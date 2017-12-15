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东南亚股市：多数下跌与亚股走势一致，菲律宾股市下跌1.5%
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#亚洲
December 15, 2017 / 10:37 AM / a day ago

东南亚股市：多数下跌与亚股走势一致，菲律宾股市下跌1.5%

2 分钟阅读

    路透12月15日 - 多数东南亚股市周五下跌，与亚股走势一致，受美
国股市走软的影响，因为美国税改法案遇阻，引发市场担忧。
    
     美国总统特朗普推动国会批准共和党税改议案的努力周四遭遇潜在
障碍，又有两名共和党参议员坚持修改议案，加入到那些支持立场还不确
定的议员行列。            
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌0.4%。
    
    

    菲律宾股市      下挫1.5%，跌幅居前，创下11月3日来最大跌幅，不过周线仍是连续
第二周收高。
    
    新加坡股市      连跌第二日，收于12月7日来最低，周线下滑0.2%。
    
    马来西亚股市       收低0.3%，周线收高1.9%，创下1月来最佳表现。
    
    泰国股市       最后时刻在买盘带动下收高0.2%，且为连续第三周周线收高。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 425.99    -1.21   -0.28  +21.86   349.57
    新加坡                            3416.94   -18.84   -0.55  +18.61  2880.76
    马来西亚                          1753.07    -5.93   -0.34   +6.78  1641.73
    泰国                              1717.69     2.70   +0.16  +11.33  1542.94
    印尼                              6119.42     5.77   +0.09  +15.53  5296.71
    菲律宾                            8337.04  -124.02   -1.47  +21.88  6840.64
    越南                               935.16    -0.69   -0.07  +40.65   664.87
    (完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋)

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