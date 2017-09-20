东南亚股市：多数下跌等待美联储会议结果，菲律宾股市上扬

路透9月20日 - 东南亚股市周三大多下跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策会议结果之前，投资者削减头寸。菲律宾股市上涨，对税改方案的憧憬提振了市场人气。 美联储将在周三1800GMT宣布利率决议，市场普遍预计该央行将维持利率不变，但可能会开始削减其所持债券，可能在未来几个月就开始缩减。 “市场信心仍好坏不一。一些市场依然在上升，但一些市场在触及新高后遭遇获利了结，例如泰国。但今天，我们都在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)的结果，”Phillip Capital Thailand的策略师Teerada Charnyingyong说。 泰国股市 下滑0.1%，Airports of Thailand 大跌2.9%累及大盘。油气 炼制业者PTT Pcl 跌1%。 新加坡股市 收低0.2%，受工业股拖累。Jardine Strategic Holdings 挫跌2.54%，跌幅居前。 马来西亚股市 收低，无视8月通胀数据，稍早公布数据显示，8月通胀率升幅超 出预期，逐渐接近央行目标区间高端。 菲律宾股市 收高0.7%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 409.05 0.20 +0.05 +17.02 349.57 新加坡 3218.07 -7.88 -0.24 +11.71 2880.76 马来西亚 1773.58 -3.08 -0.17 +8.03 1641.73 泰国 1670.65 -1.94 -0.12 +8.28 1542.94 印尼 5906.57 5.25 +0.09 +11.51 5296.71 菲律宾 8219.32 56.62 +0.69 +20.15 6840.64 越南 805.86 -0.07 -0.01 +21.21 664.87 (完) (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 艾茂林/张明钧)