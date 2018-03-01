东南亚股市：多数小跌，持续受美国升息疑虑打压

路透3月1日 - 东南亚股市周四多数下跌；由于美国今年升息次数可能多于预期的疑虑复然，美股上日挫跌，拖累亚股。 鲍威尔周二首次以美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席身份出席国会听证会，承诺将防止美国经济过热，同时坚持缓步升息计划。 他的评论周四持续打压股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.1%。 “一波波避险情绪涌入投资人脑袋，他们正准备迎接鲍威尔的第二轮证词，大概会希望他冲淡一些周二的鹰派论调，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一篇报告中称。 新加坡股市 连续第三天下跌，创一周来最低收位，主要受产业股拖累。 菲律宾股市 下跌0.1%，菲律宾央行周三表示，2月通胀率可能突破官方目标，有可能加速升至逾三年高位4.8%。 RCBC Securities股市研究分析师Fio De Jesus称，若通胀率升破4%，绝对会提高升息机率。 越南股市 下跌0.5%，金融股领跌。 印尼股市 小升，数据显示2月制造业活动创2016年6月以来最快增速。 马来西亚股市 小升。 泰国股市 因公众假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 453.85 -0.19 -0.04 +4.36 434.88 新加坡 3513.85 -4.09 -0.12 +3.26 3402.92 马来西亚 1860.86 4.66 +0.25 +3.56 1796.81 泰国 1830.13 -0.26 -0.01 +4.36 1753.71 印尼 6606.05 8.84 +0.13 +3.94 6355.65 菲律宾 8465.77 -9.52 -0.11 -1.08 8558.42 越南 1115.79 -5.75 -0.51 +13.37 984.24 (完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉/王洋)