东南亚股市：多数下跌受外资流出打击；泰国股市触及近24年高点

路透10月11日 - 东南亚股市周三收盘大多下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布9月政策会议记录之前，外资流出当地股市；泰国股市续涨创近24年高位。 美联储今日稍晚将公布的会议记录可能会支持12月将升息的看法，并将为美国收紧货币政策的步伐提供线索。 “受美联储将开始缩减资产负债表以及预期12月可能升息影响，亚洲市场自上月以来就一直有一些来自外资的卖压，”Asiasec Equities的分析师Manny Cruz说。 “外资似乎重新布署或调整了对亚洲市场的曝险。” 菲律宾股市 脱离历史高位，收盘下滑0.5%，必需性消费类股和工业类股下跌。 印尼股市 跌0.4%，来到近两周收盘低点，受累于电信类股下挫。 新加坡股市 下滑0.3%，金融股下跌，星展集团控股 和华侨银行 分别跌0.7%和0.9%。 泰国股市 最多上扬0.7%至1994年1月以来最高位，涨势扩大至第二日。泰国总理巴育上将周二称，该国明年11月将举行大选。 越南股市 跳升至逾九年半高位，连续第四个交易日上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 411.35 0.32 +0.08 +17.67 349.57 新加坡 3280.28 -8.67 -0.26 +13.87 2880.76 马来西亚 1757.21 -3.92 -0.22 +7.03 1641.73 泰国 1714.14 7.19 +0.42 +11.10 1542.94 印尼 5882.79 -22.98 -0.39 +11.06 5296.71 菲律宾 8358.47 -39.57 -0.47 +22.19 6840.64 越南 813.95 3.30 +0.41 +22.42 664.87 (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍)