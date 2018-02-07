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February 7, 2018 / 10:14 AM / in a day

东南亚股市：多数反弹，但美国股指期货下跌抑制回弹幅度

2 分钟阅读

    路透2月7日 - 东南亚股市周三除了新加坡市场外均反弹，此前经历了两个交易日的大跌。不过今日涨势基本有限，因美国股指期货在亚洲尾盘下跌。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               小升，因美股隔夜在尾盘时段的反弹帮助安抚紧张情绪，不过市场参与者仍然紧盯标普迷你期货      的走势。后者下跌约1%，暗示美股可能继续震荡。
    
    “低波动率局面大概已结束--2017年和2018年是极为特殊情况。目前为止，波动率的飙升很吓人，但相对受限，”Saxo Bank股市策略部门主管Peter Garny在一份报告中写道。

    菲律宾股市      收高1.4%，报8,667.56点，金融股领涨。
    
    “8,700左右面临顽强阻力。这是近期市场要翻越的障碍。”Asiasec Equities分析师Manny Cruz说道。
    
    印尼股市       收高0.9%，此前国际货币基金组织(IMF)称印尼经济增长年率将逐步攀升至5.6%左右。
    
    马来西亚股市       收高1.3%，投资者未理会该国12月出口增速连续第二个月放缓。

    新加坡股市      收低0.7%，金融股下滑累及大盘。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 447.17     2.49   +0.56   +2.83   434.88
    新加坡                            3383.77   -22.61   -0.66   -0.56  3402.92
    马来西亚                          1836.68    24.23   +1.34   +2.22  1796.81
    泰国                              1785.44    -2.99   -0.17   +1.81  1753.71
    印尼                              6534.87    56.33   +0.87   +2.82  6355.65
    菲律宾                            8667.56   117.14   +1.37   +1.28  8558.42
    越南                              1040.55    28.95   +2.86   +5.72   984.24
    (完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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