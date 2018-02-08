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February 8, 2018 / 10:31 AM / in a day

东南亚股市：多数小涨，新加坡股市收高1%结束四连跌

2 分钟阅读

    路透2月8日 - 东南亚股市周四多数小升，尾随整体亚股走势，新加坡股市反弹，权重股星展集团控股         公布强劲获利后，激励银行股上扬。
    
    1009GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.1%，至566.60，E-迷你标普500指数期货      在亚洲尾盘大致持平。
    
    新加坡股市收高1%，结束连四跌，星展集团控股大涨5.3%。星展集团第四季获利大增33%。            

    大华银行         及华侨银行         各上涨约1%。
    
    菲律宾股市      收低0.3%，在菲国央行会议前，投资人保持观望。
        
    AB Capital资深股市分析师Lexter Azurin表示，“我认为影响今日走势的原因之一，
是投资人对于今日央行会议抱持些许审慎态度。”
    
    周四收盘后，菲国央行维持指标利率不变。

    越南股市      收盘下跌1.7%，过去四个交易日有三日下跌。
    
    越南海关周四公布，1月贸易顺差1.81亿美元，与政府估计的3亿美元逆差相左。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 445.29    -1.56   -0.35   +2.39   434.88
    新加坡                            3415.90    32.13   +0.95   +0.38  3402.92
    马来西亚                          1839.44     2.76   +0.15   +2.37  1796.81
    泰国                              1786.66     1.22   +0.07   +1.88  1753.71
    印尼                              6544.63     9.77   +0.15   +2.97  6355.65
    菲律宾                            8645.08   -22.48   -0.26   +1.01  8558.42
    越南                              1023.25   -17.30   -1.66   +3.96   984.24
    (完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王洋/戴素萍)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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