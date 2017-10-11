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东南亚股市：多数下跌受外资流出打击；泰国股市触及近24年高点
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#亚洲
2017年10月11日 / 上午10点01分 / 10 天前

东南亚股市：多数下跌受外资流出打击；泰国股市触及近24年高点

2 分钟阅读

    路透10月11日 - 东南亚股市周三收盘大多下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布9月政策会议记录之前，外资流出当地股市；泰国股市续涨创近24年高位。
    
    美联储今日稍晚将公布的会议记录可能会支持12月将升息的看法，并将为美国收紧货币政策的步伐提供线索。
    
    “受美联储将开始缩减资产负债表以及预期12月可能升息影响，亚洲市场自上月以来就一直有一些来自外资的卖压，”Asiasec Equities的分析师Manny Cruz说。

    “外资似乎重新布署或调整了对亚洲市场的曝险。”
    
    菲律宾股市      脱离历史高位，收盘下滑0.5%，必需性消费类股和工业类股下跌。
    
    印尼股市       跌0.4%，来到近两周收盘低点，受累于电信类股下挫。
    
    新加坡股市      下滑0.3%，金融股下跌，星展集团控股         和华侨银行         分别跌0.7%和0.9%。
    
    泰国股市       最多上扬0.7%至1994年1月以来最高位，涨势扩大至第二日。泰国总理巴育上将周二称，该国明年11月将举行大选。
    
    越南股市      跳升至逾九年半高位，连续第四个交易日上涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 411.35     0.32   +0.08  +17.67   349.57
    新加坡                            3280.28    -8.67   -0.26  +13.87  2880.76
    马来西亚                          1757.21    -3.92   -0.22   +7.03  1641.73
    泰国                              1714.14     7.19   +0.42  +11.10  1542.94
    印尼                              5882.79   -22.98   -0.39  +11.06  5296.71
    菲律宾                            8358.47   -39.57   -0.47  +22.19  6840.64
    越南                               813.95     3.30   +0.41  +22.42   664.87
    (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍)

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