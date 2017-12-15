东南亚股市：多数下跌与亚股走势一致，菲律宾股市下跌1.5%

路透12月15日 - 多数东南亚股市周五下跌，与亚股走势一致，受美 国股市走软的影响，因为美国税改法案遇阻，引发市场担忧。 美国总统特朗普推动国会批准共和党税改议案的努力周四遭遇潜在 障碍，又有两名共和党参议员坚持修改议案，加入到那些支持立场还不确 定的议员行列。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.4%。 菲律宾股市 下挫1.5%，跌幅居前，创下11月3日来最大跌幅，不过周线仍是连续 第二周收高。 新加坡股市 连跌第二日，收于12月7日来最低，周线下滑0.2%。 马来西亚股市 收低0.3%，周线收高1.9%，创下1月来最佳表现。 泰国股市 最后时刻在买盘带动下收高0.2%，且为连续第三周周线收高。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 425.99 -1.21 -0.28 +21.86 349.57 新加坡 3416.94 -18.84 -0.55 +18.61 2880.76 马来西亚 1753.07 -5.93 -0.34 +6.78 1641.73 泰国 1717.69 2.70 +0.16 +11.33 1542.94 印尼 6119.42 5.77 +0.09 +15.53 5296.71 菲律宾 8337.04 -124.02 -1.47 +21.88 6840.64 越南 935.16 -0.69 -0.07 +40.65 664.87 (完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋)