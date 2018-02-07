东南亚股市：多数反弹，但美国股指期货下跌抑制回弹幅度

路透2月7日 - 东南亚股市周三除了新加坡市场外均反弹，此前经历了两个交易日的大跌。不过今日涨势基本有限，因美国股指期货在亚洲尾盘下跌。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小升，因美股隔夜在尾盘时段的反弹帮助安抚紧张情绪，不过市场参与者仍然紧盯标普迷你期货 的走势。后者下跌约1%，暗示美股可能继续震荡。 “低波动率局面大概已结束--2017年和2018年是极为特殊情况。目前为止，波动率的飙升很吓人，但相对受限，”Saxo Bank股市策略部门主管Peter Garny在一份报告中写道。 菲律宾股市 收高1.4%，报8,667.56点，金融股领涨。 “8,700左右面临顽强阻力。这是近期市场要翻越的障碍。”Asiasec Equities分析师Manny Cruz说道。 印尼股市 收高0.9%，此前国际货币基金组织(IMF)称印尼经济增长年率将逐步攀升至5.6%左右。 马来西亚股市 收高1.3%，投资者未理会该国12月出口增速连续第二个月放缓。 新加坡股市 收低0.7%，金融股下滑累及大盘。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.17 2.49 +0.56 +2.83 434.88 新加坡 3383.77 -22.61 -0.66 -0.56 3402.92 马来西亚 1836.68 24.23 +1.34 +2.22 1796.81 泰国 1785.44 -2.99 -0.17 +1.81 1753.71 印尼 6534.87 56.33 +0.87 +2.82 6355.65 菲律宾 8667.56 117.14 +1.37 +1.28 8558.42 越南 1040.55 28.95 +2.86 +5.72 984.24 (完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)