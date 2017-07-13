东南亚股市：多数上涨因叶伦口风谨慎，菲律宾股市回吐涨幅

路透7月13日 - 东南亚股市周四多数上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会证词中暗示或以较为渐近的方式收紧货币政策，这提振了风险偏好。 叶伦周三指出，虽然美国经济稳健程度足以支持美联储收紧货币政策，但联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。 新加坡股市 收涨0.8%，得益于金融股和工业股。星展集团控股 和大华银行 分别上涨2.1%和1.5%，怡和控股 涨2%。 泰国股市 涨0.3%，材料及能源类股领涨。 越南股市 连续第三个交易日上涨，收高0.5%。 菲律宾股市 削减稍早涨幅，收平。 印尼股市 收高0.2%，受金融类股提振。 马来西亚股市 收盘微幅下跌，此前该国央行维持指标利率不变，符合市场预期 。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.67 2.08 +0.53 +12.90 349.57 新加坡 3235.67 26.76 +0.83 +12.32 2880.76 马来西亚 1753.78 -3.46 -0.20 +6.83 1641.73 泰国 1579.41 4.48 +0.28 +2.36 1542.94 印尼 5830.04 10.91 +0.19 +10.07 5296.71 菲律宾 7936.85 -1.52 -0.02 +16.02 6840.64 越南 778.30 4.13 +0.53 +17.06 664.87 (完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)