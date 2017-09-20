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东南亚股市：多数下跌等待美联储会议结果，菲律宾股市上扬
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#亚洲
2017年9月20日 / 上午10点25分 / 1 个月前

东南亚股市：多数下跌等待美联储会议结果，菲律宾股市上扬

2 分钟阅读

    路透9月20日 - 东南亚股市周三大多下跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策会议结果之前，投资者削减头寸。菲律宾股市上涨，对税改方案的憧憬提振了市场人气。
    
    美联储将在周三1800GMT宣布利率决议，市场普遍预计该央行将维持利率不变，但可能会开始削减其所持债券，可能在未来几个月就开始缩减。
    
    “市场信心仍好坏不一。一些市场依然在上升，但一些市场在触及新高后遭遇获利了结，例如泰国。但今天，我们都在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)的结果，”Phillip Capital Thailand的策略师Teerada
Charnyingyong说。

    泰国股市       下滑0.1%，Airports of Thailand         大跌2.9%累及大盘。油气
炼制业者PTT Pcl         跌1%。

    新加坡股市      收低0.2%，受工业股拖累。Jardine Strategic Holdings         
挫跌2.54%，跌幅居前。
    
    马来西亚股市       收低，无视8月通胀数据，稍早公布数据显示，8月通胀率升幅超
出预期，逐渐接近央行目标区间高端。
    
    菲律宾股市      收高0.7%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 409.05     0.20   +0.05  +17.02   349.57
    新加坡                            3218.07    -7.88   -0.24  +11.71  2880.76
    马来西亚                          1773.58    -3.08   -0.17   +8.03  1641.73
    泰国                              1670.65    -1.94   -0.12   +8.28  1542.94
    印尼                              5906.57     5.25   +0.09  +11.51  5296.71
    菲律宾                            8219.32    56.62   +0.69  +20.15  6840.64
    越南                               805.86    -0.07   -0.01  +21.21   664.87
    (完) (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 艾茂林/张明钧)

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