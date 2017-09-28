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东南亚股市：多数下跌，因美国税改计划打击亚洲股汇市
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#亚洲
2017年9月28日 / 上午10点12分 / 23 天前

东南亚股市：多数下跌，因美国税改计划打击亚洲股汇市

2 分钟阅读

    路透9月28日 - 越南以外的东南亚股市周四下跌，与其他亚洲股汇市走势相符，因美国总统特朗普提出税改计划后，提振了美元及美债收益率(殖利率)。

    特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。            
    
    “基本上，今天的题材就是货币贬值--亚币贬值，因为美元强劲升值，”KGI Thailand分析师Rakpong Chaisuparakul指出。

    “股市资金流动与汇市一道在放缓，亚洲多数股市的外资买超周二以
来在放缓。”
    
    美元涨势亦拖累MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌
至一个月低位。
    
    本月，外资在印尼股市卖超约7亿美元，在印度和韩国股市分别卖超
约10亿美元。
    
    菲律宾股市      因获利了结而收跌0.8%， 受工业类和金融类股影
响。菲股上周曾触及纪录高位。
    
    新加坡股市      收跌0.3%，受金融类和通讯类股拖累。华侨银行 <
OCBC.SI>终结连六日涨势，收低0.5%。
    
    泰国股市       收跌0.2%，逆转了早先的涨幅，因能源类和金融类
股下跌。泰国国家石油(PTT)        跌约1%。
    
    马来西亚股市       和印尼股市       分别收低0.4%，越南股市<.
VNI>微幅收涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 402.94    -2.34   -0.58  +15.27   349.57
    新加坡                            3227.14    -9.01   -0.28  +12.02  2880.76
    马来西亚                          1758.06    -6.18   -0.35   +7.09  1641.73
    泰国                              1666.36    -3.91   -0.23   +8.00  1542.94
    印尼                              5841.05   -21.98   -0.37  +10.28  5296.71
    菲律宾                            8156.04   -65.88   -0.80  +19.23  6840.64
    越南                               804.82     1.05   +0.13  +21.05   664.87
    (完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/张明钧)

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