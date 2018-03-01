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亚洲
March 1, 2018 / 10:31 AM / a day ago

东南亚股市：多数小跌，持续受美国升息疑虑打压

2 分钟阅读

    路透3月1日 - 东南亚股市周四多数下跌；由于美国今年升息次数可能多于预期的疑虑复然，美股上日挫跌，拖累亚股。
    
    鲍威尔周二首次以美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席身份出席国会听证会，承诺将防止美国经济过热，同时坚持缓步升息计划。
    
    他的评论周四持续打压股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                下跌0.1%。

    “一波波避险情绪涌入投资人脑袋，他们正准备迎接鲍威尔的第二轮证词，大概会希望他冲淡一些周二的鹰派论调，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一篇报告中称。
    
    新加坡股市      连续第三天下跌，创一周来最低收位，主要受产业股拖累。
    
    菲律宾股市      下跌0.1%，菲律宾央行周三表示，2月通胀率可能突破官方目标，有可能加速升至逾三年高位4.8%。
    
    RCBC Securities股市研究分析师Fio De Jesus称，若通胀率升破4%，绝对会提高升息机率。
    
    越南股市      下跌0.5%，金融股领跌。
    
    印尼股市       小升，数据显示2月制造业活动创2016年6月以来最快增速。
    
    马来西亚股市       小升。
    
    泰国股市       因公众假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 453.85    -0.19   -0.04   +4.36   434.88
    新加坡                            3513.85    -4.09   -0.12   +3.26  3402.92
    马来西亚                          1860.86     4.66   +0.25   +3.56  1796.81
    泰国                              1830.13    -0.26   -0.01   +4.36  1753.71
    印尼                              6606.05     8.84   +0.13   +3.94  6355.65
    菲律宾                            8465.77    -9.52   -0.11   -1.08  8558.42
    越南                              1115.79    -5.75   -0.51  +13.37   984.24
    (完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉/王洋)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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