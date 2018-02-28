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亚洲
February 28, 2018 / 10:33 AM / 更新于 19 hours ago

东南亚股市：多收低，美国更快加息疑虑重燃且中国制造业数据疲弱

2 分钟阅读

    路透2月28日 - 多数东南亚股市周三下滑，美国联邦储备理事会(FED
/美联储)主席鲍威尔首秀发表的讲话重又唤起对美国更快加息的担忧，且
来自中国和日本疲弱的制造业数据重燃对全球经济增长的疑虑。
    
    鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，
经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。            
    
    Asiasec Equities分析师Manny Cruz表示，尽管亚洲市场对美国加息
非常敏感，但该地区强劲的经济增长料会吸引资金稳步流入。

    周三公布的数据显示，中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数
回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。            
    
    中国为东南亚国家最大的贸易伙伴之一。
    
    菲律宾股市      跌1.4%，在区域股市中跌幅最大，工业及房地产类股领跌。
    
    新加坡股市      跌0.6%，连续第二日下跌，几乎完全由金融类股拖累。星展集团控股
         跌1.2%，新加坡华侨银行         跌2%。
    
    马来西亚股市       跌0.8%。泰国股市       持平。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 453.67    -3.57   -0.78   +4.32   434.88
    新加坡                            3517.94   -22.45   -0.63   +3.38  3402.92
    马来西亚                          1856.20   -15.26   -0.82   +3.31  1796.81
    泰国                              1830.13    -0.26   -0.01   +4.36  1753.71
    印尼                              6597.22    -1.71   -0.03   +3.80  6355.65
    菲律宾                            8475.29  -117.09   -1.36   -0.97  8558.42
    越南                              1121.54     1.93   +0.17  +13.95   984.24
    (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王颖/张明钧)
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