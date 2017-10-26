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东南亚股市：多数下滑，印尼股市结束两日连涨而小幅收低
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#亚洲
2017年10月26日 / 上午11点13分 / 1 天前

东南亚股市：多数下滑，印尼股市结束两日连涨而小幅收低

1 分钟阅读

    路透10月26日 - 多数东南亚股市周四下滑，因近期美元的涨势促使
全球基金锁定在新兴市场的获利，印尼股市       在过去两个交易日创
下纪录最高收位后，今日小跌。
    
    美元稍事歇息。此前在美国税改憧憬，以及美联储下任主席可能持更
鹰派政策立场的揣测带动下，美元在过去一周上扬。
    
    继特朗普当选美国总统后投资者纷纷涌入美国资产，因押注特朗普的
扩张性财政政策将推动美国经济增长、通胀率和利率。
    
    印尼股市       下滑，此前曾触及纪录高点，非必需消费品以及能
源股疲势累及大盘。
    
    菲律宾股市      小跌0.4%，因投资者了结获利。
    
    泰国股市因泰国国王葬礼而休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 412.00    -0.16   -0.04  
+17.86   349.57
    新加坡                            3356.25    12.37   +0.37  
+16.51  2880.76
    马来西亚                          1736.80    -2.25   -0.13  
 +5.79  1641.73
    印尼                              5995.85   -29.59   -0.49  
+13.20  5296.71
    菲律宾                            8267.92   -35.43   -0.43  
+20.86  6840.64
    越南                               830.11    -0.58   -0.07  
+24.85   664.87
    (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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