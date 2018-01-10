东南亚股市：多数下跌，但越南股市连涨三日并录得十年最高收位

路透1月10日 - 东南亚股市周三多数低迷，与亚股走势一致，但越南股市连续第三日上涨，创下十年来最高收位。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在连涨六日后下滑0.5%，之前曾非常接近2007年11月创下的纪录高点。 越南股市 收涨0.4%，盘内涨幅一度达到1.2%，为13个交易日里第12日收涨。 金融和能源股涨势推升大盘，Vincom Retail JSC 收高6%，Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 涨1%。 新加坡股市 收低0.2%，终止连续两日的涨势，受累于权重股怡和控股 跌2.4%。 马来西亚股市 连跌两日，消费和电信股疲势拖累大盘。 菲律宾股市 自上日所及的纪录高点回撤，收盘持平。综合企业JG Summit Holdings Inc 收低2.4%，为表现最差个股。 泰国股市 收盘持平，消费类和原物料类股涨势抵消了工业股的跌势。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 449.56 0.67 +0.15 +3.38 434.88 新加坡 3520.45 -4.20 -0.12 +3.45 3402.92 马来西亚 1822.92 -4.03 -0.22 +1.45 1796.81 泰国 1794.92 -0.29 -0.02 +2.35 1753.71 印尼 6371.17 -1.97 -0.03 +0.24 6355.65 菲律宾 8920.29 -3.43 -0.04 +4.23 8558.42 越南 1038.11 4.55 +0.44 +5.47 984.24 (完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 高琦/王兴亚)