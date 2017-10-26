东南亚股市：多数下滑，印尼股市结束两日连涨而小幅收低

路透10月26日 - 多数东南亚股市周四下滑，因近期美元的涨势促使 全球基金锁定在新兴市场的获利，印尼股市 在过去两个交易日创 下纪录最高收位后，今日小跌。 美元稍事歇息。此前在美国税改憧憬，以及美联储下任主席可能持更 鹰派政策立场的揣测带动下，美元在过去一周上扬。 继特朗普当选美国总统后投资者纷纷涌入美国资产，因押注特朗普的 扩张性财政政策将推动美国经济增长、通胀率和利率。 印尼股市 下滑，此前曾触及纪录高点，非必需消费品以及能 源股疲势累及大盘。 菲律宾股市 小跌0.4%，因投资者了结获利。 泰国股市因泰国国王葬礼而休市。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 412.00 -0.16 -0.04 +17.86 349.57 新加坡 3356.25 12.37 +0.37 +16.51 2880.76 马来西亚 1736.80 -2.25 -0.13 +5.79 1641.73 印尼 5995.85 -29.59 -0.49 +13.20 5296.71 菲律宾 8267.92 -35.43 -0.43 +20.86 6840.64 越南 830.11 -0.58 -0.07 +24.85 664.87 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)