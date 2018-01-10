FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数下跌，但越南股市连涨三日并录得十年最高收位
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
深度分析
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
国际财经
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 10, 2018 / 10:14 AM / a day ago

东南亚股市：多数下跌，但越南股市连涨三日并录得十年最高收位

2 分钟阅读

    路透1月10日 - 东南亚股市周三多数低迷，与亚股走势一致，但越南股市连续第三日上涨，创下十年来最高收位。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                在连涨六日后下滑0.5%，之前曾非常接近2007年11月创下的纪录高点。
    
    越南股市      收涨0.4%，盘内涨幅一度达到1.2%，为13个交易日里第12日收涨。

    金融和能源股涨势推升大盘，Vincom Retail JSC         收高6%，Petrovietnam Gas Joint Stock Corp         涨1%。
    
    新加坡股市      收低0.2%，终止连续两日的涨势，受累于权重股怡和控股         跌2.4%。
    
    马来西亚股市       连跌两日，消费和电信股疲势拖累大盘。
    
    菲律宾股市      自上日所及的纪录高点回撤，收盘持平。综合企业JG Summit Holdings Inc         收低2.4%，为表现最差个股。
    
    泰国股市       收盘持平，消费类和原物料类股涨势抵消了工业股的跌势。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 449.56     0.67   +0.15   +3.38   434.88
    新加坡                            3520.45    -4.20   -0.12   +3.45  3402.92
    马来西亚                          1822.92    -4.03   -0.22   +1.45  1796.81
    泰国                              1794.92    -0.29   -0.02   +2.35  1753.71
    印尼                              6371.17    -1.97   -0.03   +0.24  6355.65
    菲律宾                            8920.29    -3.43   -0.04   +4.23  8558.42
    越南                              1038.11     4.55   +0.44   +5.47   984.24
    (完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 高琦/王兴亚)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below