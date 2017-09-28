东南亚股市：多数下跌，因美国税改计划打击亚洲股汇市

路透9月28日 - 越南以外的东南亚股市周四下跌，与其他亚洲股汇市走势相符，因美国总统特朗普提出税改计划后，提振了美元及美债收益率(殖利率)。 特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。 “基本上，今天的题材就是货币贬值--亚币贬值，因为美元强劲升值，”KGI Thailand分析师Rakpong Chaisuparakul指出。 “股市资金流动与汇市一道在放缓，亚洲多数股市的外资买超周二以 来在放缓。” 美元涨势亦拖累MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌 至一个月低位。 本月，外资在印尼股市卖超约7亿美元，在印度和韩国股市分别卖超 约10亿美元。 菲律宾股市 因获利了结而收跌0.8%， 受工业类和金融类股影 响。菲股上周曾触及纪录高位。 新加坡股市 收跌0.3%，受金融类和通讯类股拖累。华侨银行 < OCBC.SI>终结连六日涨势，收低0.5%。 泰国股市 收跌0.2%，逆转了早先的涨幅，因能源类和金融类 股下跌。泰国国家石油(PTT) 跌约1%。 马来西亚股市 和印尼股市 分别收低0.4%，越南股市<. VNI>微幅收涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 402.94 -2.34 -0.58 +15.27 349.57 新加坡 3227.14 -9.01 -0.28 +12.02 2880.76 马来西亚 1758.06 -6.18 -0.35 +7.09 1641.73 泰国 1666.36 -3.91 -0.23 +8.00 1542.94 印尼 5841.05 -21.98 -0.37 +10.28 5296.71 菲律宾 8156.04 -65.88 -0.80 +19.23 6840.64 越南 804.82 1.05 +0.13 +21.05 664.87 (完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/张明钧)