东南亚股市：多数上涨，印尼股市结束六连跌

路透3月8日 - 多数东南亚股市周四上涨，印尼和越南股市皆上涨超过1%，因白宫表示部分贸易伙伴可望排除在特朗普总统提出的关税计画之外，缓解了全球贸易战的疑虑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨近1%，此前白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)称，墨西哥与加拿大还有其他一些国家可能排除于美国高额钢铝产品关税计划之外。 印尼股市 在连续下跌六个交易日后上涨，受助于印尼中亚银行(Bank Central Asia) 以及Bank Negara Indonesia 等银行股大涨，两档银行股各上涨超过3%。 越南股市 收高逾1%，受到房地产公司Vingroup 和金融中介Vietnam Pro sperity 提振，两支个股均触及纪录高位。 泰国股市 连续第七个交易日下跌，为2015年11月以来最长连跌期，能源公司PTT Pcl 跌1.5%，房地产开发商Central Pattana 下跌近5%。 菲律宾股市 跌0.3%，受金融类股拖累。菲律宾周五将公布1月贸易收支数据。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.38 2.10 +0.47 +2.87 434.88 新加坡 3480.44 29.75 +0.86 +2.28 3402.92 马来西亚 1839.62 1.72 +0.09 +2.38 1796.81 泰国 1778.90 -2.74 -0.15 +1.44 1753.71 印尼 6443.02 74.75 +1.17 +1.37 6355.65 菲律宾 8381.85 -22.84 -0.27 -2.06 8558.42 越南 1124.15 11.89 +1.07 +14.22 984.24 (完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 孙茉莉/艾茂林)