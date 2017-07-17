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东南亚股市：多数上涨，新加坡股市收于近两年来最高位
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2017年7月17日 / 上午10点09分 / 22 天前

东南亚股市：多数上涨，新加坡股市收于近两年来最高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月17日 - 多数东南亚股市周一上涨，新加坡股市收于近两年来最高位，因美国通胀低迷以及内需疲软，降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内第三次升息的可能性。
    
    美联储决策者在考虑是否进行第三次升息，以及宣布开始缩减4.2万亿美元债券组合的计划时，面临通胀温和和劳动力市场收紧这一相互矛盾的状况。            
    
    美联储升息预期降温有利于资金流入亚洲，因投资者通常在亚洲市场寻找更高收益率。

    东南亚市场方面，新加坡股市      周一连续第三个交易日上涨，金融和地产类股领升。
    
    星展集团控股         收创逾10年高位，Ascendas Real Estate Investment Trust         收涨1.15%。
    
    菲律宾股市      中止两日连跌而收高，工业和地产类股涨势居前。

    “一周后将发表国情咨文，接下来则是议会开议。市场通常会在这些重要谈话之前上涨
，”马尼拉Eagle Equities Inc总裁Joseph Roxas表示。
    
    “我们预期参议院将通过税务改革措施，主要调降企业及个人所得税。”
    
    越南股市      下跌1%，收在一周来最低，受金融股拖累。
    
    Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
        重挫2.8%至一个半月最低收位。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 397.34     1.18   +0.30  +13.67   349.57
    新加坡                            3298.24    10.81   +0.33  +14.49  2880.76
    马来西亚                          1755.19     0.19   +0.01   +6.91  1641.73
    泰国                              1574.09    -3.70   -0.23   +2.02  1542.94
    印尼                              5841.28     9.49   +0.16  +10.28  5296.71
    菲律宾                            7934.50    48.60   +0.62  +15.99  6840.64
    越南                               768.91    -8.69   -1.12  +15.65   664.87
    (完) (编译 王兴亚/艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉)

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