东南亚股市：多数小涨，新加坡股市收高1%结束四连跌

路透2月8日 - 东南亚股市周四多数小升，尾随整体亚股走势，新加坡股市反弹，权重股星展集团控股 公布强劲获利后，激励银行股上扬。 1009GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.1%，至566.60，E-迷你标普500指数期货 在亚洲尾盘大致持平。 新加坡股市收高1%，结束连四跌，星展集团控股大涨5.3%。星展集团第四季获利大增33%。 大华银行 及华侨银行 各上涨约1%。 菲律宾股市 收低0.3%，在菲国央行会议前，投资人保持观望。 AB Capital资深股市分析师Lexter Azurin表示，“我认为影响今日走势的原因之一， 是投资人对于今日央行会议抱持些许审慎态度。” 周四收盘后，菲国央行维持指标利率不变。 越南股市 收盘下跌1.7%，过去四个交易日有三日下跌。 越南海关周四公布，1月贸易顺差1.81亿美元，与政府估计的3亿美元逆差相左。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 445.29 -1.56 -0.35 +2.39 434.88 新加坡 3415.90 32.13 +0.95 +0.38 3402.92 马来西亚 1839.44 2.76 +0.15 +2.37 1796.81 泰国 1786.66 1.22 +0.07 +1.88 1753.71 印尼 6544.63 9.77 +0.15 +2.97 6355.65 菲律宾 8645.08 -22.48 -0.26 +1.01 8558.42 越南 1023.25 -17.30 -1.66 +3.96 984.24 (完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王洋/戴素萍)