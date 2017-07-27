东南亚股市：多数上涨，因美联储对通胀的谨慎看法暗示将缓慢升息

路透7月27日 - 多数东南亚股市周四上涨，因投资者将美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀的谨慎看法视为该央行将缓慢收紧货币政策的信号。 美联储曾在6月政策声明中称通胀率“略微”低于目标水平，但周三只是称通胀率低于2%。 美联储周三维持利率不变，称预计将在“相对短期内”开始缩减所持巨量公债。 菲律宾股市 回吐部分涨幅，终场小幅收高。 新加坡股市 涨0.5%，连涨第三日，金融股领涨。 星展集团控股 攀升1.6%，收于逾17年高位。 华侨银行 大涨2.1%，触及纪录最高收位，此前公布的第二季净利大增22%。 马来西亚股市 连涨第五日，印尼股市 收高0.3%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 401.94 1.55 +0.39 +14.98 349.57 新加坡 3354.71 17.99 +0.54 +16.45 2880.76 马来西亚 1770.07 4.07 +0.23 +7.82 1641.73 泰国 1581.06 -2.11 -0.13 +2.47 1542.94 印尼 5819.74 19.54 +0.34 +9.87 5296.71 菲律宾 8045.78 8.27 +0.10 +17.62 6840.64 越南 771.50 -2.38 -0.31 +16.04 664.87 (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 王兴亚/于春红)