东南亚股市：多数下跌，越南股市创2017年内最大周线涨幅

路透11月10日 - 大多数东南亚股市周五收低，菲律宾股市下跌1%。但越南股市创出今年以来的最大周线涨幅，六日上涨使其创出近十年新高。 整体亚洲股市因美国税改的不确定性而下滑，此前美国参议院共和党人公布的税改议案在多个关键领域都与众议院版本存在差异，其中包括推迟下调企业税的时间。 “美国税改不确定性上升，昨日令市场担忧，今日亚洲时段市场波动率较高，似乎这种担忧没有缓解，”ING在报告中表示。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%，上日触及近10年高点。 菲律宾股市 收于一周低位，受工业和地产股拖累。该指数本周上涨0.7%。 新加坡股市 跌0.1%，结束三日连涨，本周累计涨1.1%。 泰国股市 跌0.8%，为逾三周来最大跌幅，本周累计跌0.7%。 印尼股市 收低0.3%至逾一周来最低，受金融股与电信股拖累。 越南股市 上涨0.9%，本周上涨2.9%，创出2016年9月以来的最大周线涨幅。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.92 -1.48 -0.35 +19.27 349.57 新加坡 3420.10 -3.81 -0.11 +18.72 2880.76 马来西亚 1742.28 -4.53 -0.26 +6.12 1641.73 泰国 1689.28 -13.75 -0.81 +9.48 1542.94 印尼 6021.83 -20.63 -0.34 +13.69 5296.71 菲律宾 8433.48 -86.34 -1.01 +23.28 6840.64 越南 868.21 7.81 +0.91 +30.58 664.87 (完) (编译 张涛；审校 于春红)