 -0.78 +4.32 434.88 新加坡 3517.94 -22.45 -0.63 +3.38 3402.92 马来西亚 1856.20 -15.26 -0.82 +3.31 1796.81 泰国 1830.13 -0.26 -0.01 +4.36 1753.71 印尼 6597.22 -1.71 -0.03 +3.80 6355.65 菲律宾 8475.29 -117.09 -1.36 -0.97 8558.42 越南 1121.54 1.93 +0.17 +13.95 984.24 (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王颖/张明钧)